Позиционная война повесток. Почему ГБР боится перейти в наступление на Порошенко

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР, а бюро не стало принуждать к этому пятого президента через суд.

Итак, Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 11 утра пятницы. Согласно объяснению его адвокатов, пятого президента так и не увидели в ведомстве бывшего адвоката Януковича потому, что повестка не была передана ему должным образом, то есть лично, а не через "видосики" ГБР.

Вручить Порошенко повестку пытались и двумя днями ранее, в музее Гончара. Тогда же в ГБР в "поясняющем видео" заявили, что он якобы еще ни разу не являлся на допросы в бюро. Это важная деталь, помогающая понять степень адекватности работников ГБР, если вспомнить, что 28 февраля Порошенко в сопровождении адвокатов посещал бюро, следственные действия продолжались около 6 часов. Более того - адвокат Порошенко Игорь Головань подал судебный иск против Ирины Венедиктовой (бывшего руководителя ведомства) с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.

Также нелишне вспомнить, что по состоянию на сегодня ГБР расследует 17 дел, в которых фигурирует Петр Алексеевич. Во всех них процессуальный статус Порошенко - свидетель, подозрение ему не вручали. Большинство дел возбуждено по заявлениям Андрея Портнова, известного своей работой заместителем главы администрации президента Януковича. Среди них - "Керченское дело", по которому Порошенко обвиняют в госизмене, мол, отдавая приказ, главнокомандующий знал, что 24 моряка попадут в плен к России, и хотел, чтобы это произошло.

Отдельный блок производств ГБР по Порошенко касается возможного влияния на работу судов и других институтов в судебной системе, в частности Высший совет правосудия (ВСП). Вероятные злоупотребления заключаются в назначении на должности двух членов ВСП, Андрея Василенко и Михаила Исакова, якобы с нарушением процедуры. Еще одно производство касается вероятного давления на судей Окружного админсуда Киева по делу Приватбанка. После обращения Порошенко к народу о возможном дефолте и экономическом кризисе Окружной админсуд вышел с заявлением о том, что руководство государства вмешивается в работу суда. По этому заявлению Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР открыть производство в отношении Порошенко.

Еще семь эпизодов, которые расследует ГБР, касаются несвоевременного назначения Порошенко судей на должности и возможного вмешательства в работу Апелляционного суда города Киева, а также возможно неправомерных действий при назначении судей Верховного суда.

Также есть эпизод о назначении Верховной Радой Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом. Вероятное преступление Порошенко заключается в том, что он и тогдашний спикер парламента Андрей Парубий якобы подделали документы о наличии коалиции, чтобы назначить чиновников.

Этот эклектичный набор подозрений, как видим, в основном касается бюрократических процедур, и призван добиться одной цели - довести до суда, а потом и до обвинительного приговора хоть что-то, чтобы Зеленскому было что предъявить той части своих поклонников, которую до сих пор интересует не падение уровня жизни, а несостоявшиеся "весенние посадки".

Но вернемся к войне повесток, которую ГБР организовало против Порошенко. Представители бюро настаивают, что, приглашая Порошенко на допрос, соблюдают процедуру. А он не приходит. Что же тогда им мешает организовать принудительный привод на допрос пятого президента? Наверное, то, что санкцию на это должен выдать суд. И хотя Печерский суд имеет репутацию инстанции, чуткой к пожеланиям действующей власти, наверное, там еще не готовы к такому уровню беспредела, как ГБР в эпизоде с Музеем Гончара, а на Банковой пока не готовы давить на судей по этому вопросу.

Здесь хорошей иллюстрацией является эпизод, на который обратил внимание адвокат Порошенко Головань. По его словам, обыск в Музее Гончара в Киеве, проведенный ГБР, был незаконным, поскольку Печерский суд отказался удовлетворить ходатайство о проведении такого обыска.

"Этот обыск был проведен без решения суда, откровенно незаконно. Кодекс требует, чтобы в тех исключительных случаях, когда следователь проводит обыск без решения суда, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на такой обыск. Если суд отказывает в этом ходатайстве, то устанавливается факт незаконности обыска и вся информация и доказательства, полученные при таком обыске, признаются недопустимыми. Также при этом устанавливается факт незаконности действий следователя, которого необходимо привлекать к ответственности", - пояснил Головань.

При этом он сообщил, что 27 мая в Печерский районный суд поступило ходатайство о проведении обыска в музее. Однако судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства. "Они знают, что провели незаконный обыск. И ГБР об этом молчит, как рыба", - заключил адвокат.

В итоге складывается следующая картина. На фоне многократных и пока по большей части безуспешных попыток ГБР хотя бы допросить Порошенко без нарушения процедуры видим рост количества сочувствующих пятому президенту, а также рост количества сограждан, недоумевающих, чем занимается серьезное силовое ведомство на деньги налогоплательщиков.

Да, люди быстро устают от "процедурного цирка" и власть понимает, что при помощи подобных действий сильно не пропиаришься. То есть время в данной ситуации играет на стороне Порошенко, а для власти хорошего выхода уже нет. Обострять сюжет на Банковой опасаются, война повесток только раздражает общественное мнение, а взять и "свернуть лавочку" - тоже нельзя без электоральных потерь.