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АНАЛИТИКА

Друзьям – все, врагам – закон. Почему Зеленский боится уволить Баканова

09:57 26.05.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

История с главой СБУ стала подтверждением того, что Зеленский внедряет в Украине формулу испанского диктатора Франко.

Одной из главных новостей последних дней следует признать, несомненно, выпуск программы "Схемы: коррупция в деталях", где журналисты выявили красноречивый факт: оказывается, "председатель СБУ Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что запрещено антикоррупционным законодательством".

Вряд ли эта новость кого-то сильно уж шокировала. О том, как Владимир Зеленский и его ближайшее окружение относятся к необходимости соблюдать законы, и без того известно всем, кого интересует эта тема. Тем не менее, факт, обнаруженный журналистами "Схем", действительно красноречив.

Скандал, бьющий по Зеленскому

Это факт прежде всего не о Баканове, а именно о Зеленском. Ибо именно Зеленский 22 мая 2019 г., через день после своей инаугурации, своим указом назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. В свою очередь, Верховная Рада 29 августа именно по представлению Зеленского назначила Баканова на должность председателя СБУ.

Между тем статьей 25 закона "О предотвращении коррупции" должностным лицам СБУ прямо запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли". И если Баканов был назначен в СБУ в нарушение антикоррупционного законодательства, то виновен в этом не только Баканов, но в первую очередь тот, кто его назначил, то есть Зеленский.

Баканов, как выяснили журналисты "Схем", занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - "Новая Зеленая земля"), зарегистрированной в провинции Жирона. С 2015 г. и по сей день Баканов занимает в ней должность "administrador único", то есть единоличный администратор, лицо, уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании, обнародованная "Схемами".

Таким образом, речь идет не только о нарушении законодательства при назначении Зеленским председателя СБУ, но и о том, что антикоррупционный закон продолжает нарушаться Бакановым по сей день. В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона журналистам подтвердили, что Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada - фирма действующая и не считается ликвидированной. Должность "administrador único", которую занимает Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.

В СБУ отреагировали на расследование "Схем". Как именно - процитируем публикацию на украинском сайте "Радио Свобода". "Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой письменный комментарий: "Широко известен факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", - отметили в пресс служба СБУ. На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как неликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться". Также, несмотря на просьбу журналистов, им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-либо действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность".

Что общего между Зеленским и Испанией

Что в такой ситуации должен был бы сделать Зеленский? Он должен был бы публично заявить, что Баканов отстраняется от должности в СБУ, пока не уйдет с должности в испанской фирме. Все очень просто - или СБУ, или бизнес, антикоррупционное законодательство не допускает других вариантов. Раньше Зеленский мог бы еще оправдываться, что он "не знал" о том, что Баканов продолжает возглавлять испанскую фирму. Но сейчас у него такого оправдания нет.

И вот тут обнаруживается самое главное. Казалось бы, вопрос не стоит выеденного яйца. Баканов пришел в СБУ еще год назад. За это время он вполне мог бы уже успеть передать руководство испанской фирмы кому-то другому. Если же он этого не удосужился сделать, то сейчас, когда эта история всплыла, Зеленский вполне мог бы соблюсти формальную законность. В конце концов, если бы временно во главе СБУ стал кто-то, связанный с Бакановым, или кто-то из людей самого Зеленского, то никаких существенных изменений в плане подконтрольности СБУ Зеленскому не произошло бы.

Почему же Зеленский вместо этого предпочел игнорировать скандал? Тут есть два возможных ответа. Первый заключается в том, что испанская компания, которой руководит Баканов, связана с Зеленским. Как поясняют "Схемы", "основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства". Не исключено, что испанская компания настолько важна для Зеленского, что ему непременно нужно, чтобы руководил ею именно Баканов.

Другой возможный ответ тоже говорит об испанских интересах Зеленского. Точнее, о его политических вкусах. Каудильо Испании Франсиско Франко, правивший в 1939-1975 гг., однажды сформулировал суть своего режима: "Друзьям - все. Врагам - закон". Именно эту формулу внедряет в Украине Зеленский.

Если бы Зеленский хотя бы сделал вид, что он в ситуации с Бакановым соблюдает букву закона, то есть что "друзьям - закон", это послужило бы сигналом, что режим Зеленского сыплется. А Зеленский этого крайне не хочет.

На его пресс-конференции 20 мая мы видели четко реализацию формулы "Друзьям - все. Врагам - закон", когда о "пленках Лероса", касающихся братьев Ермаков (то есть друзей президента), Зеленский говорил как о совершенном пустяке, недостойном внимания, а о "пленках Деркача", касающихся Петра Порошенко и Джо Байдена, говорил чуть ли не как о несомненном доказательстве вины Порошенко в государственной измене.

К слову, на той же пресс-конференции Зеленский высказался в адрес "Схем", подчеркнув, что это "журналисты, которые финансируются даже не Украиной, а другими государствами". Если учесть, что "Радио Свобода" финансируется Конгрессом США, то приходится предположить, что после расследования "Схем" о Баканове в число недругов Зеленского попали и американцы. И этот выбор будет подталкивать Зеленского к реализации в Украине планов Путина.

Резюмируя, отметим, что все эти сигналы, посланные Зеленским, четко увидели местные элиты. Дело в том, что формула "Друзьям - все. Врагам - закон" ставит их перед дилеммой: или полностью подчиняться режиму Зеленского, или сопротивляться (ибо все, кто не подчиняются, попадут в список врагов). И это означает, что предстоящие через пять месяцев местные выборы могут обрести характер очень ожесточенной схватки.
 

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