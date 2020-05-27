Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти

Тарас Паньо / Depo.ua

Специалисты, которые на практике строили отношения между Украиной и США на протяжении десятилетий, сейчас наблюдают, как авантюризм Трампа с одной стороны, и несколько политических проходимцев и агент "русского мира" Деркач - с другой превращают Украину и США если и не во врагов, то на крайне токсичных "друзей". На радость одному северо-восточной государству.

Для публики, привыкшей к специфической форме проведения "дискуссий" в соцсетях, совместное обращение бывших послов США в Украине в поддержку украинско-американского сотрудничества выглядит как-то слишком сдержанно.

Ну подумаешь - "мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства", а теперь "решительно осуждаем такие усилия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальных лиц в обоих государствах предотвратить действия, которые нанесут ущерб нашим двусторонним отношениям".

Но в переводе с дипломатического языка на общечеловеческий речь идет о крике отчаяния. Крике людей, которые привыкли с помощью коммуникаций менять мир, но вдруг оказались в ситуации, когда коммуникации перестали работать.

Для начала, наверное, следует отдать должное дипломатам. Документ подписали, кажется, все американские послы в Украине - за исключением Уильяма Миллера, который умер, и Кита Дейтона, который проработал меньше месяца и должен сохранять подобие лояльности к Трампу.

Представить себе ситуацию, при которой, например, все украинские послы в какой-то отдаленной африканской, азиатской или латиноамериканской стране вдруг подписывают совместное обращение с явной критикой действующей власти своего государства, согласитесь, достаточно сложно. И подобный демарш американских дипломатов свидетельствует о том, что национальные интересы США остаются для них большей ценностью, чем отношения с нынешним хозяином Белого дома и его командой. Впрочем, это, кажется, единственный положительный момент во всей этой истории.

Поскольку такая форма реакции на события, связанные с двусторонними отношениями между Украиной и США, как публичное обращение свидетельствует о том, что другие возможности воздействия на ситуацию исчерпаны.

Дипломаты в равной степени обращаются как к Вашингтону, так и к Киеву. Поскольку четко видят, что, с одной стороны, администрация Трампа и сам действующий президент США не отказались от идеи использовать "украинскую тематику" во время избирательных гонок. И тот факт, что сейчас тема "преступлений Байдена" немного затихла, совсем не означает, что в конце лета, в момент начала полномасштабного противостояния двух кандидатов на пост президента США, поток высосанных из пальца "разоблачительных фактов" не накроет с новой силой.

С другой стороны, дипломаты так же четко видят, что желание втянуть Украину в эту интригу не менее сильное и с украинской стороны. И речь идет даже не об украинской власти - бывшей, которая обпеклась на вере в победу Клинтон, или нынешней, которая ухудшила отношения с США вследствие тривиального непрофессионализма. Речь идет о "кристально честном" экс-генпрокуроре Шокине, нескольких мелких авантюристах, и абсолютно искреннем и откровенном агенте "русского мира" Андрее Деркаче. Человек, который является одним из ключевых основателей и промоутеров Кирилла Гундяева лично и РПЦ в целом, бывшим членом "Межсобороного присутствия" Русской православной церкви, теперь берет на себя роль медиатора и архитектора отношений между Украиной и США. Надув щеки, рассказывает, какие действия официального Киева могли нанести ущерб отношениям с Вашингтоном.

И действующая украинская власть, похоже, совершенно искренне не подозревает, где именно пишутся обвинения Деркача в адрес Байдена, американского посольства в Украине, Порошенко и всех остальных.

Ослепленный всеохватывающим желанием еще каким-то образом насолить своим предшественникам, Зеленский и его команда глотают российскую наживку и на полном серьезе собираются имитировать какое-то расследование по этому поводу. Снова фактически становясь участниками предвыборных баталий в США. И делают они это громко, официально, и абсолютно недальновидно.

После первой серии скандала вокруг "вмешательства укрины в выборы в США" отношения между Киевом и Вашингтоном стали токсичными. После второй серии этого же скандала отношения могут быть полностью разрушены.

И если для США такой исход станет потерей некоторых геополитических возможностей в восточноевропейском регионе, то для Украины вся история может стать просто фатальной. И американские послы это понимают. Интересно только, понимает ли украинский президент.