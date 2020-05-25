Тысяча орлов Януковича. Как Зеленский удовлетворит кадровый голод, отменив люстрацию

В Минюсте разработали законопроект, «скукоживающий» люстрацию до десятка функционеров, рассчитывая с помощью «лучших кадров» Януковича победить озвученный Зеленским кадровый голод.

Еще с середины прошлого года в новой власти ходили разговоры о том, что законодательство о люстрации, действующее в Украине - непродуктивно и вредно, поэтому нуждается если не в отмене, то в переработке. Видимо, результатом такой переработки стал новый законопроект, который разработали в Минюсте.

В ведомстве утверждают, что документ сужает круг лиц, подпадающих под люстрацию, а разработан он не просто как хотелка власти, а во исполнение рекомендаций Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии.

Напомним, в октябре прошлого года дело в ЕСПЧ выиграли пятеро чиновников, не прошедших люстрацию. Суд признал, что их уволили по люстрации не за проступки, а за сам факт их работы на госслужбе в 2010-2014 годах, то есть во время правления Виктора Януковича.

В решении по делу ЕСПЧ единогласно установил, что при увольнении этих чиновников были нарушены статья 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека и статья 8 (право на уважение частной жизни). В результате суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в качестве возмещения морального вреда.

Закон об очищении власти и раньше критиковали за применение к очень широкому кругу лиц только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в во времена президентства Януковича. Теперь же в ведомстве Дениса Малюськи, прикрывшись решением ЕСПЧ, видимо, решили поменять законодательство в нужном ключе. Конечно, в Минюсте сразу оговорились, что документ не отменяет люстрацию, а только сужает круг лиц, под нее подпадающих.

"Законопроект не отменяет люстрации совсем, но сужает круг лиц, которые под нее подпадают. Так, "автоматическое" очищение предлагается оставить, но только в отношении топ-чиновников, например, членов правительства времен президентства Виктора Януковича", - заявили в ведомстве.

Получается, другие бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения. А таких, согласно Единому государственном реестру лиц, в отношении которых применен закон о люстрации, более 900.

О том, что эти люди смогут вернуться во власть при смене законодательства, или признании люстрации незаконной, говорила еще бывший директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

"Если закон Украины об очищении власти будет отменен, то все, кто входит в этот список, смогут вернуться на государственные должности", - отмечала она, добавляя, что под закон о люстрации в целом подпадают около 5000 госчиновников времен правления Януковича.

Естественно, для того чтобы избежать протестов и негодования активной части общества, в Минюсте придумали, как именно нужно изменить условия люстрации. Для этого планируется создать специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти.

В ее состав будут входить шесть человек, половину из которых назначает Кабмин, остальные - общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования. Здесь все предельно понятно, ведь назначенными в правительство "опытными людьми" времен Януковича уже никого не удивишь, и отбирать они будут, по всей видимости, себе подобных. Не лучше выглядит и идея с интернет-голосованием, которое при современных технических возможностях можно легко повернуть в нужную сторону.

Более того, в лучших традициях времен до Революции достоинства доступ к реестру люстрированных хотят запретить.

Обращает на себя внимание и то, что в случае признания чиновника несправедливо уволенным, ему будет полагаться компенсация в размере зарплаты за все время после увольнения. А это, если сравнить с 5000 евро компенсации по иску Евросуда, суммы намного большие. То есть ни о какой экономии госсредств речь также идти не может.

Похоже, основной причиной создания "комиссии Малюськи" является тот самый кадровый голод, о котором проникновенно рассказал обществу Владимир Зеленский на последней пресс-конференции, отвечая на вопрос о друзьях и сотрудниках "Квартала 95" на высоких государственных должностях.

Также любопытен был ответ Зеленского на упрек о том, что возвращение во власть людей Януковича уже идет. "Вы говорите, что я провожу старых людей из системы Януковича. Может быть, но скажите тогда, пожалуйста, кто? Любченко (Алексей Любченко - новоназначенный глава Государственной налоговой службы. - "ДС") не был руководителем налоговой. У нас не все люди, которые были во времена Януковича, являются людьми Януковича", - сказал президент.

Если "комиссия Малюськи" заработает и начнет штамповать оправдательные решения для чиновников, это будет еще одним важным замером градуса кипения патриотической части украинского общества. Не менее важным, чем так и не вступившее в силу решение о создании "Консультативного совета" в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Закон "Об очищении власти" был важной вехой на пути Украины из российских "братских" объятий к европейской цивилизации. Интересно, до какой степени украинцы позволят нынешней власти ее извратить?..