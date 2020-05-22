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Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
23:42 21.05.2020 |
Безналичный доллар дорожает второй день подряд: 21 мая его курс поднялся на 7 копеек, и межбанк закрепился в рамках 26,73-26,77 грн/$.
В кассах банков ценники выросли на 10 копеек: к вечеру средний диапазон на продаже составил 26,85-26,86 грн/$, на покупке - 26,60-26,70 грн/$. Курсы менялись на протяжении дня.
"На оптовом рынке день начинался со значительного подорожания - до 26,88-26,92 грн/$. Рассказывали, что спрос на валюту стал подрастать в регионах, и в первую очередь за счет рынков, которые открылись после карантина. Более всего выделяли в этой связи одесский "Привоз", говорили, что китайцы там скупали американскую валюту под закупку импортного товара, которая оплачивается наличными. Но к вечеру оптовые цены все равно отошли вниз за межбанком - до 26,77-26,83 грн/$", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Межбанковский курс пытались с самого задрать наверх - безналичный день начинался с 26,79-26,85 грн/$. Но после котировки постепенно отошли вниз.
"Торги действительно начались с завышенных котировок и сравнительно широкого спрэда. Это дало надежду продавцам и спекулянтам на продолжение раскачки курса, но она не оправдалась. В итоге рынок балансировался в узком диапазоне", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Утренний разгон курса устроили банки-спекулянты, которые вчера набрались валюты и хотели ее повыгоднее сбыть. А когда поняли, что дальше наверх котировки не поднять, то стали сокращать свои валютные позиции - продавать "американца". На этом и произошел курсовой откат.
Казначеи рассказали, что большого спроса на доллар сегодня не наблюдалось. Нацбанк ничего не покупал, а Ситибанк взял порядка $30 млн. Было немного импорта, и достаточно много спекулятивных сделок.
Общий объем торгов на межбанке подрос со вчерашних $100 млн до $150 млн.
После заявлений из правительства много ходило теоретических разговоров о девальвации гривны: министр экономики Игорь Петрашко сегодня критиковал НБУ за чрезвычайно крепкую гривну, которая мешает наполнению бюджета, а министр финансов Сергей Марченко открыто заявил, что ему для наполнения бюджета нужен курс 30 грн/$, и он в этом вопросе взаимодействует с Нацбанком.
"От заявлений курс не поменяется. Пускай сначала создадут в экономике предпосылки для такого курсового движения. Сделают так, что на доллар появится реальный спрос. Ну с чего курсу так резко идти наверх? Качнуть эту лодку можно за раз на 10-15 копеек, а на ажиотаже - даже на 50. Это сделают спекулянты, но если не будет реального рынка, то долго такие котировки не продержатся. Потому говорить можно много, а результата будет ноль", - прокомментировал "Стране" ситуацию председатель правления одного из крупных банков.
Казначеи рассказали, что завтра финансисты не планируют активного увеличения своих валютных позиций (валютного запаса). Во-первых, в пятницу ждут узкого рынка из-за конца недели, а во-вторых - новая неделя начнется с выходного в США. 25 мая в Соединенных Штатах День Поминовения (Memorial Day), национальный день памяти. Потому американские банки работать не будут, и украинские компании также доллары перечислить не смогут, так что и значительного спроса на них быть не должно.
Рынок могут раскачать со вторника, тогда могут начаться новые валютные покупки и курсовая игра. Следующая неделя примечательна крупными выплатами Минфином процентов (купонов) по гривневым гособлигациям. Они будут происходить каждый и общая сумма окажется весьма внушительной - 3,2 млрд грн:
* 25 мая - 314 млн грн;
* 26 мая - 261 млн грн;
* 27 мая - 1,6 млрд грн;
* 28 мая - 506 млн грн;
* 29 мая - 251 млн грн;
* 30 мая - 246 млн грн.
Какая часть из выплаченных сумм будет перевложена в новые ОВГЗ, а какую будут конвертировать в доллар и выводить из Украины - еще неясно. Минфин даже не сделал заявления о планах по количеству новых выпусков гособлигаций на ближайший вторник, 26 мая.
Пока финансисты прогнозируют сохранение нового курсового диапазона. Ждут завтра межбанковских торгов в рамках 26,70-26,80 грн/$.
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