Палица против Кличко. Как «За майбутнє» застолбила за собой проект «партия мэров»

Новосозданная партия влиятельных региональных игроков "За майбутнє" бросила серьезный вызов так и не оформившемуся пока проекту "партии мэров" Виталия Кличко.

"Съезд новой политической силы состоялся 20 мая, на нем участники определили главный ориентир: украинцы должны почувствовать, что они - хозяева на своей земле", - говорится в заявлении политсилы, которую по итогам учредительного съезда возглавил народный депутат Игорь Палица.

Статус "хозяев на своей земле" решили оформить влиятельные мажоритарщики, часть из которых, кстати, действительно владеет приличными земельными банками. Началось все с того, что в октябре 2019 года в едином реестре политических партий зарегистрировали "За майбутнє ", которая раньше носила название "Украина будущего". На парламентских выборах 2014 года ее список возглавлял Святослав Олейник, бывший заместитель на тот момент главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и, как и Палица, его близкий соратник.

Так как лидеры партии "УКРОП", среди которых нынешний глава партии Тарас Батенко и сам Палица, вошли в партию "За майбутнє", вскоре эти две политические силы могут объединиться. Официальных заявлений от "УКРОПа" пока не было, однако на сайте партии большинство последних новостей посвящены деятельности депутатов группы "За майбутнє" Ирины Костанкевич, Тараса Батенко и Игоря Палицы, а свой главный офис партия закрыла еще в августе прошлого года.

Новосозданная партия, в которую вошли многие влиятельные мажоритарщики из разных регионов Украины, первой успела застолбить за собой условных статус "партии мэров". О похожем проекте, создаваемом при участии Виталия Кличко, разговоры ходят больше месяца, а в начале мая появилась информация о проведенных по инициативе мэра Киева онлайн-консультациях о возможном создании новой партии для участия в местных выборах. На них присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, а также еще несколько мэров крупных городов. Также в этом разговоре якобы принимали участие и представители бывшего премьера Владимира Гройсмана. Через две недели Виталий Кличко и Борис Филатов подтвердили, что ведутся переговоры о создании условной "партии мэров" под вывеской "защитницы интересов громад".

На всех предыдущих местных выборах проблема конвертации влияния князьков в отдельных регионах или городах на местные советы решалась через создание собственных партий. Например, партия "Доверяй делам" Геннадия Труханова в Одессе, или партия "За конкретные дела" Александра Гереги на Хмельнитчине. А "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового даже сумела эволюционировать до всеукраинского уровня, хоть и ненадолго - всего на один политический цикл. Есть и обратные примеры: задумывавшаяся как всеукраинская партия "УДАР" скукожилась до размеров Киева и столичных интересов Виталия Кличко.

Однако повторить опыт успешного политпроекта в отдельно взятой области или двух на нынешних выборах не получится. Дело в том, что в Верховной Раде готовятся изменения в избирательное законодательство. Во-первых, партии будут допускаться на местные выборы при условии представительства в двух третях областей. Понятно, что условный Герега не будет развивать до такого уровня свою "За конкретные дела", чтобы завести депутатов в Хмельницкий облсовет и горсовет Хмельницкого - слишком накладно, потому нерационально. Во-вторых, кандидаты в мэры должны выдвигаться всеукраинскими партиями, самовыдвижение отменяется. В-третьих, чтобы получить места в местном совете, партия должна преодолеть 5% барьер на уровне страны, независимо от того, сколько голосов она получила на выборах в конкретный городский или сельский совет.

При таких условиях выборов проблема решается при помощи партийной франшизы - как альтернативы идти в политическое рабство к лидерам всеукраинских партий, имеющих высокий рейтинг. Некая партия - единая только для справки, которая подается в ЦИК - отдает свои областные отделения региональным князькам "во временное пользование", вместе с названием. В таком случае, например, бренд "За майбутнє" в Хмельницкой области рекламировал бы тот же Герега, на Волыни - Палица, а в Одессе, вполне возможно, Труханов. То есть в одну политическую силу чисто формально могут объединиться люди с совершенно разной идеологией или вообще без оной - им в парламент в одном списке никогда не ходить, проект "партия мэров" рассчитан исключительно на местные выборы. И Кличко с Филатовым инициативу, позволяющую заманивать к себе пока беспартийных мэров, потеряли, а Палица - получил.