«Мы увеличили не в разы, а в 9 раз количество дорог, которые мы будем строить». Пресс-конференция Зеленского глазами психолога

20 мая Офис президента провел трехчасовую пресс-конференцию, в ходе которой Владимир Зеленский общался с журналистами, отвечал на острые и не очень вопросы и размышлял о том, чем он отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Психолог Валентин Ким специально для "ДС" внимательно посмотрел трансляцию и создал психологический портрет главы государства, выделив несколько наиболее важных моментов.

Рост самомнения

Власть извращает и разъедает неокрепшие души. Владимир Зеленский, постоянно акцентирующий внимание на том, что он простой человек, портреты которого не надо вешать во властных кабинетах, спустя год после своего избрания демонстрирует четкие маркеры упоения властью.

Зеленский делал замечания журналистам, подшучивал над Гордоном, объяснял, что в Украине нет реформ, потому что лично у него просто не доходили руки. Подобный центризм не является попыткой облечь себя ответственностью, это, наоборот, стремление продемонстрировать свою значимость и незаменимость, мол без меня тут ничего не работает.

Перечень личных врагов растет

Петр Порошенко не остается без внимания ни на одной встрече Зеленского с журналистами. И в этот раз президент вспоминал о своем предшественнике неоднократно. Однако не Порошенко единым: список людей, способных вывести Зеленского из равновесия, пополнился мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. В самом начале конференции, когда Зеленский еще не очень устал и был в тонусе, упоминание о местной власти и так называемой "партии мэров" привело Зеленского к долгому спичу о черкасском градоначальнике. Эмоциональность, включение в монолог всего тела, активная жестикуляция, повышенные интонации и возросший темп речи - это явные признаки эмоциональной включенности и низкого самоконтроля.

Что тут можно сказать? Очевидно Владимир Зеленский обеспечил мэру Черкасс уверенную победу на будущих выборах.

Ключевые психологические парадигмы

В ходе конференции прозвучало, по моему мнению, две ключевые парадигмы, которые крайне четко обрисовывают портрет Зеленского.

Первая - "Я всем отличаюсь от Порошенко".

Вторая - "Я - человек!".

Отличие Зеленского от Порошенко - это ключевой тезис его политической самости. Это то, что делает его политиком. Главное - не быть как Порошенко. В этом плане Петр Алексеевич сам, очевидно, того не желая, стал для Зеленского отправной точкой самооценки. Чем дальше Зеленский от воображаемого зла (в виде Порошенко), тем больше он приближается к самоуважению и самопринятию. При этом любое сравнение Зеленского с Порошенко является для президента стресс-фактором, запускающим механизм потери самоконтроля.

Вторая позиция показывает, насколько Зеленскому важно ощущать себя не только не таким как Порошенко, а вообще не таким, как все политики. Для него идеологическая ценность самого себя состоит в том, чтобы быть "простым", чтобы быть тем, в отношении кого действуют морально-этические нормы признания и принятия. Потеря этого статуса для Зеленского просто неприемлема.

При этом самого себя Зеленский прощает и поощряет: "Я ничего плохого не делаю, даже когда совершаю ошибки". И в этом смысле Зеленский сам для себя идеальный адвокат, способный оправдать любой поступок.

Иллюзия против реальности

Первое ключевое убеждение Зеленского - уверенность в собственной правоте и неправоте других. Вот несколько вариантов ответов президента на неудобные вопросы:

* о Кучме - "У вас не совсем достоверная информация";

* о Донбассе - "У меня есть реальная информация";

* об инвестициях - "Журналисты не понимают и не знают".

Подобные высказывания касаются не просто желания подчеркнуть эксклюзивность своего проинформированного положения. Это намерение подчеркнуть и свою личную значимость тоже.

Второй момент - заявление о том, что он реже любого другого президента дает интервью и ходит на телеканалы. Странно такое слышать от самой медийной персоны в истории украинского политикума.

Третий важный момент - самооправдание. Ни по одному из обвинений, озвученных журналистами, Зеленский не дал даже частичного признания. Он либо списывает явный неуспех на внешние обстоятельства, либо отрицает вообще факт провала или ошибки.

Четвертый пункт - приписки. Чаще всего это проявляется, когда Зеленский рассказывает о деятельности, которую сам он считает своей прямой ответственностью и своим успехом. Это сфера строительства. И тут снова проявляется несколько странных моментов.

К примеру, Зеленский очень хвалится намерением создать в Украине качественную дорожную сеть. "Мы увеличили не в разы, а в 9 раз количество дорог, которые мы будем строить". Весьма странно, что президент декларирует как заслугу план строительства. Очевидно, для него запланированное равняется осуществленному. И нет сомнений в том, что что-то может пойти не так.

Также президент акцентировал внимание на строительстве корпуса "Охматдита". Завершение фасадных работ преподносится им как поступок, который был не под силу предыдущей власти.

В каком именно месте происходит сбой распознавания реальности и иллюзии пока неизвнестно, но стремление Зеленского выдавать желаемое за действительное, приписывание себе заслуг предыдущей власти и твердая убежденность в собственной проинформированности - все это наводит на грустные размышления о способности Зеленского принимать адекватные управленческие решения.

Маркеры волнения и ноль самоконтроля

Не смотря на то, что Зеленский явно готовился к пресс-конференции, была масса моментов, когда он терял самоконтроль и самообладание. Сталкиваясь с обвинениями и каверзными провокативными вопросами, он начинал дискуссии, вступал в перепалки, демонстрировал презрение, обижался, отвечал на вопросы, которые ему не задавали, пускался в рассуждения, о которых не спрашивали.

И при этом проявилась масса невербальных сигналов волнения:

* прикосновения к лицу (особенно частым было прикосновение к носу) - явный признак реакции непринятия, обмана или неуверенности,

* прятал ноги под стул при ответе на вопросы по Оману - признак стремления скрыть волнение и уйти из дискомфортной зоны,

* скрещивал руки во время общения с неприятными для него журналистами.

Ну и самое главное - Владимир Зеленский несколько раз переходил на откровенное хамство и демонстрацию презрения. Весьма неприглядная картина для человека, который только год при власти. И в этом плане намерения пойти на второй срок выглядят как откровенная авантюра.