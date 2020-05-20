Сеанс гипноза для страны. Зеленский намерен держаться за кресло крепче Януковича

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Из-за ненависти Зеленского к Порошенко Украина рискует потерять поддержку США.

Трехчасовая пресс-конференция, которую затеял Владимир Зеленский по случаю годовщины своей инаугурации, имела три взаимосвязанные задачи.

Первая задача: показать, что Зеленский в курсе всего, что происходит, и полностью контролирует ситуацию в стране. Что поэтому он не боится журналистов и имеет ответы на любые, даже самые каверзные их вопросы.

Вторая задача: показать (и народу, и местным элитам в областях), что Украина никуда не денется из-под контроля Зеленского еще как минимум девять лет. То есть что он собирается править не только четыре года своей нынешней каденции, но и еще пять лет после очередных президентских выборов.

Зеленский очень ждал вопроса, достаточно ли ему одной каденции для того, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинскому народу. "Я не знаю... Искренне, одной не хватит", - ответил он.

Он сказал это, несмотря на то, что одним из его обещаний, записанных в его предвыборной программе, было именно то, что он ограничит себя одним президентским сроком: "Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков".

Это свое пафосное обещание он засунул туда же, куда и многие другие свои пафосные обещания. То есть в мусорное ведро.

Он тщательно подготовился к пресс-конференции и имел заранее заготовленное пространное обоснование своего желания второй каденции. Суть в том, что когда он баллотировался в первый раз, он не знал всей масштабности тех задач, которые ему предстоит свершить. Например, построить многие тысячи новых мостов по всей Украине.

Ну а моральное право баллотироваться во второй раз ему дают его рейтинги, за которыми, как он подчеркнул, он не гонится. Он просто помнит их наизусть. По его словам, если бы сейчас были выборы, то в первом туре он набрал бы больше, чем год назад, а во втором туре получил бы 75%, то есть, опять же, больше, чем 73%, которые он получил год назад во втором туре. А вот президент, который имеет поддержку на уровне 10-15%, не имеет права баллотироваться во второй раз - бросил Зеленский каменюку в огород своего предшественника Петра Порошенко.

Собственно, третья задача пресс-конференции в том и заключалась, чтобы набросать в огород Порошенко побольше каменюк. И Зеленский настолько вошел в азарт в этом набрасывании, что оказался очень близок к тому, чтобы всерьез поссорить Украину с США.

Это достаточно важный момент, чтобы остановиться на нем подробнее. Как известно, вчера большой скандал вызвало обнародование нардепом Андреем Деркачем телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

И вот сегодня Зеленский, отвечая на вопрос, стал ли он "приговором" для Порошенко, заявил: "Что касается "приговора" господину Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это полномочия не мои, а приговоры суда".

Далее он подробнее прокомментировал сам скандал. "О Порошенко и Байдене, да, я слышал. Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура. Я знаю, что генпрокурор вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача, будут расследовать. Я знаю, что это дело могут квалифицировать как государственную измену", - заявил Зеленский.

На всякий случай разъясним: Байден сейчас главный претендент от Демократической партии на пост президента США. А Зеленский в своих высказываниях буквально анонсировал "приключения и приговоры" Порошенко за разговоры с Байденом.

Можно не сомневаться, что эти слова Зеленского очень быстро дошли до ушей ключевых фигур как в Республиканской партии и команде Дональда Трампа, так и в Демократической партии и команде Байдена. К слову, скандал вокруг "пленок Деркача" в Вашингтоне уже заметили.

Газета The Washington Post уже сообщила, что в штабе Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". "Они очень сильно отредактировали их, но это не более, чем дырка от бублика, которая не получила огласки", - отметил представитель Байдена Эндрю Бейтс.

Также в штабе Байдена считают обнародование этих записей продолжением российских усилий по дискредитации Байдена и отмечают активное участие в распространении "пленок Деркача" российского пропагандистского медиа Russia Today.

А сама The Washington Post напоминает о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве, его отец служил в КГБ.

Если Байден победит на президентских выборах 3 ноября, преследование Зеленским Порошенко за разговор с Байденом станет, фигурально выражаясь, приговором Зеленскому, а в худшем случае может лишить Украину поддержки США. Но и в случае победы Трампа ситуация будет не сильно лучше. Ведь до сих пор Украина пользовалась со стороны США двухпартийной поддержкой - то есть за помощь Украине голосовали и республиканцы, и демократы, как в Палате представителей, так и в Сенате. А сейчас желание Зеленского кинуть лишнюю каменюку в огород Порошенко обернулось крепчайшим ударом по позициям Украины в США.