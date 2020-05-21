Радикальные «Свои»: Как Береза попытается взять Киев на критике Зеленского

Под местные выборы с прицелом на Киев бывший правосєк и нардеп Борислав Береза создает политический проект с глубоко оппозиционным содержанием.

Бывший нардеп Борислав Береза, который прошел по одному из киевских мажоритарных округов в предыдущую Раду в военном мундире, создает политический проект со своими бывшими коллегами по парламенту ради участия в местных выборах.

Активно презентовать себя в качестве претендента на отдельную нишу в киевском политикуме возглавляемый Березой проект "Свои" начал буквально на днях с длинного видеоролика с участием нескольких довольно узнаваемых лиц. Преимущественно - бывших нардепов из обоймы Народного фронта Арсения Яценюка.





"Свои" начали с радикальной критики президента Владимира Зеленского и его политической силы. А фишечкой должна стать тактика "Киев для киевлян". Поэтому очевидно, что избирательная кампания этого политического проекта будет оппозиционной по риторике и рассчитывать на голоса протестного электората.

Почвой для того, чтобы думать, что проект может быть успешным, является довольно неплохой результат Березы на предыдущих мэрских выборах в Киеве, когда нардеп взял достаточно убедительные 32% голосов киевлян и занял вторую строчку после Виталия Кличко.

Береза со своими партнерами будет метить в Киевсовет с целью занять определенную часть зала на Крещатике. Но, скорее всего, сам лидер проекта попытается вновь поконкурировать с Кличко и другими претендентами за кресло мэра.

Кто такой Береза

Борислав Береза является киевским евреем из семьи Ефима Абрамовича Бляхера. И несколько лет даже успел побыть украинским эмигрантом в Израиле. Но довольно быстро вернулся в Украину, где в 90-е годы занимался книжным бизнесом и пробовал себя на телевидении в качестве ведущего.

Стремительная политическая карьера Березы состоялась на волне Революции достоинства, когда будущий нардеп вошел в состав Правого сектора, в котором возглавил информационное управление этой организации и, благодаря определенным коммуникационным способностям, стал завсегдатаем теленовостей и политических ток-шоу.

В парламент будущий кандидат в мэры в октябре 2014 года прошел по мажоритарному округу на киевской Троещине. В основе избирательной кампании правосека была борьба с незаконным игорным бизнесом.

В Раде не вошел ни в одну фракцию и парламентскоге большинство (а впоследствии лишился и партбилета Правого сектора), но однозначно тяготел к Народному фронту Яценюка, Турчинову и Авакову.

В октябре 2015 года стал весьма успешным кандидатом в мэры Киева, взяв сначала 8,84%, что позволило выйти во второй тур. А уже там протестный к Кличко электорат "отсыпал" Березе 32,30% голосов избирателей.

"Соросоратники" Березы

Из тех, кого засветил Береза в первом предвыборном ролике проекта "Своих", можно увидеть и несколько медийных лиц. Это, в частности, бывшие нардепы Елена Сотник (Самопомич), Игорь Попов (радикал Ляшко), Владислав Голуб (БПП), Леонид Емец (Народный фронт) и Виктория Войцыцкая (Самопомич).

Этих деятелей в значительной мере объединяет принадлежность к пулу так называемых "соросят" - потребителей иностранного грантового финансирования в общественном секторе. Этот момент позволяет предположить, что и финансирование "Своих" будет происходить из источников, которые способствуют построению гражданского общества.

В то же время прослеживается определенная ассоциативность с Арсением Яценюком и другими лидерами из Народного фронта, которые в настоящее время прилагают значительные усилия, чтобы вернуться в активную политику.

Предвыборную кампанию "Свои" будут строить на активной критике Владимира Зеленского и его команды, которую обвинят во всевозможных изменах, глупости и коррумпированности.

В первом медийном проявлении - упомянутом выше явно предвыборном ролике "Своих" - Береза в одном моменте прибегает даже к использованию нецензурной лексики. Хотя в целом весь продукт создан в рамках приличия.

Учитывая предыдущие электоральные успехи Березы, определенную медийную узнаваемость и так называемую "незашкваренность" других участников проекта, "Свои" вполне могут рассчитывать на определенный результат и прохождение нескольких кандидатов в Киевсовет. Конечно, говорить о перспективности Березы как кандидата в мэры пока не приходится, ведь тяжеловес Кличко так просто кресло не отдаст.

Плюс к тому, в условиях достаточно высокой поддержки Зеленского и низких, по крайней мере пока что, протестных настроений, Березе с коллегами не стоит рассчитывать на высокие проценты. Впрочем, раскатать Киев они все же попытаются. И это определенным образом разнообразит киевское противостояние.