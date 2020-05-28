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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Богдан или Ляшко: Как на округе погибшего Давыденко могут устроить большие проблемы Ермаку

08:58 28.05.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

По разным источникам, на досрочных выборах в округе 208, что на Черниговщине, в борьбе за мандат могут встретиться экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и главный "радикал" Олег Ляшко. Но возможны и другие интересные участники.

После гибели депутата Валерия Давыденко в парламенте появилось вакантное место. Но для того, чтобы его занять, необходимо выиграть выборы в 208-м округе Черниговской области. В состав этого округа входят Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский, Талалаевский районы и часть Ичнянского района. В прошлом году покойный ныне Давыденко обыграл здесь "слугу" Антона Панченко, третьим к финишу пришел выдвиженец "Батькивщины" Константин Бровченко. А пропрезидентская партия обошла "Батькивщину", третьими были "радикалы".

208-й округ раньше называли "округом Ляшко". В 2012 году Олег Валерьевич "вынес" здесь Михаила Голицу, довольно состоятельного соперника, а его партия лишь на 4% уступила лидеру - "Батькивщине". Правда, уже через два года, на досрочных выборах в 2014-м, выдвиженец "радикалов" Павел Шимко набрал здесь чуть больше 10%, пропустив вперед не только Давыденко, но и самовыдвиженца Валентина Запорощука. А вот партия Ляшко взяла первое место, набрав почти 24%. И надо сказать, что это был единственный округ в стране, где "радикалы" тогда победили.

После непопадания "ляшковцев" в нынешний парламент их лидер заметно ушел в тень. Он появляется в эфирах преимущественно каналов "Украина 24" и "112", комментирует резонансные темы - энергетику, карантин. Однако прежней активности в медиа уже нет. И тут выпал шанс вернуться в большую политику, получив депутатский мандат в бывшем "своем" округе.

Однако, по данным источников, конкурентом ему может стать Андрей Богдан. После увольнения с должности главы Офиса президента он напоминал о себе или в светских хрониках, или разными заметками в соцсетях, или забавными выходками. Последняя - избиение козы (или козла) в столичном зоопарке. Напомним: на днях в сети появилось видео, на котором бывшая правая рука президента Зеленского держит на руках маленькую собачку, дергает козу за ухо, а затем бьет ее ладонью по голове. Все это он сопровождает комментарием "козлина ты глупая". После этого Богдан сфотографировался с животным и покатал своего песика на другой козе. Из-за этого адвокат Алексей Шевчук инициировал против экс-чиновника уголовное производство за жестокое обращение с животными. Тут вспомнилась история с Олегом Ляшко, который целовал корову. Поэтому если эти двое действительно сойдутся на выборах, избиратели не будут скучать.

Но когда для Ляшко избрание на мажоритарном округе можно рассматривать как возвращение в большую политику, то в потенциальном баллотировании Богдана прослеживаются другие мотивы. К примеру, это может быть использовано в качестве троллинга его сменщика на Банковой - Андрея Ермака. Поговаривают, что "Слуга народа" на 208-м округе серьезного кандидата выставлять не будет или же вообще возможно повторение истории с выборами в харьковском 179-м округе, где пропрезидентская партия сняла с выборов свою выдвиженку Викторию Алексейчук. Что открыло путь к победе экс-главы Харьковщины Юлии Светличной. Зато, не афишируя, Банковая может сделать ставку на Ляшко. Лояльность к которому со стороны Рината Ахметова эксперты прослеживают уже достаточно давно. В последнее время Ринат Леонидович подружился с командой, люди, которых с ним связывают, вошли в состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем. Иначе говоря, в случае, если Ляшко пойдет на выборы, особого резона выставлять против него сильного "слугу" нет. Такими договоренностями, в случае их достижения, и может воспользоваться Богдан. Только его мишенью станет не столько Ляшко, сколько Ермак. Последнему досталось от нардепа Гео Лероса (его связывают с Богданом), который обнародовал видеозаписи "договорняков" брата главы ОП относительно кадровых назначений во властные кабинеты. Этот скандал в медиа стих, однако осадок остался. И этот осадок во время предвыборной кампании можно поднять на поверхность. Да еще и добавить новые подробности о возможных кулуарных договоренностях.

Хотя бороться, лишь бы бороться, - вряд ли программа максимум для Богдана. Он может выборы и выиграть, но для этого нужна поддержка медиа, раскрученных спикеров и интерес финансовых групп. Окажется ли ему полезным бывший патрон Игорь Коломойский? Не исключено, учитывая его незаинтересованность в дальнейшем усилении Ахметова, особенно в энергетической сфере. Иначе говоря, в том, чтобы утереть нос Ермаку, Ахметову или и самому Зеленскому, могут совпасть интересы многих игроков. Даже тех, кто затаил на Богдана обиду.

Но здесь следует помнить о двух важных нюансах. Первый - когда состоятся досрочные выборы на 208-м округе. Центризбирком может не спешить с их назначением. В упомянутом 179-м округе выборы состоялись 15 марта этого года, а Алексей Кучер сложил свои депутатские полномочия ради руководства Харьковщиной 3 декабря. 13 декабря ЦИК приняла решение о проведении промежуточных выборов. То есть между ее решением и днем голосования прошло три месяца. Сейчас решения Избирательной комиссии о назначении довыборов в 208-м округе нет.

Можно предположить, что проводить промежуточные выборы в ВР в одном округе до общегосударственных местных выборов, которые состоятся 25 октября, власти невыгодно. Ведь к гонке на Черниговщине будет приковано много внимания, а значит оппоненты Зе-команды, благодаря этому событию, получат удобную возможность для массированной критики власти. Что обязательно отразится на общем рейтинге "слуг" и их достижениях во время местных выборов. И если Ляшко или Богдан в случае баллотирования не будут критиковать Зеленского и Шмыгаля, то будут другие. Округа освобождаются не часто, в следующий раз придется ждать долго. Поэтому в 208-м может быть еще и толкотня кандидатов. И это второй нюанс.

Сейчас многих будут сватать на этот округ. В Телеграм-каналах пишут об экс-"радикале" Игоре Мосийчуке. Будут выставлять своих и от Юлии Тимошенко, чья партия имеет на Черниговщине неплохие позиции, не упустят возможности и в "ЕС", ОПЗЖ и так далее. Потому что здесь не так важно получить "штык" для фракции, как воспользоваться шансом поднять рейтинги перед местными выборами. Поэтому интересно посмотреть, из какого политического лагеря будет больше требований к Центризбиркому определиться с датой. И что на это ответят из "зеленого" лагеря.
 

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