Коломойский не сдается: Помешает ли Конституционный суд сотрудничеству с МВФ

Антон Коломойцев / Depo.ua

Ряд депутатов требует признать неконституционными изменения в регламент, которые позволили обойти устоявшуюся процедуру при принятии "антиколомойского" закона.

53 народных депутата обратились в Конституционный суд Украины, чтобы добиться отмены так называемого "антиколомойского" закона. Первой в списке стоит подпись лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Также поставили свои автографы депутаты, ориентирующиеся на олигарха Игоря Коломойского.

Собственно, конституционное представление депутатов касается не непосредственно "антиколомойского" закона, а процедуры, по которой этот закон был принят. В довольно объемном документе парламентарии приводят аргументы в пользу того, что спецпроцедура, которую ввели, дабы избежать рассмотрения нескольких тысяч правок к проектам, является антиконституционной. А значит и "антиколомойский" закон не может считаться принятым законным способом.

Коалиция "За Коломойского"

Авторы и подписанты представления в КСУ настаивают, что Конституция Украины определяет процессуальный порядок прохождения законов через парламент. И избежание хотя бы одного из предусмотренных этапов процедуры нарушает Основной закон. Мол, лишить депутата права на поправку - это то же самое, что лишить его права на внесение законопроекта. А это - абсурд, который противоречит конституционному предназначению парламентаризма.

Парламент, напомним, дополнил Регламент ВР статьей, которая позволяет игнорировать "поправочный спам". Происходит это путем применения процедуры, когда количество возможных правок ограничено: по пять - от фракций, и по одной - от внефракционных депутатов.

Благодаря процедуре, принятие закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (именно такое официальное название носит документ) произошло быстро и без задержек - так, как этого хотели президент Зеленский и Международный валютный фонд.

Покорение банков

В то же время ярлык "антиколомойский", навешенный на этот закон, не в полной мере отражает его суть и объясняет сопротивление определенных кругов украинской элиты. Кроме того, что он ставит крест на стремлениях Коломойского вернуть себе Приватбанк, он вводит драконовские механизмы обращения с банковской системой.

Банкиров, которые пытаются судиться с государством, ставят в достаточно бесправное положение: им ограничивают и сроки, в течение которых они смогут обжаловать действия властных структур, и основания для обращения с исками. А главное - сильно обрезают способы защиты прав, лишая банкиров, например, права требовать возврата себе банковского учреждения.

Владельцев банков лишают возможности заблокировать решения власти на период судебного процесса. Истцам не дадут возможности хоть на секунду останавливать хозяйствование государства в, скажем, только что отобранном у владельца банковском учреждении.

В этом контексте симтоматичним является введение в законодательное поле такого понятия, как "профессиональное суждение". Его в проекте называют "мотивированным и обоснованным выводом и/или оценкой Национального банка Украины относительно фактов, событий, обстоятельств, лиц, основанных на знаниях и опыте Национального банка Украины, а также на комплексном и всестороннем анализе информации и документов, поданных в Национальный банк Украины в рамках предусмотренных законодательством процедур и полученных Национальным банком Украины, в том числе в результате осуществления им банковского регулирования и надзора, а также информации из открытых источников".

Простыми словами, это субъективное представление группы государственных чиновников про тот или иной банк, процесс или личность. Но это представление, возведенное в ранг законодательной нормы, позволит Нацбанку крутить банковской системой по собственному усмотрению и "кошмарить" банкиров со всеми вытекающими последствиями.

А судьи за кого?

Видение банковской системы в качестве ручного и послушного инструмента на самом деле отвечает стремлениям и МВФ, и лично Владимира Зеленского. Но в украинских банковских кругах, конечно, не слишком радуются такому закручиванию гаек. И в значительной степени благодаря их потугам продолжается противостояние по линии "антиколомойского" закона, который ломает устоявшиеся традиции местечкового банковского бизнеса.

Что касается перспектив рассмотрения представления депутатов, то, учитывая традиционную лояльность Конституционного суда к президентской вертикали, не стоит ожидать, что решение будет однозначно в пользу оппозиции. Но за процессом однозначно интересно наблюдать. Ведь суд не только определит будущее закона, но и продемонстрирует глубину своей лояльности к Владимиру Зеленскому.