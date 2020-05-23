Кремль + Коломойский. Как «пленки Деркача» помогают Путину разваливать Украину

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кремль + Коломойский. Как «пленки Деркача» помогают Путину разваливать Украину

23:49 22.05.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Украина как таковая Путину не нужна. Он рассчитывает на запуск в Украине боснийского сценария.

Скандал вокруг "пленок Деркача" набирает обороты. Точнее, его усиленно разгоняют в украинском информпространстве. Вчера этим занялся телеканал Игоря Коломойского "1+1". Длившийся более двух часов эфир ток-шоу "Право на власть" был полностью посвящен разбору этих пленок.

Наезды на Порошенко - это только вершина айсберга. На самом деле передача показала, что сейчас Кремлю удается практически без сопротивления со стороны украинской власти продвигать во всех слоях украинского общества, включая народ, власть и медиа, максимально оголтелые антиамериканские настроения.

Красноречивым примером этому стал приглашенный на "Право на власть" нардеп Игорь Палица. Его антиамериканские пассажи заслуживают особого внимания, поскольку он - один из ближайших соратников Коломойского, возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, затем был главой Волынского облсовета, сейчас в Верховной Раде является членом депутатской группы "За будущее", тесно связанной с олигархом, а с 20 мая еще и возглавляет партию "За будущее", которая собирается стать активным участником местных выборов 25 октября.

По версии Палицы, в 2014-м Украина лишилась части своей территории якобы из-за того, что украинские руководители прислушивались к настойчивым советам из Вашингтона. "Мы не отбрасываем, что Россия - агрессор. Но кому-то было выгодно показать, насколько большой агрессор, запустить его на нашу шахматную доску, под названием Украина, чтобы показать, какой он захватчик, чтобы забрать все рынки у него в мире".

Это было сказано на полном серьезе. Похоже, Палица и с ним Коломойский искренне жалеют бедного Путина, которого коварный Обама прям вынудил стать агрессором, заманил поглубже в Украину (для этого приказал Киеву не сопротивляться), чтобы затем обвинить его в нападении и под этим пустяковым предлогом отобрать у несчастной доверчивой Рассеюшки все мировые рынки.

О том, что "Америка нас поссорила", россияне нам твердят с 2014-го (как и о том, что "Украина сама отпустила Крым, Донецк, Луганск, вот они и ушли из Украины, Россия их не захватывала"). Теперь то же самое, не стесняясь, публично твердит Палица - ближайший соратник "великого украинского патриота, спасителя Днепра" Коломойского и лидер партии, которая, вероятно, добьется на местных выборах неплохих результатов.

Одна из причин, почему Кремлю удается сейчас продвигать в Украине антиамериканские настроения, это то, что сегодня у украинской власти контакты с США на очень низком уровне. Фактически они замкнуты на заместителе министра иностранных дел Евгении Енине. У Владимира Зеленского вообще нет стратегии развития отношений с США, и никто из его окружения ему ее не предложил.

К слову, в этом он разительно отличается от Петра Порошенко, который сам создал такую стратегию и старательно ее реализовывал. Контроль за выполнением всех пунктов и соблюдением дедлайнов был одной из приоритетных задач главы президентской администрации. А у Зеленского ничего этого нет. Способен ли Енин добиваться от вертикали исполнительной власти хоть каких-то шагов, необходимых для развития отношений с США? Вопрос риторический.

Поскольку у Зеленского нет своей стратегии развития отношений с США, именно потому Кремль легко реализует в Украине свою стратегию и не встречает сопротивления со стороны украинской власти. Сейчас стратегическая цель россиян - рассорить Украину с МВФ и США (чем будет специально заниматься Саакашвили) и поставить Зеленского в ту же ситуацию, что и Януковича в 2013-м. Чтобы Зеленский отвернулся от Запада и повел Украину в "русский мир".

Впрочем, Януковичу Россия тогда денег дала ($3 млрд, хотя обещала $15 млрд). А Зеленскому давать не хочет. Поэтому стратегическая задача Кремля - обставить все так, чтобы Зеленский все шаги в направлении к "русскому миру" сделал за бесплатно. Типа "по мудрости своей". Ибо других вариантов, кроме как идти в "русский мир", у Зеленского не будет, если он поссорится с МВФ и США всерьез и по-крупному.

Другие варианты можно было бы предполагать, если бы велись переговоры, к примеру, с Китаем об альтернативных источниках помощи. Но таких переговоров с Пекином никто в Киеве не ведет. И это лишнее доказательство того, что у нынешней украинской власти тотальный провал во внешней политике.

Тут, конечно же, возникает вопрос, в самом ли деле Путин рассчитывает поглотить Украину. Вроде бы очевидно, что это у него не получится. Что даже если Зеленский поведет Украину в "русский мир", Украина не захочет туда, по крайней мере - не вся захочет.

Но в том-то и дело, что Украина как таковая Путину не нужна. Он делает ставку на создание в Украине хаоса. Ждет дробления Украины и откалывания от нее еще нескольких квазиреспублик. И далее рассчитывает на запуск в Украине боснийского сценария.

Конечно, все эти перспективы не нравятся Евросоюзу. Его пугает создание нестабильной серой зоны на его восточной границе. Но рычагов влияния на ситуацию в Украине у ЕС фактически нет и не будет.

Резюмируя, нужно сказать вот что. "Пленки Деркача" - это не просто попытка подпортить отношения Украины с США. Это элемент стратегии развала Украины. А подрыв отношений и разрыв сотрудничества Украины с США является одной из важнейших компонент этой стратегии.

Поскольку Кремль приступил к активной фазе реализации своей стратегии, в скором времени можно ожидать новых ударов, преследующих ту же конечную цель - развалить Украину. И если это не способна или не желает уразуметь нынешняя украинская власть, то хотя бы украинское общество должно осознать, какое развитие событий нам готовят совместно Кремль и Коломойский.
 

ПО РУБРИКАМ

22.05 Ситибанку позволили повышать курс доллара на межбанке 22 мая

22.05 Еще два банка присоединились к системе BankID НБУ

22.05 НБУ изменит стратегию развития финсектора из-за коронавируса

22.05 Ощадбанк расширил возможности для бизнеса получить доступные кредиты 5-7-9%

22.05 Количество жалоб на страховщиков ОСАГО в январе-марте выросло на 22% - МТСБУ

22.05 Депозитные ставки для физлиц 22.05.20

22.05 Прибыль банковской системы Украины в апреле выросла в 1,8 раза – НБУ

22.05 Нацбанк планирует сделать онлайн доступ к своему Кредитному реестру

22.05 Доллар 22 мая дешевеет к иене на усилении напряженности между США и КНР

22.05 Предложение стейблкоинов превысило $10 млрд. Tether занимает 85% рынка

22.05 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.20

22.05 Биржи АТР 22 мая закрылись в минусе, в лидерах падения потерявшая 5,6% биржа Гонконга

22.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.05.20

22.05 Остаток средств на корсчетах банков 22.05.20

22.05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 21.05.20

• дальше…

22.05 США и ЕС осуждают Китай за новый законопроект о Гонконге

22.05 Форточка Овертона. Как ЕС, критикуя, подыграл России в вопросе Крыма

22.05 НАТО собирает встречу в связи с выходом США из Договора по открытому небу

22.05 США выйдут из договора об открытом небе из-за России

22.05 Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

22.05 Китай намерен выполнять условия торгового соглашения с США - премьер

22.05 Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года

21.05 США выделили 1,2 млрд долларов на вакцину от коронавируса из Великобритании

21.05 Италия откроет все аэропорты с 3 июня

21.05 Евросоюз представил план по поддержке биоразнообразия

21.05 Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии

21.05 Гонконг вышел из тройки главных мировых площадок для IPO

21.05 Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября

21.05 Премьер Новой Зеландии призвала бизнес подумать о четырехдневной рабочей неделе

21.05 Суд ЕС отклонил иск «Северного потока-2» о нормах газовой директивы

• дальше…

22.05 Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

22.05 В КГГА заявили, что проверять температуру пассажирам в метро и ограничивать их количество не будут

22.05 В Киеве за два месяца эвакуировали более 8 тысяч авто за нарушение парковки

22.05 В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

21.05 Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

20.05 Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

19.05 Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве

19.05 Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

18.05 Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

18.05 Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД

18.05 Большинство курортных гостиниц Украины планирует возобновить работу с 1 июня – опрос

18.05 Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

18.05 Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году

18.05 ТРЦ в Киеве откроют после метро – Кличко

• дальше…

22.05 Кремль + Коломойский. Как «пленки Деркача» помогают Путину разваливать Украину

22.05 Зеленский в ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре указал, что объектами госсобственности управляет Кабмин

22.05 Форточка Овертона. Как ЕС, критикуя, подыграл России в вопросе Крыма

22.05 Лещенко запретил изданию «Бабель» публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты

22.05 Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

22.05 Палица против Кличко. Как «За майбутнє» застолбила за собой проект «партия мэров»

22.05 Украина сменила Зеркаль на Енина как агента по делам против РФ в Суде ООН

22.05 Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США

21.05 Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

21.05 Радикальные «Свои»: Как Береза попытается взять Киев на критике Зеленского

21.05 Постреливают: Что изменилось на Донбассе в течение года Зеленского

21.05 Переселенцы получили право голоса: Как Донбасс и Крым могут повлиять на местные выборы-2020

21.05 «Мы увеличили не в разы, а в 9 раз количество дорог, которые мы будем строить». Пресс-конференция Зеленского глазами психолога

20.05 У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах

20.05 В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США

• дальше…

22.05 Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов

22.05 BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью

22.05 Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

22.05 Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных

21.05 Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier

21.05 В США задержали предполагаемых соучастников побега экс-главы Ниссана из Японии

20.05 Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид

20.05 YouTube будет напоминать, что пора спать

20.05 В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории

20.05 Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще

19.05 Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом

19.05 Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

19.05 США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю

19.05 Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов

19.05 ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно