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АНАЛИТИКА

«Слуги» поднимают прожиточный минимум. Почему не надо радоваться пенсионерам и бюджетникам

10:36 29.05.2020 |

Экономика

 Александр СУКОВ / Деловая столица

Прожиточный минимум предлагается привязать к размеру средней зарплаты и отвязать от него размер должностных окладов.

Депутаты Верховной Рады во главе с Галиной Третьяковой (фракция "Слуга народа") внесли в парламент законопроект №3515, в котором предлагают реформировать принцип определения размера прожиточного минимума. В пояснительной записке авторы указали, что прожиточный минимум является базовым госстандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии в разных сферах, в том числе - минимальные зарплата и пенсия, социальная помощь и другие соцвыплаты.

Однако длительное время система соцстандартов реформировалась неэффективно, утверждают депутаты, что привело к ряду проблем. Например, набор продуктов питания товаров и услуг, закладываемых в прожиточный минимум, пересматривается нерегулярно, поэтому теряется связь между "бумажным" и реальным прожиточным минимумом. В итоге прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, и из-за его занижения были установлены, соответственно, низкие размеры минимальных зарплаты и пенсии, помощи малообеспеченным семьям и другие соцвыплаты.

С другой стороны, привязка к прожиточному минимуму такого показателя, как минимальный должностной оклад, привела к тому, что повышение минимума ведет к автоматическому пересчету зарплат бюджетников и необходимости найти для этого дополнительные бюджетные средства. Но при этом зарплата в бюджетной сфере в Украине все равно оказывается значительно ниже, чем средняя по стране.

Тут - отвязать, здесь - привязать

Депутаты предлагают оставить норму, в которой прожиточный минимум применяется для определения размера минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возрасту, а также для соцпомощи малообеспеченным семьям. Остальные же показатели социальных благ - отвязать от него: предлагается убрать норму, по которой прожиточный минимум нужен для определения размера помощи по безработице, стипендии и других соцвыплат.

Авторы законопроекта хотят ввести новую методологию расчета прожиточного минимума - устанавливать его в процентах от среднемесячной зарплаты в Украине за предыдущий год при формировании госбюджета на год следующий, но с учетом прогнозного уровня инфляции в году текущем.

Например, на 2021 г. депутаты предлагают установить прожиточный минимум в размере 40% от средней зарплаты, и в дальнейшем повышать его на 1 процентный пункт - до 50% в 2031 г.

Согласно действующему законодательству прожиточным минимум на первое полугодие этого года установлен на уровне 2027 грн на человека, тогда как средняя зарплата по итогам марта составляла 11,4 тыс. грн.

Нетрудно подсчитать, что по новой методике прожиточный минимум увеличится более чем в два раза - до 4,56 тыс. грн.

Идея повышения прожиточного минимума не нова - ее озвучивал еще в октябре прошлого года предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук. "ДС" уже писала, насколько маловероятна такая инициатива. Однако теперь она исходит уже от депутатского корпуса "Слуги народа".

Кроме того, депутаты в законопроекте хотят, чтобы необлагаемый налогом минимум доходов граждан, который сейчас составляет 17 грн, был установлен на уровне прожиточного минимума, и Кабмин до 1 октября этого года должен разработать соответствующий законопроект. Также правительство должно разработать и проект закона, который будет регулировать налогообложение доходов домохозяйств в той части, которая будет превышать размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства. Другими словами, это означает и какую-то налоговую реформу, подробности которой пока не просматриваются.

Однако депутаты хотят, чтобы реформа прожиточного минимума вела и к реформе пенсии - они планируют к прожиточному минимуму привязать и размер минимальной пенсии по возрасту. В частности, она должна составлять 44% от прожиточного минимума в 2021 г., и ежегодно повышаться на 2 процентных пункта аж до достижения 100%. Сегодня минимальная пенсия по возрасту составляет 40% от минимальной зарплаты или 1889,2 грн.

Поэтому, если взять как ориентир нынешний размер средней зарплаты по Украине (11,4 тыс. грн), то прожиточный минимум (40%) составит 4560 грн, а, соответственно, минимальная пенсия (44% от минимума) - 2006 грн по сравнению с нынешними 1899 грн. Как видим, рост очень незначительный.

Кроме того, депутаты предложили, чтобы для определения ставок судебного сбора использовался не прожиточный минимум, как сейчас, а специальная расчетная единица. Она же будет использоваться и для определения размеров штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие правонарушения.

Отвязать от прожиточного минимума депутаты предлагают и размеры должностных окладов - они должны устанавливаться в зависимости от величины "минимальный размер должностного оклада", которая будет утверждаться в госбюджете.

Кроме того, Кабмин до 2025 г. должен будет создать орган исполнительной власти, который будет систематически изучать расходы домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которого будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Что мы имеем в итоге. Если пересмотреть механизм формирования прожиточного минимума как показателя, то он теоретически может в лучшей степени выполнять свою основную функцию - быть ориентиром для основных социальных выплат. Однако для этого нужно отвязать его от "навешенных" показателей в виде зарплат бюджетникам или различных сборов. Впрочем, законодатели так предусмотрели расчет тех же пенсий в процентах от предлагаемого прожиточного минимума, чтобы он не сильно ударил по бюджету, побочный эффект - он не особо прибавит и денег тем, чьи выплаты останутся привязаны к этому показателю.
 

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