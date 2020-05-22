В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

Алексей Ермоленко / UBR.ua

Стоимость холодной воды и услуги водоотвода (канализации) в столице может подорожать в среднем почти на 20%, сообщил на днях "Киевводоканал". Это вызвало такой взрыв общественного негодования, что мэр был вынужден давать опровержение. UBR.ua разбирался, будет ли все-таки подорожание воды, и почему муниципальные чиновники не имеют единого мнения на это счет.

"Киевводоканал" рассчитал

В четверг киевский мэр Виталий Кличко заявил на пресс-конференции, что не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в условиях карантинных ограничений. Помимо затрат водоканала, подчеркнул мэр, есть и фактор платежеспособности граждан, чей бюджет сильно потерял из-за карантина. При этом 90% потребителей исправно погашают в карантин платежки за холодную воду.

Так городской голова прокомментировал заявление накануне "Киевводоканала", что в следующем году тариф на поставку холодной воды может вырасти на 9,7%, а на водоотвод - на 32%, что в целом поднимет расценки на услуги компании на 19%. Это и вызвало общественный резонанс, что пока в Украине обсуждают подорожание коммунальных услуг, в других странах население, напротив, временно освобождают от уплаты.

Общественное обсуждение

Как объяснили UBR.ua в "Киевводоканале", речь идет не об утвержденных тарифах, а пока только о предварительных расчетах. Каждый год до 1 июня все водоканалы, которых в стране 44, подают в НКРЭКУ свои расчеты по тарифу на следующий год. В них включается инфляция, прогнозы возможного подорожания электроэнергии, затраты на проведение аварийно-ремонтных работ, изменение цен на реагенты, необходимых для обеззараживания воды, инвестиции и т.д.

Но перед тем, как эти расчеты подадут в НКРЭКУ, они должны пройти общественное обсуждение. Их "на зуб" пробуют различные общественные организации, активисты, экологи и т.д., которые подвергают такие расчеты всестороннему анализу.

"Эта процедура проходит ежегодно: в прошлом году, позапрошлом, 3-4 года назад. Это как пойти в школу 1 сентября. Эти деньги не идут на покупку вилл и дач на Канарах. Это обоснованный тариф для того, чтобы "Киевводоканал" мог нормально осуществлять свою деятельность. Коронавирус не отремонтирует сети, не заплатит за электроэнергию и реагенты, не выплатит зарплаты и т.д.", - прокомментировали UBR.ua в компании.

Фильтр НКРЭКУ

UBR.ua обратился в Нацкомисию, но там призвали не паниковать раньше времени. После того, как расчеты пройдут обсуждение, они действительно подаются в комиссию, но та на слово не верит и проверяет эти данные. Два-три месяца они анализируются, а потом регулятор присылает свои возражения.

"Если, например, водоканал говорит: я хочу заработную плату условно 25 тыс. грн на одного работника, мы проверяем и отвечаем: извините, это будет 16-17 тыс. грн. Водоканал говорит: мы хотим на 40% увеличить ремонтный фонд, а мы проверяем, подтверждены ли расходы на него планом ремонтных работ, что это за ремонтные работы, уточняем сметы", - объяснила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

В Нацкомиссии не видят веских оснований для повышения тарифов на следующий год. Реагенты не дорожают, более того, имеет место их экономия. В действующем тарифе уже заложена компенсация по убыткам из-за роста стоимости электроэнергии за 2018 год, а рост зарплат работникам уже учли в действующих тарифах.

"Что касается заработной платы, то на начало года у 90% предприятий, подавших заявки, она установлена впервые за последние 5 лет на уровне промышленности: в Киеве это 16,5 тыс. грн, во Львове - 17 тыс. грн. Зарплату работникам в структуре тарифа скорректировали по уровню энергетики в том регионе, где действует лицензиат", - уточняет Бабий.

Проблема водоканалов, чьи заявления периодически вызывают скандалы, в отсутствии коммуникации, уверена член НКРЭКУ, ведь сама процедура утверждения тарифа имеет несколько этапов и завершится только к 25 декабрю. К этому времени могут измениться и цены на электроэнергию и на те же реагенты.

Могут подорожать

Даже и после утверждения тарифа, уверяют в НКРЭКУ, ежеквартально и ежемесячно мониторится поддержание его структуры, есть ли основания для удешевления или подорожания. Но добавляют, что есть одна причина, которая действительно может стать поводом для подорожания тарифа - это инвестиционная составляющая, размер которой определяют городские власти.

"Пока что нет экономических оснований говорить, что тарифы могут вырасти на следующий год. Таким экономическим основанием может быть одно: если города изменят инвестиционную составляющую, то есть увеличат объемы инвестиционных программ. Например, Одесса скажет: я хочу добавить 100 млн грн, Киев - 200 млн грн", - поясняют в НКРЭКУ.

Расчеты на следующий год подаются до 1 июня, но жестких рамок нет, ничто не мешает подать их и позже, объяснив задержку, например, тем же карантином. Но в Нацкомиссии предупреждают: до того, как ведомство начнет проверять расчеты лицензиатов, они должны пройти еще и согласование со стороны городских властей. И здесь есть интересный нюанс.

"У нас есть 5-6 водоканалов, которым местные органы власти не согласовали тарифы в прошлом году установление тарифов. Тарифы утверждаются для того, чтобы деятельность предприятия была безубыточна. Но если компания через изменение каких-то составляющих начнет нести убытки, а городские власти не согласовывает увеличение тарифа, то они должны предусмотреть в местном бюджете компенсацию убытков компании", - акцентирует Бабий.