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АНАЛИТИКА

Постреливают: Что изменилось на Донбассе в течение года Зеленского

13:34 21.05.2020 |

Политика

Война, которую президент Владимир Зеленский у себя в голове закончил, до сих пор продолжается. Постреливают... Но Донбасс - это не только война.

На украинской части Донбасса продолжается обычная жизнь, которая совсем не изменилась в лучшую сторону в течение года Зеленского. Все проблемы, которые испытывают на себе жители других регионов Украины, на Донбассе ощущаются острее, ведь регион является наиболее депрессивным. "Эпоха бедности" не прошла, зарплаты учителям в $4 тыс. так и не начислили, тарифы на услуги ЖКХ не снизились. Кроме того, Зеленский обещал привести во власть "новых людей", что и на Донбассе оказалось фикцией, а также обещал ежедневно записывать видеообращение к восточным регионам Украины с целью популяризации НАТО и западного курса. Ни одного такого видео в течение года не появилось, но появился мем "я же не лох", ведь именно в Золотом на Луганщине он сказал эту фразу.

Если с популизмом президента и его команды все понятно, то хотя бы попытаемся отыскать какие-то положительные изменения на Донбассе, которые произошли в течение года со дня избрания Зеленского.

Луганщина

В Луганской области в течение года Зеленского власть изрядно "штормило": сменились три руководителя областной военно-гражданской администрации, что является настоящим рекордом для региона. Сначала на должность руководителя Луганской ОВГА был назначен Валерий Комарницкий - экс-депутат Луганского областного совета от Партии регионов, ректор милицейского вуза. Он сменил и.о. руководителя ОВГА Сергея Филя. Филь жителям Луганщины не запомнился ничем, кроме слухов о его причастности к команде нардепа Сергея Шахова.

Комарницкий в прошлом прославился высказываниями о совместном будущем Украины, России и Беларуси, о негативном отношении к независимости Украины, о патриотизме к эфемерному советскому прошлому. После назначения руководителем области Комарницкий сказал, что эволюционировал, и своих старых взглядов больше не разделяет. Он пробыл на посту руководителя области немногим больше трех месяцев - до 22 октября. Ничего эпохального во время "правления" Комарницкого в области тоже не произошло, разве что началось строительство моста через линию разграничения в Станице Луганской. 25 октября стало известно имя нового председателя Луганской ОВГА - им стал уроженец Северодонецка, который переехал из города еще в детстве, Сергей Гайдай. Он же и открывал вместе с Зеленский тот самый мост. Гайдая новым при власти тоже не назовешь, он уже работал с 2015-го по 2018 год председателем Мукачевской райгосадминистрации. Поговаривают, что, находясь на Закарпатье, Гайдай сначала сотрудничал, а потом поссорился с еще одним экс-руководителем Луганской области Геннадием Москалем.

Гайдай на посту главы ЛОВГА до сих пор держится.

Пожалуй, главным положительным событием на Луганщине за год Зеленского можно назвать строительство вышеупомянутого моста в Станице. Десятки тысяч людей, которые пересекают линию разграничения, ждали мост с 2015 года. То, что было раньше на линии разграничения, мостом назвать сложно - деревянный настил под углом из-за взорванного путепровода. По нему и приходилось карабкаться едва передвигавшим ноги пенсионерам.

Но и здесь не обошлось без скандала. В прокуратуре области сообщили о подозрениях относительно кражи должностными лицами 10 миллионов гривен на строительстве моста. Правоохранители провели обыски по месту нахождения фигурантов заказчика и подрядных организаций, во время которых изъяты документы о проведении капитального строительства.

Оогласно материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации договорились со служебными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств. Следствие считает, что коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации стоимость работ по капитальному ремонту моста была значительно завышена.

Еще одним положительным достижением можно назвать начало ремонта дорог на Луганщине в рамках проекта "Большая стройка". Сообщалось, что область получит рекордные 2,5 миллиарда гривен на восстановление дорожной инфраструктуры. В частности, уже ведутся работы на участке Новая Астрахань - Боровеньки, трассы Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (км 40 - 72, город Счастье) и строительство дороги от Станицы Луганской до Северодонецка. Но радоваться тоже рано, следует дождаться окончания ремонта, чтобы убедиться, что он качественный и миллиарды не "закопаны в землю".

Недавно на фоне дорожного ремонта разгорелся скандал между Гайдаем и "смотрящим" за Луганщиной, нардепом от "Слуги Народа" Максимом Ткаченко. Нардеп возмутился, что дорогу Новая Астрахань - Боровеньки ремонтируют некачественно и даже обратился в прокуратуру. Гайдай ответил на эту "шпильку", отмечая, что дорогу начали ремонтировать еще до его назначения, и намекнул, что Ткаченко пытался тоже принять участие в "большом строительстве" дороги и заработать, но не удалось. "Когда начинаешь расследовать какое-то дело, главное - не выйти на самого себя", - прокомментировал Гайдай расследования Ткаченко.

Гайдай анонсировал появление на Луганщине инвесторов, которые готовы вкладывать средства в модернизацию шахт, ТЭЦ, строительство путей, депо, а также сооружений для очистки воды. Пока длится карантин и связанный с ним мировой кризис, инвесторов не видно. Также сообщалось, что в Луганской области построят железнодорожную ветку, которая соединит колею "Лантратовка - Кондрашовка" с сетью железных дорог Украины. Но по тем же карантинным причинам эта тема пока закрыта.

Что касается политических достижений президента, то на Луганщине партия Зеленского популярностью у избирателей не пользовалась, что и показали парламентские выборы. По партийным спискам избиратели большинство голосов отдали "Оппозиционной платформе - За жизнь". С мажоритаркой повезло лишь одному кандидату от "Слуги народа" Алексею Кузнецову, но только потому, что его конкуренты заигрались в кандидатов-клонов. Победу в остальных четырех округах получила команда Шахова.

Донецкая область

На Донетчине с избранием Зеленского тоже появился новый руководитель области, им стал Павел Кириленко, которого президент во время представления ласково назвал "Паша". Он сменил на этой должности Александра Куця. Еще до официального назначения информпространство взорвалось, когда узнало, что у Кириленко за родственники. Оказалось, что его брат служит в "ДНР", да и мать тоже не назовешь патриоткой Украины. Но впоследствии семейная история Кириленко забылась. Сейчас уже не вспоминают даже июльскую историю в Гранитном, куда Кириленко решил проехать колонной из джипов под прикрытием грузовика КрАЗ с охраной, не предупредив штаб ООС о поездке. Когда колонна из "джипов" и сопровождающего грузовика остановилась на въезде в село, по ней с позиций боевиков был осуществлен пуск противотанковой управляемой ракеты. Один военнослужащий поплатился жизнью. Еще один получил ранения средней тяжести. Это единственная скандальная история, которая произошла с Кириленко на посту.

Как и на Луганщине, на Донетчине качество дорог тоже сверхнизкое, поэтому каждую отремонтированную дорогу здесь считают достижением и ставят плюс власти. Так случилось с трассой между Мариуполем и Запорожьем. Ремонт провели в рекордные сроки, потому что бригады работали круглосуточно. За два с половиной месяца уложили новый асфальт на участке в 130 км. Строительство завершилось в октябре 2019 года.

С 2020 на Донбассе началась "Большая стройка", и она уже выглядит более масштабной, чем на Луганщине. Сейчас капитально ремонтируют участок дороги от Славянска до Бахмута и мост через реку Бахмутка на трассе государственного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, дорогу Новобахмутовка - Пески, 18-метровый мост на км 15+394 автодороги Дмитров-Гродовка (Н-20). В Краматорске уже открыли новый крытый стадион для детей, начали реконструкцию стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске, который до того не ремонтировали 67 лет.

Симпатики Зеленского записали бы в копилку плюсов проведение инвестиционного форума в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine, который состоялся 29 октября. Зеленский туда приехал через несколько дней после своей знаменитой фразы "я же не лох", поэтому и встретили его в городе соответствующе: развернули несколькометровый плакат с его цитатой "Я же не лох, мне 42 года".

 

В течение дня политики и предприниматели обсуждали, как привлечь в Украину инвесторов и презентовали успешные предприятия. Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и лично пообещал защиту каждому инвестору. Эти обещания в сети вызывали смех и недоверие.

Во время форума в Мариуполе открылся Проектный офис Европейского Союза, который должен реализовать две программы: по децентрализации и борьбе с коррупцией, а также Центр развития стартапов. Какие у центров достижения и как они будут работать после карантина, пока неизвестно. В итоге, нашествия инвесторов на Донбасс после форума Зеленского тоже не видно.

О политических плюсах партии Зеленского на Донбассе говорить не приходится, на парламентских выборах здесь отдали предпочтение ОПЗЖ и Оппозиционному блоку.

В целом год Зеленского на Донбассе это и разведение сил, и попытки навязать диалог с "Л-ДНР" через всякие "мирные платформы", это провал программ с обеспечением жильем переселенцев. Например, в прошлом году по программе "Ипотека под 3%" в Донецкой области квартиры смогли купить только 4 семьи, программой "Доступное жилье" в Донецкой области смогли воспользоваться лишь 9 семей, а в Луганской - только одна. "Большое строительство" до переселенцев еще не дошло.
 

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