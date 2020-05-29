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Стрельба в Броварах. Почему это не просто примитивный дележ маршрутов
17:45 29.05.2020 |
Если СБУ охотится на юмориста Пояркова, а ГБР бегает по музеям, в условных Броварах всегда начинается стрельба на улицах.
"Утро 29 мая в Броварах выдалось жарким", "Киевский пригород стал ареной криминальных боев", "Техасская бензопила и броварская маршрутка: кто кого". Такие оценки сегодня можно услышать относительно перестрелки, произошедшей ранним утром в Броварах. Были бы мы с вами лирики, мы бы тоже могли пуститься в сравнения и обобщения на тему пассажирских перевозок. Но мы аналитики. Поэтому обратимся к фактам и причинно-следственным связям. Итак, в конфликте приняло участие около сотни человек, трое получили ранения, 20 задержанных. Стрельба происходила в жилом квартале, поэтому на свидетелей, случайных прохожих и прочих потенциальных жертв стрельцам было плевать. По данным, просочившимся в прессу, стреляли из помповых ружей. Полиция изъяла около десятка единиц подобного оружия. Не автоматы - и то хорошо. В качестве причины заявляется конфликт между местными и пришлыми маршруточниками. Такой себе передел рынка. Вот только бизнес пассажироперезозок в Украине - как легальный, так и теневой - давно вырос из артелей и всегда имеет хозяина с хорошими криминальными связями.
И тут возникает вопрос: зачем стрелять вблизи остановки, пугать потенциальных клиентов, поднимать против себя общественность городка, если проще "разобраться" с владельцем? По-тихому. Граната в джип, сожженный автобус, кирпич на голову. Мало ли у нас стратегий элективного менеджмента с элементами честной конкурентной борьбы. Да и стрелявшие не похожи на обычных водителей средних лет, которые повздорили о чем-то на стоянке и похвастались в запале за первое, что нашли в кабине. Видеокадры говорят об обратном. Молодые люди спортивного телосложения тактически грамотно рассредоточились по местности, не боялись пуль, стреляли стоя или с колена. Другие тут же собирали гильзы. Все было слажено и организовано. Чтобы добиться такой слаженности, нужна подготовка как отдельных бойцов, так и команды.
Так что же мы видели в Броварах? Очевидно, что в планы организаторов не входило ни большое количество жертв, ни реальное устранение конкурентов. Если сложить все эти факты вместе, ситуация скорее похожа на демонстрацию силы. Причем не конкурентам, а публике, которая должна увидеть и ужаснуться.
Публичное применение силы, устрашение с целью сподвигнуть широкие массы на реакцию, а политиков - на принятие или непринятие определенных решений, называется "террористическим актом". События, подобные произошедшему в Броварах, меняют общественные настроения, приучают общество к мысли, что власти нет, порядка нет, а насилие - единственная форма защиты в период усиления криминалитета. В стране, где каждый день возникают точки социального напряжения, параллельно действуют организованные банды, которые можно нанять для "усиления переговорных позиций". Вас это не пугает? Меня - да. Хотя более пугающей выглядит концентрация внимания силовых структур на политических преследованиях. Ведь если СБУ охотится на юмориста Пояркова, а ГБР бегает по музеям, в условных Броварах всегда начинается стрельба на улицах. Власть сама показывает, какие дела у нее в приоритете, а что она не считает угрозой национальной безопасности. Самое страшное, что протесты, разборки, локальные конфликты теперь будут возникать повсеместно. В силу естественного ухудшения экономической ситуации и роста политического недовольства граждан. Кто знает, где в следующий раз вынырнут "вооруженные маршруточники", чем они будут вооружены, кем финансово простимулированы и в какую сторону начнут палить? Сколько подобных организаций было обезврежено в последнее время? Сколько будет обезврежено в ближайшее?
В заключение хочу рассказать историю о нелегальных перевозчиках Херсонского уезда. Возле границы с оккупированным Крымом все военные годы происходит противостояние местных таксистов, зарабатывающих баснословные деньги на подвозе людей к админгранице, с чиновниками, пытающимися организовать легальные маршруты. Тут было все: и сожженные автобусы, и стрельба, и прямые угрозы на камеру, и подброшенная под двери комнаты в общежитии, где жил один из заместителей главы Херсонской ОГА, граната. Однажды таксисты даже устроили драку с конвоирами СБУ, пытаясь отбить у них капитана арестованного судна "Норд" прямо во время судебного заседания. Поговаривают, что курирует этих "романтиков с большой дороги" бывший глава Генической РГА Сейтумер Ниметуллаев. В 2014-м он сбежал в оккупированный Крым, а в 2018-м был среди гостей на инаугурации Владимира Путина. Причем настолько близко от российского лидера, что попал чуть ли не на все официальные фотографии. По данным активистов, в последнее время Ниметуллаев передал кураторство над херсонскими таксистами "специалистам с Донбасса", которые управляют сетью прямо из Крыма.
К чему это я? Просто вспомнилось. К слову пришлось. Интересно, не было ли в этой истории со стрельбой внешних "наводчиков"? А главное, не станет ли она очередным поводом усилить охоту на добровольцев и волонтерские организации? Такой себе "сожженный Рейхстаг", катализатор масштабных репрессий и новых запретов. На эти вопросы нет ответов. Но есть понимание, что и без того взрывоопасную ситуацию раскачивают. Кризис, война, информационные атаки, скандальные вбросы и намеренное игнорирование реальных проблем - все это на руку как внешнему врагу, так и нечистоплотным силам внутри страны.
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