Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчера социологическая компания SOCIS обнародовала замеры общественного мнения в столице. По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое. Что это значит?



Итак, сначала о полученных цифрах. Если бы выборы в Киевсовет состоялись сейчас, то партия "Евросолидарность" могла бы рассчитывать на 21%, в то время как "Слуга народа" - на 18%. На парламентских выборах в июле прошлого года президентская партия получила в столице 36,46%, а ее кандидаты победили во всех 13 мажоритарных округах. В то же время партия Петра Порошенко имела 16,68%. То есть поддержка "ЕС" немного выросла, а вот "слуг" - существенно снизилась. На третьем месте - УДАР Кличко (13,3%). В пятерке также "Батькивщина" и ОПЗЖ. К получению фракций в Киевсовете приближаются партии Саакашвили, Шария и "Голос". 22,5% опрошенных еще не определились. Это очень много, и именно за этих избирателей будут соревноваться участники гонки.

Виталий Кличко сохраняет уверенное лидерство в качестве кандидата на должность городского головы (41.8%), на второе место опрошенные поставили Андрея Пальчевского (8,8%), на третье - шоумена Сергея Притулу (8%). В топ-пятерке также экс-мэр столицы Александр Омельченко и журналист Дмитрий Гордон. 16,2% еще не определились. А вот возможного кандидата от "слуг" Александра Ткаченко соглашается поддержать лишь 1,3%. И это на фоне того, что опрашиваемые признали существенное ухудшение ситуации практически во всех сферах.

Несмотря на определенные нюансы, как то близость этой социологической компании к окружению Петра Порошенко или опрос по телефону, который хромает на репрезентативность, все же определенные выводы из обнародованных цифр сделать можно. Вывод первый: даже если доверие к "слугам" упало и не вдвое, то монобольшинства в Киевсовете они точно не получат. Однако улучшить свои дела пропрезидентская сила может двумя вещами: очередными выплатами пенсионерам и выдвижением кандидата, который станет лицом "слуг" на выборах. В партии планируют провести праймериз, участие в котором примут несколько человек, в частности Александр Дубинский, не исключено, Александр Качура, Николай Тищенко, упомянутый выше Ткаченко. Однако на недавней пресс-конференции президент Владимир Зеленский предположил, что кандидатом в мэры может быть и другой человек. Попробуем представить, что им изберут Виктора Ляшко, который стал достаточно узнаваемым и медийным во время карантина. Большая положительная статья о нем уже появилась на "Украинской правде", вероятно, это лишь старт.

Насколько такой выбор может быть удачным? Здесь есть два нюанса. Во-первых, пиарить его будет лично Зеленский. А во-вторых, не будет ли осенью второй волны эпидемии коронавируса. Если это произойдет, то Ляшко в качестве защитника киевлян от смертельной болячки попытается затмить других кандидатов. Впрочем, о его баллотировании пока есть только предположения.

Вывод второй: пока еще не понятно, кто пойдет от "ЕС". В обнародованном соцопросе намека на выдвиженца нет. Эксперты отмечают, что лицом команды и заодно кандидатом в мэры может стать народный депутат Алексей Гончаренко. Его поход на выборы повлияет на нынешние показатели Виталия Кличко, ведь частично их электорат будет пересекаться.

Вывод третий: Кличко желательно не только победить в первом туре, но и понимать, каким - лояльным или враждебным к нему - будет следующий состав Киевсовета. Проще говоря, с кем его УДАР, либо это будет пока лишь вероятная "партия мэров", будет заключать коалицию. Потому что без лояльного большинства в горсовете победа на выборах мэра будет пирровой. То есть Кличко надо выбирать, с кем дружить после гонки - с "ЕС" или со "Слугой народа".

Вывод четвертый: приведенные цифры поддержки "Евросолидарности" выглядят неплохо для старта, но есть ли этой политсиле куда расти? С одной стороны, власть такими действиями, как вчера совершало ГБР в Музее Гончара, где Порошенко выставил картины из своей частной коллекции, мобилизует антизеленский электорат. Но с другой - этой политсиле и ее кандидатам нужно готовиться к реальной оппозиционной борьбе, к битве за Киев. И здесь многое будет зависеть от качества списка.

Вывод пятый, последний: сейчас начинается война социологов. Нетрудно догадаться, что ответ на опрос SOCIS не заставит себя ждать. И тут интересно, на сколько процентов следующий опрос поднимет (или опустит) цифры доверия к партии власти в Киеве, ведь мнение киевлян - своеобразный ориентир для украинцев. Особенно для жителей центральных регионов страны. Поэтому если в соцопросах установится тенденция к снижению уровня поддержки киевлянами "зеленой" команды на старте избирательной гонки, уже очень скоро можно будет фиксировать эту же тенденцию во многих регионах.