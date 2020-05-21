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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Украину хотят оставить без энергомоста в ЕС и новых блоков АЭС

08:32 21.05.2020 |

Новости ТЭК

 Александр СУКОВ / Деловая столица

В правительстве хотят пересмотреть стратегические проекты в сфере электроэнергетики. Чем обернется для Украины отказ от строительства энергомоста в Польшу и какие мощности ядерной генерации действительно нужны стране?

Глава энергетического ведомства Ольга Буславец высказала сомнения в целесообразности существующей стратегии развития украинской атомной энергетики, и считает, что планы по ее развитию нужно пересмотреть. Как заявила она в интервью "Интерфакс-Украина", за последние полгода потребление электроэнергии в Украине снизилось на 9%, причем со стороны промышленности еще в четвертом квартале прошлого года, т.е. до карантина, а затем ситуация еще больше усугубилась.

В то же время спроэктированная и построенная еще в советское время энергосистема не позволяет атомным станциям регулировать выдаваемую мощность - снижать и увеличивать выработку электроэнергии в зависимости от потребности. Балансирование энергосистемы осуществлялось прежде всего за счет гидроэлектростанций, но в этом году из-за бесснежной зимы и малых осадков запасы воды самые низкие за последние 120 лет и поэтому ГЭС произведут на 40-45% меньше электроэнергии, чем в прошлом году. Таким образом, балансирование энергосистемы вынужденно осуществляют с помощью тепловой генерации.

Поэтому, считает и.о. министра, Украине следует пересмотреть свои взгляды на то, что именно развивать в атомной генерации. "Если говорить о новом строительстве, то речь должна идти о малых модульных реакторах с возможностью регулирования. Мы и так имеем очень перегруженную базовыми мощностями энергосистему. "Энергоатом" - это 55% производства нашей электроэнергии, которая, повторюсь, не регулируется", - сказала она.

По мнению и.о. министра, сейчас очень динамичное время, меняются технологии, появляются новые вызовы. "Несколько лет назад мало кто мог предусмотреть произошедший бум в "зеленой" генерации, когда за 2019 г. втрое увеличилась ее установленная мощность", - привела она пример.

Также Ольга Буславец считает, что энергомост "Украина-ЕС", как отдельный проект, также не имеет смысла, поскольку есть общие планы по интеграции украинской энергосистемы в европейскую к 2023 г. "Когда он только нарабатывался (проект энергомоста, - "ДС"), я не видела смысла в отдельном проекте при наличии планов по общей синхронизации с европейской системой. Целесообразней направить все усилия именно на общую интеграцию, а не отвлекаться на какие-то отдельные проекты и давать отдельные условия", - сказала она.

Напомним, что проект "Энергомост Украина-ЕС" предусматривал подключение ныне действующего блока №2 Хмельницкой АЭС к энергосистеме Европейского Союза через "Бурштынский энергоостров", а получаемые от экспорта в Европу деньги планировалось использовать для достройки блоков №№3 и 4 Хмельницкой АЭС. В октябре 2017 г. премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина может возобновить достройку этих двух блоков уже в 2021 г.

О модульных малых ректорах "ДС" уже писала - они меньшей мощности, строятся быстрее, а мощность станции из таких блоков можно наращивать по мере повышения потребности в электроэнергии. Важный момент - такие реакторы могут использоваться для балансирования потребления электричества.

Лишний или не лишний?

Генеральный директор "Центра исследования энергетики" Александр Харченко считает, что проект энергомоста никогда и не имел актуальности. Электроэнергия, которую по этому мосту собирались поставлять в Польшу, ей сегодня не нужна. "Я был советником главы СНБО Александра Данилюка и лично слышал, как на вопрос Данилюка к министру энергетики Польши "будет ли Польша покупать нашу электроэнергию?", тот ответил : "Нет, и никогда не хотела". Этот энергомост - это мертворожденный проект. Он был задуман с единственной целью - украсть на его строительстве", - сказал Харченко.

Также он отметил, что сегодня Украина и так занимается интеграцией украинской энергосистемы в европейскую, и когда это произойдет, энергомост будет просто не нужен. "Он не имеет никакого смысла, потому что достаточно других точек, через которые наши системы будут соединены, то есть и не нужно тратить сотни миллионов долларов на энергомост, чтобы соединить и синхронизировать то, что и так будет соединено и синхронизировано", - считает эксперт.

В то же время медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная считает, что заявление и.о. министра было очень скоропалительным, ведь проект энергомоста уже заложен в план развития украинской энергетики. "У нас есть утвержденная Энергостратегия (программа развития украинской энергетики, - "ДС"), и она, как исполняющая обязанности министра знает, какие основные показатели в нее заложены", - сказала она.

Кроме того, отметила Ольга Кошарная, в августе прошлого года компания Ukraine Power Bridge Company Limited (UPBCL, консорциум в составе компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited) выиграла конкурс, объявленный Министерством энергетики, на реализацию на условиях государственно-частного партнерства проекта энергомоста. По ее мнению, концерн в случае отказа Украины от этого проекта может подать в суд, поскольку он уже прорабатывал вопрос поиска кредитов в Европе на достройку блоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС. Кроме того, указала Ольга Кошарная, если бы проект энергомоста, который сильно затягивался, был уже реализован, Украина этой весной не получила бы такой большой профицит электроэнергии - ее можно было бы поставлять в Европу и на эти деньги достраивать блоки Хмельницкой АЭС.

Какие блоки нам нужны

Александр Харченко считает, что блоки №3 и 4 Хмельницкой АЭС так и не будут достроены. "Это советские разработки и технологии, которые сейчас полностью контролируются Россией. В условиях войны и значительных инвестиций для достройки я абсолютно не верю в реализацию этого проекта", - сказал он.

В то же время Ольга Кошарная считает, что модульные блоки, о которых говорила Буславец - это дело не ближайшего будущего. "Такой проект еще нигде не реализован, а у нас так построено законодательство, что мы можем внедрять только референтные блоки - то есть такие, которые уже где-то эксплуатируются и имеют положительные показатели работы", - пояснила она.

По словам Александра Харченко, модульные блоки разработаны в США на базе реакторов, которые устанавливаются на авианосцах, и имеют историю использования. "Теоретически это интересная технология, но США только несколько лет назад выпустила эту технологию на "гражданскую ниву", и сейчас две компании занимаются адаптацией блоков для гражданского использования. Одна из этих компаний строит возле Чикаго объект, на котором будут проводиться исследования и окончательно "обкатываться" эта технология в течение около двух лет. Но этот реактор еще не лицензирован МАГАТЭ, и его нельзя пока нигде строить", - рассказал он.

В то же время Харченко считает эту технологию перспективной для Украины - модульный ректор не требует сразу $8 млрд затрат на строительство, как традиционный на 1 ГВт мощности. "Их можно строить за $500-600 млн, но нужно несколько лет, чтобы привести эту технологию в рабочее состояние", - считает эксперт.

По словам Харченко, сейчас Украине новые мощности АЭС не нужны физически - при профиците электроэнергии различные виды генерации уже "дерутся" за потребителя. В то же время сроки работы действующих сейчас блоков продлены, и первые из них начнут выводиться из эксплуатации только с 2028-2030 гг. "И тут нам может пригодиться технология модульных реакторов, которые, поскольку они маневренные, могут служить балансирующими мощностями для "зеленой" генерации. Тогда все идеально срастается. Это может стать оптимальным решением для украинской энергосистемы", - сказал он.
 

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