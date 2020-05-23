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Ситибанку позволили повышать курс доллара на межбанке 22 мая
23:57 22.05.2020 |
Безналичный курс доллара 22 мая активно толкали наверх. За день он прибавил 13 копеек, и межбанк совсем близко подобрался к психологической отметке 27,0 грн/$.
"В конце торгов сделки заключались в рамках 26,82-26,86 грн/$. А покупки на условиях tom, на понедельник, проводились уже по 26,90 грн/$", - уточнил новые цены финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На наличном рынке цены растут неравномерно. Средний курс продажи доллара людям поднялся на целых 19 копеек, и вышел на 26,90-27,05 грн/$. А выкуп валюты подрос только на 5 копеек, и находится в рамках 26,60-26,75 грн/$. Финансисты не хотят переплачивать за "американца", стараются подстраховаться.
Межбанковский доллар дорожал на небольшом рынке: объем торгов сократился со вчерашних $150 млн до $100 млн. Аграрии закончили крупные валютные распродажи, и рынок сужается. Национального банка на торгах не было. Казначеи открыто говорили, что регулятор уступил межбанку Ситибанку, который стал единственным маркетмейкером. По разным оценкам, последний приобрел сегодня от $20 млн до $30 млн.
Рассказали, что Ситибанк поменял свою стратегию торговли: больше не сгребает весь доллар подряд, а делает свои приобретения намного аккуратнее - берет "американца" небольшими порциями, и тут же отступает, как только цена поднимается. Делает паузы в сделках. Это нужно, чтобы валютное подорожание было медленным и аккуратным.
У финансистов было две версии о природе валютных покупок Ситибанка. По одной, он берет доллар лично для себя, чтобы вывести дивиденды на 2 млрд грн для своих акционеров. Причем, невзирая на свое личное заявление/обещание не выводить капитал. По другой версии - валюта покупается не под дивиденды, а под вывод иностранцами капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Они активизировались по этой части: 22 мая портфель гривневых бумаг нерезидентов, по данным НБУ, сократился на 519,9 млн, и составил 104,7 млрд грн.
У участников межбанка появилось подозрение, что Ситибанк согласовал с Нацбанком плавное повышение курса доллара. Официальной причиной станет сокращение валютных продажи со стороны агроэкспортеров. А де-факто все сделает Сити. Сделает аккуратно и без резких курсовых скачков.
Цель - поднять доллар повыше, чтобы иностранцам было повыгоднее заводить свои капиталы на покупку новых ОВГЗ летом. По слухам, их интересует уровень не менее 27,5 грн/$, а в идеале - 28 грн/$. Конечно, все это разговоры и сплетни, и никто официально такого не подтвердит. Однако неформально все признают, что такой подход устроит многих:
* Минфин - который снова сможет заманить иностранцев на рынок ОВГЗ и финансировать их деньгами дефицит бюджета. А также получит больше возможностей для наполнения казны. Чем больше в гривне будут зарабатывать экспортеры, тем больше налогов заплатят.
* Экспортеров - девальвация нацвалюты позволит им нарастить свои гривневые заработки, и поддержит предприятия.
* Нацбанк - его перестанут упрекать в чрезмерно крепкой украинской валюте, которая не вписывается в общегосударственные интересы с наполнением госбюджета.
"В целом на курсовые тренды сегодня влияло сразу несколько факторов. Это, и работа межбанка в понедельник на условиях tom (с поставкой завтра) по доллару из-за выходного в США, и приближение периода возмещений НДС экспортерам, и информация о договоренности Украины с МВФ по программе stand-by на $5 млрд", - прокомментировал "Стране" настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Сообщение Международного валютного фонда о предварительном кредитном соглашении с нашей страной стало ключевой новостью дня. Хотя некоторые и припоминали, что до конца мая чиновники обещали уже получить первый кредитный транш, а теперь понятно, что это переносится на июнь, однако все равно говорили о новости положительно. Всего на рынке задавали тон 4 новости:
* О кредитном соглашении с МВФ.
* Об ожидаемой смене руководства Нацбанка после этого.
* О резком снижении учетной ставки в июне: допускает ее уменьшение на 1,5-2% годовых (до 6-6,5%).
* О размещении Минфином в ближайший вторник новой порции ОВГЗ с попутной выплатой по купонам.
Кстати, Минфин дал объявление по своим планам размещения бумаг на 26 мая. Всего заявлено 4 новых выпуска гособлигаций. Все дополнительные (продолжение старых размещений) и все гривневые:
* 3-месячные - дополнение к выпуску сентября 2019 года на 6,4 млрд грн под 14,5% годовых;
* 6-месячные - дополнение к выпуску двухнедельной давности на 7,7 млрд грн под 11% годовых;
* 9-месячные - дополнение к выпуску, размещенному на этой неделе на 6,5 млрд грн под 11% годовых;
* 12-месячные - дополнение к выпуску, размещенному на этой неделе на 3,81 млрд грн под 10,97% годовых.
"Пока сложно предсказать спрос на гособлигации, ситуация должна проясниться в понедельник. К тому же нельзя забывать, что на следующей неделе произойдет несколько купонных выплат (проценты) по старым размещениям ОВГЗ. Часть этих средств может быть вложена в новые бумаги правительства. Украинские банки пока остаются их главными покупателями. Иностранцы, конечно, стали чаще интересоваться нашим рынком, и запрашивать данные, но пока не скупают активно новые ОВГЗ", - сказал Невмержицкий.
Если выплаты по старым выпускам гособлигаций не будут пускаться на покупку доллара, то казначеи ждут на следующей неделе межбанк в рамках 26,80-27,10 грн/$. Но, если это произойдет допускается движение к 27,50 грн/$.
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