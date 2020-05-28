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Большую часть валютных продаж на межбанке 28 мая обеспечила металлургическая компания «Метинвест»
23:24 28.05.2020 |
Курсовые качели на межбанке завершились 28 мая снижением доллара: его курс потерял 7 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,89-26,91 грн/$.
На наличном рынке "американец" просел в среднем на 3-5 копеек: на продаже находился в коридоре 26,98-27,15 грн/$ (максимум - 27,30 грн/$), на покупке - 26,70-26,85 грн/$.
Безналичная валютная торговля шла достаточно активно. Объем торгов подрос со вчерашних $140 млн до $170 млн. При этом курс снова тянули на 27 грн/$.
"Работа межбанка начиналась в широком диапазоне, на подступах к 27 грн/$. Но в итоге перевесило валютное предложение, благодаря которому гривна укрепилась, а Нацбанк вернулся рынок для выкупа излишка доллара", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нацбанк пополнял золотовалютные резервы по двум ценникам - 26,90 грн/$ и 26,89 грн/$. По разным оценкам, совокупно приобрел порядка $55-60 млн. Скупал доллар и Ситибанк, но, как рассказали рынке, в небольших объемах.
Казначеи сообщили, что большую часть валютных продаж межбанку обеспечила металлургическая компания "Метинвест". По слухам, сталевары дожидались выплат возмещений по НДС, и не получили их, когда рассчитывали. Потому были вынуждены активнее продавать валютную выручку.
НДС, кстати, все-таки поступил. Но, говорят, что Госказначейство выплатило его вечером, после завершения активных межбанковских торгов. Совокупно на счета бизнеса было перечислено 5,13 млрд грн.
"После валютных покупок регулятора долларовые котировки планомерно шли вниз. Но после появления информации о возмещении НДС отошли наверх. Стало понятно, что завтра валютные продажи со стороны экспортеров, скорее всего, сократятся. Такие выплаты обычно демотивируют их на валютном рынке", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По мере роста объема межбанковских торгов активнее работали валютные спекулянты, зарабатывавшие на курсовой разнице. Банки брали доллар на валютную позицию (на личные нужды) в надежде дороже перепродать, когда после НДС-выплат сократится валютное предложение. Тогда межбанк снова может штурмовать 27 грн/$ и подниматься выше.
Такой сценарий допускается по мере увеличения гривневых вбросов: по НДС и по рефинансированию Нацбанка, которое ожидается завтра. А также по ходу попадания в прессу новостей о выделении Украине первого кредитного транша от МВФ, которого уже давненько ждут наши власти.
"Гривна снижается в цене, потому что МВФ как бы уже есть, но без "бы" - его еще нет. И МВФ еще не перечислил первый транш Украине, и окончательного решения, по существу, тоже еще нет. Рынок прислушался к эмоциональным обещаниям политиков ранее, но, не увидев результата, разочаровался. Фонд в конечном итоге примет решение и перечислит транш. Но это видимо случиться чуть позже, без спешки, ведь для МВФ это рутина, а не выстраданный вопрос. Однако для Украины сотрудничество с Фондом - это вопрос, по которому было много споров, и к решению которого страна достаточно долго и мучительно шла. И политики, и финансисты, после принятия "антиколомойского" закона спешат и хотят увидеть первый транш максимально быстро", - прокомментировал настроения аналитик инвестгруппы "Универ" Михаил Федоров.
Спекулянты могут играть на всем этом, потому межбанк продолжат раскачивать. В прогнозах на завтра казначеи разделились во мнениях. Одни ждут торговлю в рамках 26,85-26,95 грн/$, а другие допускают новое движение на уровень 27,0-27,05 грн/$.
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