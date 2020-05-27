«Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор». Как далеко Зеленский может зайти в преследовании предшественника

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

События, произошедшие в музее Ивана Гончара 26 мая, в очередной раз заставили задуматься об адекватности политики нынешней власти.

Напомним, Петр Порошенко вместе со своей супругой открыл в Музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из своей коллекции. Неожиданно в музей прибыли следователи Государственного бюро расследований (ГБР), заявив возле входа в здание, что проводят неотложные следственные действия "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Последовавшую затем клоунаду украинцы могли видеть в прямом эфире на нескольких информационных каналах. Само же ГБР уже после инцидента объяснило причину штурма музея необходимостью вручить повестки Порошенко, который не пришел на допрос. "Пятый президент Украины неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не явился. Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара", - говорилось в сообщении пресс-службы ГБР. А в связи с тем, что администрация музея и другие лица якобы препятствовали проведению следственных действий, ГБР и привлекло свое спецподразделение.

В результате Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов "за ускорение" открытия выставки. Он также добавил, что как владелец этих картин не давал разрешения на перемещение произведений искусства, переданных им музею для экспонирования.

Действительно, события в музее произошли именно в тот день, на который ГБР назначило допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу о контрабанде картин всемирно известных художников. Это не единственное и не главное производство, по которому проходит пятый президент - всего ГБР открыло около десяти дел, а в ноябре 2019 года стало известно, что следователи Бюро передали в Генеральную прокуратуру проекты подозрения Порошенко и представления в Верховную Раду для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Возвращаясь к "перформансу" ГБР в музее, можно предположить, что здесь имел место эксцесс исполнителя. Следователь при поддержке спецназа был в достаточной мере "заряжен" на жесткие действия своим шефом, нынешним и.о. главы ГБР, бывшим адвокатом Януковича Александром Бабиковым. Последний в свою очередь наверняка не против выслужиться перед президентом, который на своей последней пресс-конференции, комментируя вопрос о "пленках Деркача", пообещал, что "представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров".

Если это действительно был лишь эксцесс, то вскоре силовики вернутся к привычной форме вручения повесток Петру Алексеевичу. Впрочем, не менее жизнеспособным может быть и предположение, что бойцы в камуфляже с буквами "ДБР" передали таким оригинальным образом сигнал от шестого президента пятому. Смысл которого можно расшифровать примерно так: "мы готовы пойти по беспределу, поэтому бойся и беги".

Если справедлива вторая версия событий в Музее Ивана Гончара, то Порошенко оказывается перед непростым выбором. Либо повторить путь Юрия Луценко и Юлии Тимошенко, либо действительно уехать из страны, и руководить "Европейской солидарностью" в экзиле. Конечно, для перспектив "ЕС" лучше, чтобы лидер партии на некоторое время превратился в политического узника режима. Однако требовать такого от Петра Алексеевича, конечно, не может никто, это был бы его личный выбор и решение.

С другой стороны, травля Порошенко, в которой все больше увязает Зеленский, не будет с пониманием встречена в европейских столицах, и тем более за океаном. Закрыть Порошенко - означает риск сорвать не один проект помощи и сотрудничества по линии Госдепа США, МВФ и ЕС. Возможно, пятый президент такие риски для Банковой продолжает считать достаточной защитой от преследований.

То есть сегодня мы наблюдаем войну нервов. Одна сторона то ли блефует, то ли действительно готова пойти дальше разговоров о "приключениях", а вторая пытается угадать - какой из вариантов правильный.

Здесь также можно вспомнить, что одной из самых ярких фраз Зеленского-политика является брошенная Порошенко во время дебатов на стадионе: "Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор". Сегодня события развиваются таким образом, что уже Порошенко может стать политическим приговором для президентства Зеленского.