Спрос на безналичную валюту 20 мая ситуативно превышал предложение

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютный межбанк Украины 20 мая развернулся после продолжительного укрепления гривни. Безналичный доллар подорожал сразу на 15 копеек.

"Под закрытие рынка торговля шла в рамках 26,68-26,70 грн/$, а сделки "на завтра" (условиях tom) вообще заключались по 26,72 грн/$", - сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Это подстегнуло подорожание и на наличном рынке. Средние цены в кассах поднялись на 10 копеек: на продаже - до 26,75-26,90 грн/$ (максимальные - 27,30 грн/$), на выкупе - до 26,50-26,65 грн/$.

"Однако люди не кинулись скупать валюту. У них не хватает средств на текущие нужды из-за сокращения доходов в карантин - здесь все понятно. Кстати, говорят, что золотые слитки, которые недавно завезли в страну тоже не ахти покупают. Спроса на валютные ценности нет", - добавил Невмержицкий.

Рост курса безналичного доллара произошел во время резкого сокращения ликвидности межбанка. Объем торгов рухнул со вчерашних $253 млн до $100 млн. А произошло это одновременно с ростом валютного спроса. Так что у подорожания "американца" сегодня было сразу несколько причин:

* Сокращение валютных продаж со стороны агроэкспортеров, которые долгое время конвертировали свою выручку под посевную. Посевная завершилась.

* Уход с продажи доллара НАК "Нафтогаза", который вчера активно заливал межбанк валютой, а также ряда других государственных и коммерческих предприятий. Они вчера закончили отчисления в госбюджет, и больше не продавали крупные партии "американца".

* Выплата сегодня Минфином крупного купона по старым выпускам ОВГЗ - на 1,3 млрд грн. За полученную гривну покупалась валюта.

* Покупки доллара банками. Увеличение банками своих валютных позиций - валютных запасов в ожидании девальвации гривны.

В итоге на межбанке больше не было излишка доллара, который регулярно после начала карантина: многие предприятия законсервировали свою работу, потому свернули импортные закупки и не нуждались в валюте. Нацбанк не купил не единого доллара.

Зато на торгах снова активизировался Ситибанк, который, по разным оценкам, приобрел порядка $10 млн. Сумму ситуативных и спекулятивных сделок банков оценивают в $30-40 млн. То есть совокупно на половину суточного объема безналичных торгов.

"Спрос на безналичную валюту ситуативно превышал предложение, что позволило продавцам частично отыграть проседание курса доллара последних дней, подняв его к новому индикатору", - прокомментировал настроения на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сокращение валютных продаж аграриями, завершение налогового периода и выплата Минфина крупной партии гривны - это все прогнозируемые моменты. Вот что ожидалось немногими - это активизация банков по скупке доллара. Потому к их спросу на валюту оказались не все готовы.

Хотя в целом позиция банков понятна: от Минфина стало известно, что чиновники снова начнут заманивать иностранцев на покупку гривневых ОВГЗ. А нерезидентам, как известно, нужна девальвация гривны на момент завода валютного капитала под наши бумаги. Так что первая реакция наших финансистов - набрать побольше доллара впрок и поднять его курс повыше. Чтобы заработать курсовую разницу на дальнейшей перепродаже.

Что меньше сегодня сказалось на настроениях валютчиков - это политический фактор, большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

"Конечно, ее обсуждали. Хотя казначеи очень мало услышали там об экономике, что, кстати, удивляло, ведь это направление одно из наиболее проблемных в стране на текущий момент. Но, что все поняли, так то, что глава государства недоволен реформой в денежно-кредитной политике. Это очевидно с его слов о сложной борьбе за дешевые кредиты. Это воспринялось, как своего рода "первый звоночек". Заговорили о том, что могут приниматься кадровые решения для решения проблемы и перезапуска наших финансов", - допустил Василий Невмержицкий.

Банкиры с новой силой заговорили о двух вещах:

* О смене руководства в Нацбанке.

* О еще более активном снижении учетной ставки.

Не исключается, что ставку НБУ продолжат снижать в резвом темпе: по 1,5-2% годовых за раз. Решения на этот счет ждут в июне.

Попутно финансисты рассчитывают на введение системы гарантий по кредитам, на которую недавно намекнули в Минэкономики, но до сих пор не предоставили план действий. Считается, что если материальную ответственность (убытки) по кредитам начнут нести не только банки, но и государство, то новые кредиты станут выдаваться намного активнее, чем прежде.

Правда, вопрос кредитования финансисты переносят на лето. А для валютного рынка пока дают разные прогнозы. Если банки продолжат завтра наращивать свои личные валютные запасы (валютную позицию), то не исключается движение доллара наверх - вплоть до 26,80 грн/$. А в противном случаев, межбанк может закрепиться в рамках 26,60-26,70 грн/$.