Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Стратегические намерения, такие как записанные в Преамбулу Конституции Украины положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога – это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко", - заявил Стефанчук во вторник в интервью телеканалу "Украина 24".

Представитель президента в парламенте сказал, что Украину привлекают НАТО и ЕС из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.

"НАТО и ЕС – это не про направление, это про гарантированный уровень прав человека. Нам там интересно, потому что в этих странах нормальное отношение к человеческому достоинству", - добавил вице-спикер.