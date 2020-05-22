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АНАЛИТИКА

Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США

08:25 22.05.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Точкой невозврата станет создание временной следственной комиссии в парламенте, что может случиться уже на ближайшем пленарном заседании 2 июня.

Можно не сомневаться, что украинская карта будет все активнее использоваться в предвыборной кампании США. Очередной такой шаг сделал 20 мая комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам. Большинством голосов он решил затребовать, под угрозой штрафных санкций, документы у американской компании Blue Star Strategies, которая предоставляла консультационные услуги украинской компании Burisma. Эти документы связаны с деятельностью Хантера Байдена, который в 2014 г. вошел в правление Burisma. Хантер Байден - сын Джо Байдена, который тогда был вице-президентом, а сейчас является ведущим претендентом от Демократической партии на пост президента США.

Сенаторы, входящие в состав комитета, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали эту резолюцию, тогда как все демократы (6) высказались против. Республиканцы хотят инициировать расследование в связи с подозрениями о том, что между работой Хантера Байдена в Украине и работой его отца на украинском направлении в администрации Барака Обамы существовал конфликт интересов. Председатель комитета республиканец Рон Джонсон неоднократно заявлял, что это расследование не должно повредить президентской кампании Джо Байдена. Однако в штабе Джо Байдена считают, что, добиваясь расследования деятельности Хантера Байдена, Джонсон выполняет "политическое поручение" соперника Байдена на выборах - нынешнего президента США Дональда Трампа.

Тюбик с пастой как искушение для Зе-власти

В этой ситуации перед украинской властью стоит очень сложная задача - не дать втянуть себя во внутриамериканские политические баталии. Не делать ни малейших движений, которые могли бы быть восприняты той или иной стороной как попытка вмешательства в американские выборы. На самом деле для нас гораздо важнее не то, кто там победит, а будем ли мы по-прежнему иметь со стороны США двухпартийную поддержку, которая сейчас является одним из наших главных внешнеполитических достояний.

Наоборот, Кремль сейчас очень заинтересован в том, чтобы бросить Украину в жернова внутриамериканских разборок. Чтобы Украина лишилась поддержки обеих главных американских партий или, как минимум, одной из них.

Для этого Кремль создает ловушки для Владимира Зеленского. Приманкой служит возможность напихать публичных обвинений Петру Порошенко. Кремль рассчитывает, что на такую приманку Зеленский обязательно поведется. И что в результате он явным образом вмешается в американские выборы, причем так, что ничего исправить уже будет нельзя - как нельзя загнать обратно в тюбик выдавленную из него пасту.

Именно такой ловушкой можно назвать "пленки Деркача" - обнародованные 19 мая внефракционным нардепом Андреем Деркачем записи телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри. То, что произошло дальше, можно описать так: Зе-команда свинтила с тюбика крышечку, положила тюбик на пол и уже занесла ногу, чтобы со всей силы жухнуть по тюбику и выдавить из него всю пасту.

Трижды поспешные заявления

Если же от образной картинки перейти к фактам, то они таковы. Уже вечером 19 мая на "пленки Деркача" отреагировал спикер парламента Дмитрий Разумков. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что эта "информация, мягко говоря, поражает... Главным вопросом для меня как гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если соответствует действительности - то последствия должны быть более чем жесткими... Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии... Мне почему-то кажется, что это будет иметь продолжение", - анонсировал он.

Продолжение действительно наступило следующим же утром. Во время заседания парламента с заявлением от имени фракции партии "Слуга народа" и близкой к ней депутатской группы "Доверие" выступил "слуга народа" Александр Качура. Он сообщил, что "Генеральная прокуратура уже выполнила свой долг и внесла в Единый реестр досудебных расследований, начала уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины - это "Государственная измена" и статье 364 - это "Злоупотребление служебным положением"... Вместе с коллегами мы создаем временную следственную комиссию по расследованию тех фактов, которые были обнародованы. Разговоры с Джо Байденом, беседы с Джоном Керри - это абсолютно вопиющие факты преступной деятельности... Те факты, которые у нас будут в рамках временной следственной комиссии, мы их предоставим правоохранительным органам. И суд вынесет решение по этим делам".

Тем временем Зеленский на своей пресс-конференции тоже прокомментировал "пленки Деркача". "О Порошенко и Байдене, да, я слышал. Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура. Я знаю, что генпрокурор вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача, будут расследовать. Я знаю, что это дело могут квалифицировать как государственную измену", - заявил Зеленский.

Заметим, что все эти заявления - спикера Разумкова, фракции "слуг народа" и группы "Доверие", президента Зеленского - выдержаны в обвинительном ключе против Порошенко, создавая впечатление, что исход расследования предрешен заранее. Эти заявления почти не оставляют надежд на то, что в Зе-команде восторжествуют трезвость и разум, а не желание, подзуживаемое опьяняющей безнаказанностью, попытаться ударить по Порошенко. Даже если это на самом деле будет удар по украинско-американским отношениям.

Усугубляет ситуацию еще одно событие. Произошло оно еще 21 апреля, но СМИ узнали о нем только сейчас. Оказывается, Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование относительно возможного вмешательства Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Чего ждут от Киева в Вашингтоне

Как сообщила "Европейская правда", представители украинской власти уже получили сигналы из Вашингтона о том, что последние заявления украинских деятелей крайне опасны. В частности, по сведениям издания, состоялся телефонный разговор между высокопоставленными лицами Госдепартамента США и МИД Украины. "Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - рассказал источник издания. Другие собеседники издания рассказали, что представители Госдепартамента США общались также с народными депутатами Украины, отреагировав на информацию о возможности создания в Верховной Раде временной следственной комиссии в связи с "пленками Деркача". По утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни".

Ввиду всего этого можно сказать, что Зеленский еще имеет шанс остановиться и продемонстрировать обеим главным партиям США свое намерение держаться подальше от их предвыборных склок. Для этого желательно, чтобы Вашингтон получил три сигнала.

Во-первых, уголовные производства, в которых фигурирует Джо Байден, должны быть закрыты, и как можно скорее. Официально должно быть сообщено, что "заявления проверены, состав преступления не обнаружен".

Во-вторых, анонсированное создание временной следственной комиссии Верховной Рады должно быть наглухо забыто. У парламента есть дела поважнее.

В-третьих, должен быть найден "козел отпущения" в офисе Зеленского, который должен поплатиться за втягивание Зе-власти в кремлевскую ловушку. Говорят, к примеру, что Деркач в очень близких отношениях с первым замруководителя офиса Сергеем Трофимовым.

А вот точкой невозврата, когда паста таки будет выдавлена из тюбика, может стать создание временной следственной комиссии. Случиться это может уже на ближайшем пленарном заседании, которое запланировано на 2 июня. Проблема в том, что если парламент создаст эту комиссию, скажем, сроком на шесть месяцев, то по закону распустить ее раньше этого срока будет нельзя. А значит, она будет работать весь отведенный ей срок. И сам факт работы этой комиссии, несомненно, будет обыгрываться в предвыборной кампании США - напомним, выборы президента запланированы там на 3 ноября.

Предотвратить этот худший сценарий, несомненно, в силах Зеленского. Заодно и выяснится, желает ли и умеет ли он спрыгивать со сценариев, написанных в Кремле.
 

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