Кремль + Коломойский. Как «пленки Деркача» помогают Путину разваливать Украину

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Украина как таковая Путину не нужна. Он рассчитывает на запуск в Украине боснийского сценария.

Скандал вокруг "пленок Деркача" набирает обороты. Точнее, его усиленно разгоняют в украинском информпространстве. Вчера этим занялся телеканал Игоря Коломойского "1+1". Длившийся более двух часов эфир ток-шоу "Право на власть" был полностью посвящен разбору этих пленок.

Наезды на Порошенко - это только вершина айсберга. На самом деле передача показала, что сейчас Кремлю удается практически без сопротивления со стороны украинской власти продвигать во всех слоях украинского общества, включая народ, власть и медиа, максимально оголтелые антиамериканские настроения.

Красноречивым примером этому стал приглашенный на "Право на власть" нардеп Игорь Палица. Его антиамериканские пассажи заслуживают особого внимания, поскольку он - один из ближайших соратников Коломойского, возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, затем был главой Волынского облсовета, сейчас в Верховной Раде является членом депутатской группы "За будущее", тесно связанной с олигархом, а с 20 мая еще и возглавляет партию "За будущее", которая собирается стать активным участником местных выборов 25 октября.

По версии Палицы, в 2014-м Украина лишилась части своей территории якобы из-за того, что украинские руководители прислушивались к настойчивым советам из Вашингтона. "Мы не отбрасываем, что Россия - агрессор. Но кому-то было выгодно показать, насколько большой агрессор, запустить его на нашу шахматную доску, под названием Украина, чтобы показать, какой он захватчик, чтобы забрать все рынки у него в мире".

Это было сказано на полном серьезе. Похоже, Палица и с ним Коломойский искренне жалеют бедного Путина, которого коварный Обама прям вынудил стать агрессором, заманил поглубже в Украину (для этого приказал Киеву не сопротивляться), чтобы затем обвинить его в нападении и под этим пустяковым предлогом отобрать у несчастной доверчивой Рассеюшки все мировые рынки.

О том, что "Америка нас поссорила", россияне нам твердят с 2014-го (как и о том, что "Украина сама отпустила Крым, Донецк, Луганск, вот они и ушли из Украины, Россия их не захватывала"). Теперь то же самое, не стесняясь, публично твердит Палица - ближайший соратник "великого украинского патриота, спасителя Днепра" Коломойского и лидер партии, которая, вероятно, добьется на местных выборах неплохих результатов.

Одна из причин, почему Кремлю удается сейчас продвигать в Украине антиамериканские настроения, это то, что сегодня у украинской власти контакты с США на очень низком уровне. Фактически они замкнуты на заместителе министра иностранных дел Евгении Енине. У Владимира Зеленского вообще нет стратегии развития отношений с США, и никто из его окружения ему ее не предложил.

К слову, в этом он разительно отличается от Петра Порошенко, который сам создал такую стратегию и старательно ее реализовывал. Контроль за выполнением всех пунктов и соблюдением дедлайнов был одной из приоритетных задач главы президентской администрации. А у Зеленского ничего этого нет. Способен ли Енин добиваться от вертикали исполнительной власти хоть каких-то шагов, необходимых для развития отношений с США? Вопрос риторический.

Поскольку у Зеленского нет своей стратегии развития отношений с США, именно потому Кремль легко реализует в Украине свою стратегию и не встречает сопротивления со стороны украинской власти. Сейчас стратегическая цель россиян - рассорить Украину с МВФ и США (чем будет специально заниматься Саакашвили) и поставить Зеленского в ту же ситуацию, что и Януковича в 2013-м. Чтобы Зеленский отвернулся от Запада и повел Украину в "русский мир".

Впрочем, Януковичу Россия тогда денег дала ($3 млрд, хотя обещала $15 млрд). А Зеленскому давать не хочет. Поэтому стратегическая задача Кремля - обставить все так, чтобы Зеленский все шаги в направлении к "русскому миру" сделал за бесплатно. Типа "по мудрости своей". Ибо других вариантов, кроме как идти в "русский мир", у Зеленского не будет, если он поссорится с МВФ и США всерьез и по-крупному.

Другие варианты можно было бы предполагать, если бы велись переговоры, к примеру, с Китаем об альтернативных источниках помощи. Но таких переговоров с Пекином никто в Киеве не ведет. И это лишнее доказательство того, что у нынешней украинской власти тотальный провал во внешней политике.

Тут, конечно же, возникает вопрос, в самом ли деле Путин рассчитывает поглотить Украину. Вроде бы очевидно, что это у него не получится. Что даже если Зеленский поведет Украину в "русский мир", Украина не захочет туда, по крайней мере - не вся захочет.

Но в том-то и дело, что Украина как таковая Путину не нужна. Он делает ставку на создание в Украине хаоса. Ждет дробления Украины и откалывания от нее еще нескольких квазиреспублик. И далее рассчитывает на запуск в Украине боснийского сценария.

Конечно, все эти перспективы не нравятся Евросоюзу. Его пугает создание нестабильной серой зоны на его восточной границе. Но рычагов влияния на ситуацию в Украине у ЕС фактически нет и не будет.

Резюмируя, нужно сказать вот что. "Пленки Деркача" - это не просто попытка подпортить отношения Украины с США. Это элемент стратегии развала Украины. А подрыв отношений и разрыв сотрудничества Украины с США является одной из важнейших компонент этой стратегии.

Поскольку Кремль приступил к активной фазе реализации своей стратегии, в скором времени можно ожидать новых ударов, преследующих ту же конечную цель - развалить Украину. И если это не способна или не желает уразуметь нынешняя украинская власть, то хотя бы украинское общество должно осознать, какое развитие событий нам готовят совместно Кремль и Коломойский.