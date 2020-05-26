«Приват» добивается усиления собственной монополии и повышения цен — мнение

Конечной целью попыток группы «Приват» пролоббировать введение заградительных пошлин на российское топливо является монополизация рынка и повышение цен на продукцию Кременчугского НПЗ. Такое мнение на странице в Facebook выразил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Приват» требует ввести пошлину 8,5% и довести ее за пять лет до 25%. Но и минимальная ставка будет означать прекращение поставок и соответственно еще больший рост цен. Зачем это «Привату»? Во-первых, возрастает цена на кременчугскую продукцию. Во-вторых, Коломойский вместе с Суркисом владеют крупнейшей морской перевалкой в Одессе. Чтобы нарастить работу терминала и долю на рынке, нужен больший подъем цены, его и должна обеспечить заградительная пошлина», - отмечает эксперт.

Следующим шагом «Привата» станет возврат к своей основной идее ограничения поставок бензинов из Беларуси. Такую попытку владельцы Кременчугского НПЗ предприняли в 2019 г., дважды безрезультатно инициируя спецрасследование для введения квот и пошлин.

«Настоящая цель Коломойского - ограничение поставок бензина. Вот его «Укртатнафта» делает в избытке, и способна обеспечить рынок на 100%, но белорусы удерживают почти 40% рынка. Логично было бы торпедировать прежде всего их, но идти прямо против сябров сейчас не позволяет политика, лучше начать с русских», - поясняет директор «А-95».

Эксперт отмечает, что с фискальной точки зрения тот же Мозырский НПЗ - крупнейший поставщик бензинов в Украину - по сути является российским заводом, который перерабатывает российскую нефть, поставляемую по ценам внутреннего российского рынка, к тому же большая часть акций принадлежит российским компаниям.

«Если его (Мозырский НПЗ. - Прим.) нейтрализовать, монополия «Привата» на внутреннем рынке получит четкие очертания. И для этого лоббируются не только пошлины», - добавил эксперт.

Параллельно лоббируется увеличение акциза на сжиженный газ и снижение ставки для бензинов. При утверждении бюджета на 2019 г. «Привату» не удалось через ориентированных на него депутатов протолкнуть норму об унификации акцизов, но в мае «Укртатнафта» направила очередное письмо с таким предложением уже новому премьеру Денису Шмыгалю.

Повышение ставки акциза на газ с одновременным снижением на бензин позволит увеличить привлекательность бензина. К тому же при введении заградительной пошлины на поставки автогаза из России его цена вырастет еще сильнее, что запустит обратный процесс - отказ потребителей от газа в пользу бензина. В условиях ограниченного импорта из Беларуси Кременчугский НПЗ станет по сути монополистом на рынке автобензинов.

«Монополизация поставок и как следствие рост цен на нефтепродукты - это кратко о реализуемой программе... Невероятно, но эту игру поддерживает НАК «Нафтогаз Украины». И делается это вместо того, чтобы вместе с «Приватом» взяться за модернизацию «Укртатнафты» (НАК принадлежит 43% акций), повысить ее экономическую эффективность и загрузить сырьем», - подытожил Сергей Куюн.

Напомним, 22 мая Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли под давлением депутатов, ориентированных на группу «Приват», отложила принятие решения об отказе во введении пошлин на российское ДТ и СУГ.

Как сообщал enkorr, жалоба о проведении расследования в отношении импорта ДТ и СУГ из России была подана 21 февраля 2020 г.

ПАО «Укртатнафта», «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча», контролируемые группой «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», запросили немедленного введения пошлин 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24 п. п. - с 8,46% в 2020 г. до 25,4% с 1 января 2024 года.

Поводом для введения пошлин, по мнению заявителей, является механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и ДТ на внутреннем рынке.

Суть этого механизма в том, что если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает компаниям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В обратном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорт