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АНАЛИТИКА

Переселенцы получили право голоса: Как Донбасс и Крым могут повлиять на местные выборы-2020

13:00 21.05.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

ЦИК упростила и либерализовала процедуру изменения избирательного адреса, следствием чего станет возможность для вынужденных переселенцев принять полноценное участие в местных выборах осенью.

Центральная избирательная комиссия вынесла постановление, которым был утвержден новый Порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса. Главным в новом порядке является то, что с 1 июля 2020 года избиратели смогут изменить свой избирательный адрес безотносительно к регистрации места жительства.

Юридическими последствиями станет то, что вынужденные переселенцы из Крыма и Донбасса, а также другие граждане отныне смогут в полной мере реализовывать свои избирательные права, приняв участие в выборах по месту своего теперешнего проживания. Также это нововведение увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании, что сделает выборы более репрезентативными.

Заявление об изменении избирательного адреса гражданин сможет подать в орган ведения Государственного реестра избирателей как в бумажной, так и в электронной форме. Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться в орган ведения ГРИ с новым заявлением не ранее чем через 180 дней после даты внесения в ГРИ последнего изменения избирательного адреса такого избирателя, сообщили в ЦИК.

По словам председателя комиссии Олега Диденко, после дальнейшего введения в эксплуатацию соответствующего электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" избиратели, которые изъявят такое желание, смогут изменить свой избирательный адрес вообще дистанционно.

Переселенцы из Крыма и Донбасса могут голосовать?

Главным практическим следствием нововведений ЦИК станет то, что переселенцы, которым ранее было разрешено участвовать в общенациональных выборах (голосовании за кандидатов в президенты и за списки избирательных партий), теперь смогут голосовать также и за отдельных мажоритарщиков на тех округах, где они сейчас проживают. А также стать полноценными субъектами выборов мэров, ОТО и других местных органов власти по своему новому месту жительства.

Кроме правовых последствий решение ЦИК будет иметь и определенный политический эффект, ведь допущение к голосованию участников около полуторамиллионной армии переселенцев порой может существенно изменить электоральный ландшафт.

Этот вопрос имеет свою историю, которая началась с аннексии Крыма и начала войны на востоке, когда люди были вынуждены бежать от оккупации и обстрелов. И с этого момента дискуссия об их участии в местных и парламентских выборах стала актуальной. Но от решения позволить переселенцам принимать участие в формировании власти по своему новому месту жительства тогдашнюю власть удерживала, с одной стороны, техническая невозможность предоставить им такую возможность. А также опасения, что это станет фактором фальсификации.

Опасались также и социальных взрывов на территориях, где есть большое количество переселенцев. В этом контексте особенно вспоминали Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

В следующем избирательном цикле, в 2019 году, участие переселенцев в выборах также не стало полноценным. Им, как и раньше, разрешили голосовать на президентских выборах и пропорциональных выборах Рады. А вот за мажоритарщиков в отдельных округах смогли отдавать голоса только люди с регистрацией на этих территориях.

Но сейчас, когда уже прошло больше пяти лет от начала внутренней вынужденной миграции, переселенцы в большей части стали полноценными членами своих новых общин и ассимилировались с "аборигенами". При этом многие уже решили вопрос с жильем и получили регистрацию, которая и так открывает путь к полной реализации избирательных прав.

Впрочем, много и таких, которые, влившись в новые общины, продолжают жить с донбасским или крымским штампом в паспорте. Но, решив свои первоочередные вопросы социальной и экономической адаптации, многие из них все активнее поднимают вопрос обретения избирательных прав. Нельзя сказать, что это какие-то "особые" люди, которые могут оказать существенное влияние на результаты выборов. Особенно там, где их концентрация не является высокой.

Зато определенная специфика сохраняется там, где количество переселенцев является значительным. Например, в Запорожье, где было зафиксировано около 50 тысяч вынужденных переселенцев, такое количество людей для небольшого (в сравнении с Киевом) города вполне способно не только сместить идеологические акценты, но и полностью изменить ход выборов, скажем городского головы.

Также сохраняются риски на территориях, смежных с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Ведь явление челночной миграции, когда так называемые пенсионные переселенцы раз в месяц посещают материковую Украину для получения пенсий и социальных выплат, может стать фактором влияния на выборах в том же Мариуполе, Северодонецке, Краматорске и других, прилегающих к оккупированным территориям городах, поселках и селах.

Относительно политических пропорций, которые могут сместиться во время голосований, наблюдатели называют очевидную пользу от привлечения переселенцев для партий, которые так или иначе подражают Партии регионов. Именно их электоральное ядро находится на востоке страны, и переселенцы в значительной мере остаются носителями этой идеологии.

Говорят также и о возможном влиянии на избирательные расклады в Киеве, где переселенцев также много. И они могут дать шанс на жизнь определенной политической силе, которая в нынешних условиях могла бы считаться аутсайдером.
 

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