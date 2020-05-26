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Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя
15:49 26.05.2020 |
Правительственный офис по координации европейской и евроатлантической интеграции уже почти 8 месяцев работает без генерального директора.
Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Спасти ассоциацию: почему правительственной евроинтеграции нужно второе дыхание".
Осенью прошлого года свой пост покинула гендиректор Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По информации ЕП, уже с начала сентября Стефанишина готовилась уйти из Правительственного офиса. Юридически она прекратила работу 30 сентября, но некоторое время продолжала сотрудничество в статусе советника.
Объявленный Кабмином кадровый конкурс на должность не дал результата.
"В январе ситуация стала критической: свой пост покинула также и.о. руководителя офиса Юлия Горячая. Из трех топ-чиновников Офиса остался один, заместитель гендиректора Алексей Генчев, который по должностным обязанностям должен курировать вопросы НАТО - а сейчас, из-за отсутствия коллег, ведет все направления", - говорится в статье.
В результате украинскому правительству на кадровую проблему начали публично намекать в ЕС. Руководительница Группы поддержки Украины Катарина Матернова в интервью ЕП заявила, что "хочет увидеть Правительственный офис с полностью укомплектованным штатом" и рассказала о четырех условиях, при которых работа офиса может стать эффективной.
Одно из препятствий доукомплектации правительственного офиса - это то, что проведение всех конкурсов приостановилось из-за коронавируса, и сейчас нет ясности, когда это изменится.
"Правительство должно взять ответственность и назначать главу Офиса. Способ оформить это юридически обязательно найдется. ЕвроПравде приходилось слышать, что при прошлом правительстве изучали возможность совместить должность руководителя Офиса и заместителя министра КМУ; по некоторым данным, этот вариант обсуждается и сейчас. Подчеркнем: важно, чтобы этот процесс прошел при поддержке Банковой", - отмечают авторы статьи.
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