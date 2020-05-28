Красочный оборвыш. Зачем Шмыгалю программа-невидимка по спасению экономики

Алекса ШВЕЦ / Деловая столица

Правительство наконец-то представило программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Говорят, большая и конструктивная. Правда, ее почти никто не видел...

Разберемся, что известно о документе, анонсированном Кабмином 27 мая, со слов министров и к чему готовиться украинской экономике.

Надо сказать, что полную версию программы решили обнародовать через три дня - именно столько времени понадобится для того, чтобы доработать ее в министерствах. Доступная мини-версия есть в инфографике - это несколько картинок на официальных страничках министерств.

Итак, цель программы, которая охватывает 2020-22 гг., заслуживает аплодисментов: устойчивое экономическое развитие, создание новых рабочих мест и, соответственно, рост занятости.

Программа звучит и в основных тезисах.

Приоритетные секторы? Промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, энергетика, IT, транспорт и инфраструктура. То есть, все.

Методы? Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ). Стимулирование международной торговли. Привлечение инвестиций. Развитие инноваций. Развитие рынка труда. Разумное регулирование экономической деятельности.

Что на выходе? Доступ к финансам, доступ к рынкам, модернизация и устойчивое развитие.

Следующий уровень конкретики - это 230 мероприятий. Краткосрочных, среднесрочных и стратегических. Но их все пока не обнародовали. Есть только примеры. Самые видные - это то, что уже сделано. Среди них обеспечение отраслевых норм ведения хозяйственной деятельности, временное освобождение от пошлин завозимых в Украину средств для борьбы с COVID-19, поддержка производств товаров двойного назначения (которые быстро перепрофилируются на выпуск медицинских средств), госзаказ на медоборудование и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты. Из стратегических мер названо создание механизма экстренного взаимодействия с государствами-партнерами и развитие торгово-экономических связей с ЕС.

Если говорить о поддержке МСБ, то речь идет о программах доступных кредитов, запуске грунтовых программ, расширении участия малых и средних предпринимателей в госзакупках и даже помощь им при выходе на внешние рынки. Кроме того, на службу простым ФОПам правительство планирует поставить "регуляторную гильотину", чтобы для заполнения документов им даже бухгалтера не требовались. В целом по легкости предпринимательства новая-старая цель - войти в топ-30 мирового рейтинга Doing Business (в части администрирования налогов).

Надо признать, что в социальных сетях не очень оценили этот список благ, точнее, не поняли - посыпались комментарии о том, что министры снова лишь заговаривают проблемы. Это логично: зачем в двух словах презентовать программу раньше ее публикации?

Есть и более развернутые доводы, почему так не делается. Вот пример.

Может показаться странным упоминание микропредпринимательства в контексте выхода на внешние рынки. Но нет, у правительства ставка на экспорт и защиту национального производителя. По словам премьера Дениса Шмыгаля, красной линией через всю программу проходит "принцип приоритета украинского производителя". Первая часть ее так и называется: защита украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив. Это "здоровый экономический национализм" в понимании главы правительства.

И этот "национализм" должен стать всеохватывающим. Речь идет о товарах, услугах и работах - все, что могут произвести и предоставить украинцы, в приоритете перед импортными аналогами. Украина попадает в тренд - многие страны пытаются замыкаться на собственном производстве, и началась такая переориентация еще до пандемии коронавируса. Ведь лучше не допускать потенциального увеличения импорта товаров, спрос на которые в Украине может быть удовлетворен за счет отечественного выпуска. Конечно, тут нельзя перебдеть, поэтому в правительстве уверяют, что определили условия для такого протекционизма.

Но на этом конкретика заканчивается. На самом интересном.

Потому что не только дьявол, а и успех всегда в деталях. Тот же протекционизм вызывал и вызывает много споров. По классике предоставление преференций части производителей или продавцов может привести к уменьшению конкуренции и удорожанию продукции с возможным ухудшением качества. Продукции, которую будут покупать украинцы. Если говорить более глобально, то ограждаясь от мира страна перестает пользоваться преимуществами специализации - ведь разные регионы в силу ресурсных различий могут производить определенные блага дешевле и лучше либо дороже и менее качественно. В идеале каждый выпускает то, на что больше всего "заточен", а затем происходит торговый обмен. Нахождение оптимального соотношения - это использование относительных торговых преимуществ. Словом, не все свое - лучшее.

Но есть и другой аспект, о котором забывают теоретики. Национальные экспортеры - это, так сказать, добытчики. И если они не смогут конкурировать с мировыми компаниями даже на своем рынке, то могут попросту исчезнуть, кстати, вместе с рабочими местами для украинцев. Так что поддержка своих - это не только о лучшей цене для потребителя, а и о его работе и бюджете государства.

Так быть или не быть протекционизму? Ответ, как всегда, посередине, в тех самых деталях. Поддерживать надо те отрасли, национальные игроки которых могут выдерживать международную конкуренцию и быть добытчиками. А не всех подряд. Ведь если давать преференции скажем, производителям продуктов, которые продаются только у себя дома, то весь банкет будет за счет местных покупателей, то есть, нас с вами.

Поэтому и нужно видеть программу. Так сказать, полную картину будущего в представлении министров. А не просто показывать картинки...