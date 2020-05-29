Зачем Саакашвили поздравил украинцев с ФСБшным днем пограничника

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Для украинских пограничников это сигнал четкой идентификацией, на чьей стороне председатель Исполнительного комитета реформ.

Вчера вечером председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили надел на голову зеленый берет украинского пограничника, с украинской кокардой и украинским флажком, сфотографировался с широкой улыбкой и выложил фото на своей фейсбук-страничке, сопроводив поздравлением на украинском языке: "Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)".

Как говорится в бородатом анекдоте, "ничто не выдавало в нем российского разведчика". Захотел человек вспомнить былое - как он со штурмом брал украинскую границу, издеваясь над украинскими пограничниками, - что же, продолжай издеваться и дальше.

Вот только в Украине День пограничника отмечается не 28 мая, а 30 апреля . Так установил президент Украины Петр Порошенко своим указом 27 апреля 2018 г. Он сообщил в твиттере, почему выбрал именно этот день: "Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства". Порошенко подчеркнул, что Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921 гг. "30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаковое установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе", - напомнил он о знаменательной исторической дате.

А кто же тогда празднует день пограничника 28 мая? Ни за что не догадаетесь. 28 мая - это профессиональный праздник личного состава пограничной службы ФСБ РФ . И именно с этим ФСБшным праздником поздравил украинцев "выдающийся украинский патриот" Саакашвили.

Можно предположить, какие чувства вызвало это поздравление у украинских пограничников. Особенно у тех, кто служит на административной границе с аннексированным Россией украинским Крымом, на линии фронта с оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины, на государственной границе Украины с РФ. Для них поздравление с ФСБшным праздником от Саакашвили - это ведь не просто плевок в душу. Это сигнал четкой идентификации, на чьей стороне Саакашвили.

И тут вопрос к Владимиру Зеленскому, который, помнится, тоже любил пошутить насчет границ. "Российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед", - смеялся он над нами 22 мая 2014 г. Интересно, смешно ли ему сейчас от поздравления Саакашвили с днем пограничника ФСБ РФ.



