Виталий Портников: Разумкова волнует не язык, а власть

Портников Виталий / Espreso.tv

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что "любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как позитивно или негативно будут восприняты его слова относительно языка, а понимать - объединит это украинское общество или нет".

Может возникнуть вопрос - а зачем тогда сам Разумков разъединяет общество? Ведь закон проголосован, подписан президентом, никаких протестов в обществе это не вызвало. А вот отмена закона или его отдельных положений неминуемо приведет к политическим потрясениям, весьма болезненным для власти, так как станет очередной демонстрацией ее антиукраинской направленности. Но при этом даже неясно, по признанию самого спикера, есть ли в Раде голоса для таких изменений, так как члены разношерстной фракции "Слуга народа" традиционно придерживаются полярно противоположных позиций по принципиальным вопросам. И Разумков, судя по его высказываниям, прекрасно это понимает. Зачем же тогда говорит?

А потому, что никакого отношения к языку его высказывания вообще не имеют. Разумков, как и многие украинские политики до него, просто эксплуатирует тему языка для собственного политического позиционирования.

Он торопится стать самостоятельным политиком, понимает, что для этого ему может элементарно не хватить времени. Разумков стал спикером парламента не благодаря какой-то серьезной политической карьере. Просто так решили в окружении Зеленского, на месте Разумкова мог бы оказаться в буквальном смысле кто угодно. Но только он был "говорящей головой" предвыборной кампании - вспомните, что мы вообще не знали, кто рядом с Зеленским. И именно он должен был стать "говорящей головой" кастрированного украинского парламентаризма.

А Разумков, естественно, не хочет быть "говорящей головой". Он чувствует в себе потенциал. И прекрасно понимает, что для украинского патриотического лагеря он, деятель молодежной организации Партии Регионов, говоривший на русском языке всю кампанию Зеленского, всегда будет чужаком. Разумков может рассчитывать только на голоса тех, кто сегодня поддерживает проекты Медведчука и Вилкула. Ну и еще на тех избирателей Зеленского, кто в большей степени склоняется к «русскому миру», но разочаровался в старых политиках и привычно рыщет в поисках «новых лиц». И, конечно, уже сегодня этот избиратель разочаровывается в Зеленском, не способном проявить должного почтения к его главному кумиру товарищу Путину и избавить Украину от «националистов» и их сельского наречия. И тут перед этим избирателем появляется Разумков. С правильной фамилией, с правильной биографией, с правильным языком.

Конечно, никто не гарантирует Разумкову успеха - даже если он найдет правильных спонсоров или они его найдут. Спикеру не хватает того, что делает политика политиком - публичности, он выглядит скучным чиновником и эта проблема роднит его с Бойко и Медведчуком. Но в Украине очень часто обстоятельства складываются так, что тот, у кого нет шансов в публичной политике, выигрывает в политике кулуарной.

Ведь в случае отставки Зеленского именно Разумков - если, конечно, к тому времени не переизберут спикера - станет следующим, пусть и временным, главой государства.