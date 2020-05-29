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Зачем Саакашвили поздравил украинцев с ФСБшным днем пограничника
12:46 29.05.2020 |
Для украинских пограничников это сигнал четкой идентификацией, на чьей стороне председатель Исполнительного комитета реформ.
Вчера вечером председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили надел на голову зеленый берет украинского пограничника, с украинской кокардой и украинским флажком, сфотографировался с широкой улыбкой и выложил фото на своей фейсбук-страничке, сопроводив поздравлением на украинском языке: "Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)".
Как говорится в бородатом анекдоте, "ничто не выдавало в нем российского разведчика". Захотел человек вспомнить былое - как он со штурмом брал украинскую границу, издеваясь над украинскими пограничниками, - что же, продолжай издеваться и дальше.
Вот только в Украине День пограничника отмечается не 28 мая, а 30 апреля. Так установил президент Украины Петр Порошенко своим указом 27 апреля 2018 г. Он сообщил в твиттере, почему выбрал именно этот день: "Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства". Порошенко подчеркнул, что Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921 гг. "30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаковое установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе", - напомнил он о знаменательной исторической дате.
А кто же тогда празднует день пограничника 28 мая? Ни за что не догадаетесь. 28 мая - это профессиональный праздник личного состава пограничной службы ФСБ РФ. И именно с этим ФСБшным праздником поздравил украинцев "выдающийся украинский патриот" Саакашвили.
Можно предположить, какие чувства вызвало это поздравление у украинских пограничников. Особенно у тех, кто служит на административной границе с аннексированным Россией украинским Крымом, на линии фронта с оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины, на государственной границе Украины с РФ. Для них поздравление с ФСБшным праздником от Саакашвили - это ведь не просто плевок в душу. Это сигнал четкой идентификации, на чьей стороне Саакашвили.
И тут вопрос к Владимиру Зеленскому, который, помнится, тоже любил пошутить насчет границ. "Российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед", - смеялся он над нами 22 мая 2014 г. Интересно, смешно ли ему сейчас от поздравления Саакашвили с днем пограничника ФСБ РФ.
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