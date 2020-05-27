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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника

14:10 27.05.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Упреки относительно отсутствия результатов борьбы с топ-коррупцией Офис генпрокурора переадресовывает САП. Генпрокурор Ирина Венедиктова прямо назвала своих коллег виновными в том, что "весна посадок" так и не началась. Но так ли это на самом деле?

Вчера генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала и распространила в YouTube видеообращение, в котором содержатся обвинения в адрес руководства и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и саботировании расследований.

Дело Кузьмина и другие: что Холодницкому предъявляет Венедиктова

"Прокурор должен хотеть расследования уголовных производств, - начала издалека генпрокурор. - У него не должно быть ни юридического конфликта интересов, ни морального". 24 марта, напомнила Венедиктова, на совместном совещании с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (НАБУ и САП) она согласовала меры по противодействию антикоррупционным правонарушениям, но "прошло два месяца - а воз и ныне там". Заключение генерального прокурора однозначное: "Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"В актуальных и резонансных процессах по два, три, а иногда четыре года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены", - заявила Венедиктова. Она привела примеры, призванные доказать, что в течение длительного времени САП не обеспечила принятие решений относительно дел против экс-руководителей Минюста, Минобороны, Минздрава, бывших депутатов парламента и руководителей государственных предприятий, чиновников времен президента Виктора Януковича по фактам растрат и хищений государственного имущества и денежных средств в особо крупных размерах.

Среди упомянутых генпрокурором незавершенных расследований - дело о самозахвате земли в Пуще-Водице под Киевом экс-заместителем генпрокурора времен Януковича Ренатом Кузьминым, который вместо выделенных государством двух комнат построил на закрытой территории государственной резиденции "Пуща-Водица" дом площадью свыше 1000 кв. м. В этом месяце, по сообщению "УП", это дело закрыли САП и НАБУ. В 2016 году Печерский суд Киева накладывал на это имение арест. В ноябре 2019 года расследование дела поручили детективам НАБУ, напомнила Венедиктова. По ее словам, прокуроры САП в течение шести месяцев не обеспечили выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного расследования допросил более ста человек и провел 30 судебных экспертиз.

В результате, говорит генпрокурор, из-за нарушения разумных сроков производство закрыто, миллионные убытки государству не возмещены, земля общине Киева не возвращена, а подозреваемый избежал ответственности. Сегодня Кузьмин, напомним, является членом парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Генеральный прокурор подчеркнула, что "вопиющие факты системных просчетов в организации работы" прокуроров САП свидетельствуют о "созерцательной позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора".

В завершение Венедиктова вспомнила об обещании президента Владимира Зеленского "беспощадно бороться с коррупцией и показать результаты такой борьбы на деле, а не на словах, как кое-кто другой". Завершила свое выступление глава Офиса генпрокурора обещанием не подвести "ожидания граждан Украины, президента и бывших коллег Венедиктовой по работе в парламенте.

Руководитель САП Назар Холодницкий не замедлил с ответом на обвинения в свой адрес и в отношении возглавляемого им ведомства. Он заявил, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре готовят "официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокурора". Сейчас в САП собирают материалы для опровержения слов Ирины Венедиктовой и обещают предоставить объяснения по конкретным производствам, которые находятся в ведении антикоррупционных прокуроров. А вчера вечером подчиненные Холодницкого опубликовали открытое письмо, в котором напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами своих полномочий. Бунт на корабле?

Кто прав и чем закончится противостояние на Резницкой

Какие выводы вытекают из обмена публичными выпадами представителей одного ведомства? Первое, что приходит на ум, - это то, что глава Офиса генпрокурора прибегла к пиарному шагу, который имеет целью снять с нее в глазах общества и, возможно, Банковой обвинения в неэффективной работе системы прокуратуры по борьбе с коррупцией в политических верхах Украины и "перевести стрелки" на того, якобы с чьей "вины" до сих пор не сидит в тюрьме по приговору суда ни одна "большая рыба".

На это можно заметить, что Ирина Венедиктова работает в здании на Резницкой относительно мало времени: парламент назначил ее на должность 17 марта этого года. До этого она была народным депутатом от фракции "Слуги народа", а непосредственно перед назначением в прокуратуру по поручению президента несколько месяцев исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. Поэтому вроде рано за два с небольшим месяца работы ждать от президентской креатуры результата, на который предшественники первой женщины-генпрокурора не удосужились за годы работы. С другой стороны, критерием, по которому Зеленский оценивает эффективность своих назначенцев, по его же словам, является их умение давать быстрый результат. Поэтому, возможно, в Офисе генпрокурора понимают, что время искать ответы на вопросы, которые могут прозвучать в любой момент. И пробуют указать на "виновных".

Вместе с тем видео, которое сделали и запустили на Резницкой, может иметь и другие подтексты. Характерно, что острие обвинений генпрокурора направлено именно на Холодницкого и САП - лишь на один из элементов сформированной во времена президента Порошенко цепочки антикоррупционных институтов. А где же другие его звенья - НАБУ, Нацагенция по вопросам предотвращения коррупции, Высший антикоррупционный суд (он не так давно начал работать), которые тоже пока не продемонстрировали заметных результатов профильной деятельности? Но козлом отпущения генеральный прокурор пытается сделать одного Холодницкого.

В то же время директор НАБУ Артем Сытник, который умудрился сам попасть в реестр коррупционеров, в заявлении Венедиктовой практически не упоминается или фигурирует где-то на втором ее плане. Этот странный, на первый взгляд, момент может свидетельствовать о принятом на уровне руководства государства решении не конфликтовать с западными "друзьями" директора бюро и не трогать его. По крайней мере, пока у Верховной Рады не дойдут руки до рассмотрения законопроекта нардепа Алексея Гончаренко №3133, который зажжет "зеленый свет" увольнению директора Национального антикоррупционного бюро за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией. Проект уже прошел комитет Рады. "Группа друзей" Сытника не прекращает громко говорить, что увольнение директора НАБУ плохо повлияет на перспективу получения Украиной жизненно важного кредита от МВФ.

Исторический миг предоставления кредита пока перенесен с мая на начало июня. Поэтому, вероятно, Ситника не смещать не будут. Дальнейшие же перспективы директора бюро, который, несмотря на занятость служебными обязанностями, нашел время подать жалобу в Европейский суд по правам человека на решения украинских судов, которыми он признан коррупционером, будут зависеть от отношения Банковой к пожеланиям западных партнеров. Видимо, поэтому "мишенью" для возмущенного бездействием антикоррупционщиков генерального прокурора пока что стал лишь Холодницкий.

Кроме того, сейчас САП находится в подвешенном состоянии - там напряженно решают, кто и что должен отвечать Офису президента на вероятные вопросы относительно результатов в борьбе с коррупцией. Это вносит дополнительное напряжение в нынешнее положение руководителя Антикоррупционной прокуратуры. Год назад, 31 мая, Зеленский дал САП и НАБУ три месяца, чтобы достичь прогресса в расследовании резонансных дел. На следующей встрече в том же круге, 28 октября 2019-го, президент напомнил, что у НАБУ и САП "не связаны руки", а их задача - сажать в тюрьмы прежде всего топ-коррупционеров.

Весна заканчивается, а ожидаемые избирателями президента яркие посадки так и не начались. Поэтому следующий этап в отношении гаранта к борцам с коррупцией можно спрогнозировать по его же заявлению, которое прозвучало в фильме, приуроченном к годовщине президентства. Там Зеленский сказал, что считает избыточным количество правоохранительных органов в Украине: "...когда мы перезагрузим все правоохранительные органы <...> чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму". Не исключено, что видео от генпрокурора призвано сыграть роль в возможной игре в "третий лишний" среди антикоррупционеров.
 

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