У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах

Тарас Паньо / Depo.ua





Сегодняшние заявления Зеленского продемонстрировали, что он активно пытается имитировать деятельность, направленную на решение украино-российского конфликта, но не обладает пока новыми идеями относительно этого. А заявления главарей ОРДЛО послужили демонстрацией реальных достижений дипломатических усилий Зеленского.

Сегодняшняя пресс-конференция действующего президента Украины вполне ожидаемо не обошлась без вопросов и ответов, которые касались как решения украино-российского конфликта на Донбассе в целом, так и работы минской трехсторонней контактной группы в частности.

Время пресс-конференции, с точки зрения ситуации на фронтах, выдалось для Зеленского не слишком удачным. Поскольку бодрый отчет о надоях и урожайности - точнее, о достижениях на протяжении года работы, обменах пленными и переформатировании ТКГ, которое якобы должно привести к оживлению переговорного процесса, происходил на фоне откровенно провокационных заявлений со стороны главарей "Л-ДНР" Пушилина и Пасечника о повышении боевой готовности военных подразделений на территории ОРДЛО и их готовности начать активные боевые действия в ответ на задекларированные "обстрелы мирного населения" с украинской стороны. Можно не сомневаться, что данные заявления прозвучали именно сегодня не случайно. И, по большому счету, воспринимать их можно как зримый и ощутимый ответ Москвы на все мирные инициативы украинского президента, осуществленные им в течение первого года при власти.

Однако, если вернуться к Зеленскому, то кроме очередного напоминания о скромных достижениях действующей власти, он подчеркнул несколько существенных моментов, которые достаточно четко обрисовывают нынешнюю позицию Банковой.

С одной стороны, Зеленский сообщил, что саммит в нормандском формате может состояться после спада эпидемии коронавируса и что Германия и Франция эту идею поддерживают. Плохой новостью можно считать тот факт, что президент ничего не сказал в этой связи о позиции России. Ровно как и обошел какую-либо конкретику о повестке дня и ожидаемых последствиях предстоящего саммита. Что как-то невольно наталкивает на мысль о том, что суть мероприятия будет сводиться к желанию напомнить о том, что нормандская четверка до сих пор существует.

Другим важным моментом может служить заявление Зеленского о том, что на заседаниях минской группы присутствуют представители "ЛДНР" - обладатели российских паспортов. Хорошо, конечно, что украинской стороне удалось отследить этот факт. Но возникает законный вопрос, а если Козак найдет представителей "Л-ДНР", которые еще не успели получить российского гражданства - означает ли это, что Украина автоматически согласится вести с ними переговоры?

Впрочем, вполне можно предположить, что весь этот пассаж был неудачной попыткой продвижения плана Ермака относительно привлечения к работе минской ТКГ жителей Донбасса, переселившихся в Украину. В таком случае волноваться нет особых оснований, потому что ни Россия, ни ОРДЛО на этот план не согласятся. И, что хуже, признавать избранных на Банковой переселенцев представителями ОРДЛО не будут, скорее всего, и западные партнеры Украины.

Интересным моментом, бесспорно, было сообщение о скорой отставке Леонида Кучмы с должности руководителя украинской делегации в минской ТКГ. С одной стороны, просьба Леонида Даниловича об увольнении с этой должности может показаться логичной. 82-й год жизни может, и не лучшая пора для многочасовых сложных, а главное - обреченных, скорее, на неуспех переговоров. С другой стороны, удивительная синхронность, с которой патриарх украинской политики поспешил отказаться от своей должности через каких-то две недели после "переформатирования" переговорной группы, наталкивает на размышления. Не в последнюю очередь относительно того, что Банковая пытается сделать украинскую делегацию более управляемой.

Впрочем, все эти многочисленные тактические маневры не меняют общего впечатления от сегодняшнего сеанса коммуникации.

Который, скорее, закрепляет убеждение в том, что действующий президент Украины делает хаотичные дипломатические шаги наподобие согласия Ермака участвовать в консультативном совете с представителями ОРДЛО, (которое сменилось несогласием спустя считанные дни), но при этом ни сформированной долговременной дипломатической стратегии, ни даже каких-то свежих идей по урегулированию конфликта не имеет.

Можно повысить политический статус украинской делегации в ТКГ, введя в нее высокопоставленных представителей исполнительной вертикали и парламента. Можно заменить Кучму на Резникова. Можно предложить Путину считать "голосом Донбасса" только тех жителей края, которые переселились в Украину (и согласны быть рупором Банковой на предстоящих переговорах). Но все эти дипломатические телодвижения являются скорее косметическими, поскольку изменить реальную расстановку сил они не могут. Мины и снаряды, которые прилетали на украинские укрепления, не смотря на год "мирной дипломатии", и агрессивные заявления сепаратистских "республик" - это и есть реальная оценка успехов в деле урегулирования конфликта.