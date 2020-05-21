Спрос на безналичную валюту 20 мая ситуативно превышал предложение

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спрос на безналичную валюту 20 мая ситуативно превышал предложение

23:53 20.05.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютный межбанк Украины 20 мая развернулся после продолжительного укрепления гривни. Безналичный доллар подорожал сразу на 15 копеек.

"Под закрытие рынка торговля шла в рамках 26,68-26,70 грн/$, а сделки "на завтра" (условиях tom) вообще заключались по 26,72 грн/$", - сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Это подстегнуло подорожание и на наличном рынке. Средние цены в кассах поднялись на 10 копеек: на продаже - до 26,75-26,90 грн/$ (максимальные - 27,30 грн/$), на выкупе - до 26,50-26,65 грн/$.

"Однако люди не кинулись скупать валюту. У них не хватает средств на текущие нужды из-за сокращения доходов в карантин - здесь все понятно. Кстати, говорят, что золотые слитки, которые недавно завезли в страну тоже не ахти покупают. Спроса на валютные ценности нет", - добавил Невмержицкий.

Рост курса безналичного доллара произошел во время резкого сокращения ликвидности межбанка. Объем торгов рухнул со вчерашних $253 млн до $100 млн. А произошло это одновременно с ростом валютного спроса. Так что у подорожания "американца" сегодня было сразу несколько причин:

* Сокращение валютных продаж со стороны агроэкспортеров, которые долгое время конвертировали свою выручку под посевную. Посевная завершилась.

* Уход с продажи доллара НАК "Нафтогаза", который вчера активно заливал межбанк валютой, а также ряда других государственных и коммерческих предприятий. Они вчера закончили отчисления в госбюджет, и больше не продавали крупные партии "американца".

* Выплата сегодня Минфином крупного купона по старым выпускам ОВГЗ - на 1,3 млрд грн. За полученную гривну покупалась валюта.

* Покупки доллара банками. Увеличение банками своих валютных позиций - валютных запасов в ожидании девальвации гривны.

В итоге на межбанке больше не было излишка доллара, который регулярно после начала карантина: многие предприятия законсервировали свою работу, потому свернули импортные закупки и не нуждались в валюте. Нацбанк не купил не единого доллара.

Зато на торгах снова активизировался Ситибанк, который, по разным оценкам, приобрел порядка $10 млн. Сумму ситуативных и спекулятивных сделок банков оценивают в $30-40 млн. То есть совокупно на половину суточного объема безналичных торгов.

"Спрос на безналичную валюту ситуативно превышал предложение, что позволило продавцам частично отыграть проседание курса доллара последних дней, подняв его к новому индикатору", - прокомментировал настроения на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сокращение валютных продаж аграриями, завершение налогового периода и выплата Минфина крупной партии гривны - это все прогнозируемые моменты. Вот что ожидалось немногими - это активизация банков по скупке доллара. Потому к их спросу на валюту оказались не все готовы.

Хотя в целом позиция банков понятна: от Минфина стало известно, что чиновники снова начнут заманивать иностранцев на покупку гривневых ОВГЗ. А нерезидентам, как известно, нужна девальвация гривны на момент завода валютного капитала под наши бумаги. Так что первая реакция наших финансистов - набрать побольше доллара впрок и поднять его курс повыше. Чтобы заработать курсовую разницу на дальнейшей перепродаже.

Что меньше сегодня сказалось на настроениях валютчиков - это политический фактор, большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

"Конечно, ее обсуждали. Хотя казначеи очень мало услышали там об экономике, что, кстати, удивляло, ведь это направление одно из наиболее проблемных в стране на текущий момент. Но, что все поняли, так то, что глава государства недоволен реформой в денежно-кредитной политике. Это очевидно с его слов о сложной борьбе за дешевые кредиты. Это воспринялось, как своего рода "первый звоночек". Заговорили о том, что могут приниматься кадровые решения для решения проблемы и перезапуска наших финансов", - допустил Василий Невмержицкий.

Банкиры с новой силой заговорили о двух вещах:

* О смене руководства в Нацбанке.
* О еще более активном снижении учетной ставки.

Не исключается, что ставку НБУ продолжат снижать в резвом темпе: по 1,5-2% годовых за раз. Решения на этот счет ждут в июне.

Попутно финансисты рассчитывают на введение системы гарантий по кредитам, на которую недавно намекнули в Минэкономики, но до сих пор не предоставили план действий. Считается, что если материальную ответственность (убытки) по кредитам начнут нести не только банки, но и государство, то новые кредиты станут выдаваться намного активнее, чем прежде.

Правда, вопрос кредитования финансисты переносят на лето. А для валютного рынка пока дают разные прогнозы. Если банки продолжат завтра наращивать свои личные валютные запасы (валютную позицию), то не исключается движение доллара наверх - вплоть до 26,80 грн/$. А в противном случаев, межбанк может закрепиться в рамках 26,60-26,70 грн/$.
 

ПО РУБРИКАМ

20.05 Спрос на безналичную валюту 20 мая ситуативно превышал предложение

20.05 Депозитные ставки для физлиц 20.05.20

20.05 Кабмин снизил норматив отчисления прибыли за 2019г. в бюджет до 30% для Ощадбанка и Укрэксимбанка

20.05 Фунт дешевеет к доллару 20 мая на слабой статистике из Великобритании

20.05 К государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединился ПАО «Банк Восток»

20.05 Справочный курс гривны 20 мая понижен на 5,14 коп до 26,5676 грн/$1

20.05 Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины

20.05 Биржи АТР 20 мая закрылись в основном ростом в ожидании восстановления деловой активности

20.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.05.20

20.05 Остаток средств на корсчетах банков 20.05.20

20.05 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.05.2020

20.05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.05.20

20.05 Отчет: популярность биткоин-микшеров значительно возросла

20.05 Евро 20 мая торгуется к доллару у максимума за 2 недели на внутреннем оптимизме

20.05 Золото дорожает 20 мая на фоне заявлений главы ФРС

• дальше…

20.05 Транспортные предприятия Украины за 4 мес. сократили перевозку грузов на 15,3% - Госстат

20.05 Розничные цены на светлые нефтепродукты 20 мая практически не изменились

20.05 Среди бизнеса наблюдается регресс в оценке судебной системы - опрос ЕВА

20.05 Гостаможня вводит «пилот» по автоматическому оформлению таможенных деклараций

20.05 Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации

20.05 Рада «завернула» законопроект по приватизации земель сельхозпредприятий

20.05 Рада отправила на доработку законопроект о реформе СБУ, раскритикованный ЕС

20.05 Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия «Энергорынок»

20.05 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

• дальше…

20.05 Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?

20.05 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

20.05 Прибывшие во Францию ​​из-за пределов ЕС будут отбывать 14-дневный карантин

20.05 Лондон хочет отказаться от тарифов на 60 процентов импорта

20.05 Палестинцы вышли из соглашений с США и Израилем

20.05 Ментол под запретом. В Европе больше нельзя купить сигареты с характерным вкусом

20.05 Парламент Венгрии запретил менять пол

20.05 Совет ЕС утвердил программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро

20.05 Германия и страны «Вышеграда» договариваются об открытии границ

19.05 Конституционный суд ФРГ запретил разведке следить без повода за интернет-коммуникацией

19.05 Вскрыли «Панцири». Как Эрдоган Путина в Ливии нокаутировал

19.05 Пандемия обрушила автомобильные рынки в Европе

19.05 Беларусь в январе-марте снизила переработку нефти на 40%

19.05 NASDAQ ужесточит правила IPO, затруднив выход на биржу китайских компаний

19.05 ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

• дальше…

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

20.05 Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

19.05 Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве

19.05 Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

18.05 Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

18.05 Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД

18.05 Большинство курортных гостиниц Украины планирует возобновить работу с 1 июня – опрос

18.05 Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

18.05 Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году

18.05 ТРЦ в Киеве откроют после метро – Кличко

15.05 Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

15.05 Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

15.05 Опендатабот опровергает заявление полиции о сливе данных миллионов украинцев

15.05 Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах

15.05 В Украине насчитали более трех тысяч миллионеров

• дальше…

20.05 У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах

20.05 В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США

20.05 Сеанс гипноза для страны. Зеленский намерен держаться за кресло крепче Януковича

20.05 Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции

20.05 Рада отменила заседания из-за заболевшего коронавирусом депутата

20.05 Среди бизнеса наблюдается регресс в оценке судебной системы - опрос ЕВА

20.05 Виталий Портников: «Обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании

20.05 Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации

20.05 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

20.05 В ожидании шары. Где главная опасность для Зеленского в его второй год

20.05 Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины

20.05 Зеленский считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%

20.05 Пилотным проектом «большой приватизации» после коронакризиса станет гостиница «Днипро» - Зеленский

20.05 Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских

19.05 Публикация конфиденциальных разговоров высших должностных лиц является мощным ударом по украинской дипломатии

• дальше…

20.05 Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид

20.05 YouTube будет напоминать, что пора спать

20.05 В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории

20.05 Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще

19.05 Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом

19.05 Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

19.05 США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю

19.05 Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов

19.05 ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

18.05 Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде

18.05 BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью

18.05 Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4

18.05 Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram

18.05 Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei

15.05 Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно