Война на Донбассе. Как в штабе ООС считают обстрелы и сколько мин обезвредили на Луганщине возле автотрассы

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Обстреливая жилые дома в Красногоровке и Каменке, российско-оккупационные войска использовали 120-мм минометы и 122-мм артиллерийские системы, запрещенные минскими соглашениями.

Ситуация на фронте за прошедшую неделю серьезным образом обострилась, что, однако совсем не заметно по сводкам из штаба проведения ООС. Так, за 18 мая они насчитали 11 обстрелов со стороны оккупационных корпусов, 19 мая - 10, 20 мая - 18, 21 мая - 7, 22 мая - 12, 23 мая - 11. То есть в среднем - это 12-13 обстрелов в день. Такие числа при протяженности фронта в 480 километров и одновременном обострении как минимум в трех точках (и это если верить официальным источникам - неофициально таких горячих точек каждую ночь минимум пять-шесть) вызывают только недоумение.

Более-менее объективную картину можно сложить только по увеличению количества убитых и раненных, которые скрыть в информационную эру нельзя. За прошедшие дни в СМИ попали два резонансных случая - сначала 20 мая в районе Трехизбенки во время боевого патрулирования подорвался на мине (по всей видимости, растяжке) патруль из состава БПСН "Луганськ-1". В результате четверо бойцов получили ранения разной степени тяжести. Один из них - командир батальона полковник полиции Сергей Губанов скончался в медчасти.

А на следующий день в том же районе под минометный обстрел попал "Урал" 93-й мехбригады. По всей видимости, на машину велась целенаправленная охота, так как произошло это рано утром, на прифронтовой рокадной дороге, а вражеские минометчики отработали очень четко - два выстрела, одно попадание. В результате погиб солдат-противотанкист Евгений Сафонов (начал воевать с 2014 г. в составе батальона "Айдар").

Списывать это на случайности не приходится, особенно если учитывать, что именно в том районе, где произошли эти два случая, крайне удобное место для форсирования Северского Донца, то есть потенциально опасное в случае обострения.

А именно на такое локальное обострение изо всех сил намекают кремлевские марионетки из Луганска и Донецка. Хотя ОБСЕ подтвердила, что объективных данных о фактах каких-либо обстрелов со стороны Украины неподконтрольной территории Луганской области нет. Об этом заявил представитель специальной мониторинговой миссии во время внеочередной видеоконференции ТКГ, которую экстренно собрал Киев. Напомним, что именно эту причину главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечник назвал причиной для приведения "народной милиции ЛНР" в боевую готовность.

При этом оккупационные власти как бы оставляют за скобками случаи обстрела населенных пунктов на подконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей. За прошедшую неделю зафиксировано два таких случая. Так, 20 мая во время обстрела н.п. Красногоровка были повреждены три дома местных жителей, 23 мая были повреждены дачные дома в н.п. Каменка. При этом отдельно в официальном сообщении от СЦЦК указывается, что в первом случае противник применил 120-мм минометы, во втором - 122-мм артиллерийские системы, и только чудом удалось избежать жертв среди гражданских. Вряд ли стоит ли напоминать о том, что эти системы запрещены минскими соглашениями.

Мало того, противник продолжает массово использовать в ходе боевых действий противопехотные мины, которые являются средством неизбирательного действия. Так, 20 мая оперативное командование "Восток" сообщило о том, что нашими саперами в районе поселка Желобок в Попаснянском районе Луганской области было разминировано минное поле. Причем с площади 50 квадратных метров было извлечено 157 противопехотных мин ПМН-2. Опасность этого минного поля было в том, что оно находилось прямо возле автомобильной трассы и приусадебными участками местных жителей.

На этой неделе Попаснянский район еще один раз попал в сводку пресс-центра ООС - около 150 полицейских провели санкционированные обыски в рамках уголовных производств, по которым проводится досудебное следствие, проверяли транспортные средства, которые двигались по населенным пунктам, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором. Составлены протоколы о 16 административных правонарушениях, изъято три единицы охотничьего оружия, владельцы которого нарушили сроки хранения, установленные действующим законодательством.

Такие полицейские меры позволяют усилить уровень безопасности граждан на прифронтовых территориях, а также предотвратить незаконный оборот оружия, взрывчатки и наркотических веществ. Ну и не секрет, что под этим благовидным предлогом отрабатывается информация о террористической сети, созданной российскими спецслужбами на нашей территории.

Если говорить об общей динамике развития ситуации на линии фронта, то в нынешних условиях, когда наше военно-политическое руководство еще не определилось со своей стратегией возвращения оккупированных территорий и военные (особенно старший командный состав) действуют с оглядкой на возможное резкое изменение "линии партии", оккупационные корпуса могут нанести серьезные потери нашим войскам на передовой. Речь идет прежде всего об артиллерийских (минометных) налетах, снайперской войне, действиях диверсионных групп в ближнем тылу. И появление "зеленки" будет только способствовать эффективности таких действий.