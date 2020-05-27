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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пойдет ли украинское правительство на либерализацию рынка газа с 1 июля?

08:38 27.05.2020 |

Новости ТЭК

 Александр СУКОВ / Деловая столица

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обнародовала цену на газ, по которой она поставляет его областным газосбытовым компаниям в мае для дальнейшей продажи ими населению. По сравнению с апрелем цена снижена на 21% до 2,3 грн за 1 кубометр. Однако это без НДС, наценки газосбытовых компаний и затрат на транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. Если же говорить о конечной цене для рядового бытового потребителя, то для него она по итогам мая составит 2,9 грн за "куб".

"Нафтогаз" отмечает, что такое рекордное удешевление не только на газа, но и остальных энергоносителей, вызвано мировым кризисом. В мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В частности, по данным Украинской энергетической биржи, котировки на хабе TTF (с учетом НДС и стоимости доставки до границы с Украиной) опустились по итогам 22 мая до отметки 2489 грн за 1 тыс. кубометров.

Но "Нафтогаз" отметил, что в Украине на цену дополнительно давит еще и высокий уровень заполненности газом подземных хранилищ, в которых из-за обстоятельной подготовки к предыдущему зимнему сезону и теплой зимы сформировался рекордный его объем - 17,5 млрд куб м.

Кабинет Министров определил своим постановлением №17 от 24 января этого года, что стоимость газа для населения устанавливается на уровне наименьшего среди двух показателей: цены торгов газом на бирже TTF и торгов на внутреннем рынке. Поэтому "Нафтогаз" взял за ориентир цены тендер, который в марте провела компания ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для поставок в марте-декабре этого года, который показал еще более низкие цены, чем зарубежная биржа.

Рынок в тумане

По мнению "Нафтогаза" сложившаяся на рынке ситуация как раз содействует намерениям правительства либерализировать рынок газа с 1 июля этого года - исторически низкие цены на газ в европейских и украинских хранилищах в летний период позволят сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку.

Либерализация рынка газа для населения предусматривает, что возможность продавать газ бытовым потребителям наравне с газсбытами (которые сегодня фактически остаются монопольными продавцами, поскольку связаны с облгазами, принадлежащими так называемым олигархам) получат и частные компании. Нынешние цены как раз дают частному бизнесу прекрасную возможность сформировать большие запасы дешевого газа, чтобы в зимний период, когда цены вырастут, продавать его населению с хорошей маржой. Тем более что стоимость хранения газа в украинских ПХГ невысока - около $10 за цикл хранения 1 тыс. кубометров, или же всего лишь 27 копеек за "куб".

Теоретически в условиях рынка тарифы на газ могут даже снизиться, ведь поставщики будут конкурировать между собой, предлагая населению самые разнообразные варианты поставок газа в зависимости от потребляемого объема, а также скидки за уход от конкурентов.

Джинна не выпустят

Однако есть большие сомнения, что украинское правительство пойдет на либерализацию рынка с 1 июля и запустит рынок газа.

Во-первых, либерализация уже и так должна была состояться - еще с 1 мая этого года. Однако Кабмин продлил для "Нафтогаза" режим ПСО при поставках газа для населения еще на 2 месяца, а вот для теплокоммунэнерго - вообще до мая следующего года.

Последнее означает, что компании-поставщики тепла, которые используют газ, будут еще целый год пользоваться льготными ценами на это топливо, и расценки за отопление в многоэтажках этой зимой не вырастут до астрономического уровня в случае, если рыночные цены на газ существенно повысятся.

Однако рынок на то и рынок, что цена ресурса на нем определяется не только исходя из затрат (читай - из нынешних низких цен на газ и стоимости хранения), но и из конъюнктуры - баланса спроса и предложения. А зимой традиционно спрос на голубое топливо растет и это ведет к повышению цены.

А значит теперь второй логичный шаг для Кабмина - продлить режим ПСО для "Нафтогаза" и при поставках газа населению. Ведь в противном случае платежки за газ, который используют владельцы частных домов для их обогрева, этой зимой вырастут намного значительнее, чем в квартирах, использующих центральное отопление. Поэтому продление режима ПСО при поставках газа населению - только вопрос времени. Но даже если этой зимой цены на ресурс сильно не подскочат, то власти вряд ли захотят выпустить джинна и полностью открыть рынок, ведь когда-нибудь газ значительно подорожает, а население уже не будет защищено от высоких цен и быстро найдет крайних в виде президента и правительства.

Продлением режима ПСО для теплокоммунэнерго и населения Кабмин и президент Владимир Зеленский дадут себе еще один год популярности среди избирателей. Для них это - архиважный вопрос. Недаром Зеленский на последней пресс-конференции назвал низкие счета за жилищно-коммунальные услуги одним из своих достижений за год работы. Очень сомнительно, что нынешняя власть так просто откажется от этого "своего" достижения.

Как показывает украинская история, контроль за числами в платежках дает власти гораздо больше баллов в шкале популярности среди избирателей, чем внедрение разного рода рыночных реформ. Людям не нужен рынок в поставках газа, им нужны низкие цены на газ. И поэтому нынешнее правительство просто обречено на то, чтобы их дать.

 

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