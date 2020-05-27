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Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук
22:20 26.05.2020 |
Стратегические намерения, такие как записанные в Преамбулу Конституции Украины положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога – это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко", - заявил Стефанчук во вторник в интервью телеканалу "Украина 24".
Представитель президента в парламенте сказал, что Украину привлекают НАТО и ЕС из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.
"НАТО и ЕС – это не про направление, это про гарантированный уровень прав человека. Нам там интересно, потому что в этих странах нормальное отношение к человеческому достоинству", - добавил вице-спикер.
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