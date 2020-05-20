Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции

Алексей КАФТАН / Деловая столица

Как политик Зеленский по-прежнему очень и очень слаб. А судя по постоянному сравниванию себя с Порошенко - еще и не самодостаточен.

В годовщину своего президентства Владимир Зеленский сделал украинцам роскошный подарок. Своим общением с прессой он более чем наглядно продемонстрировал, что в реальности нет места киногероям. И актер, сыгравший Голобородько, вовсе ему не тождествен. За этот урок, пожалуй, можно было бы его поблагодарить - если бы публика оный урок усвоила. Но нет - и именно это позволит Владимиру Зеленскому баллотироваться на следующих выборах с очень приличными шансами на успех. И позволяет делать далеко не тонкие намеки на такое намерение уже сейчас. Вот эти "Я до конца своей каденции, сколько она будет - решит украинский народ, планирую..." и "честно говоря, одного срока не хватит..." - как раз об этом. Забавно слышать такое от того, кто за год своего президентства разочаровался в людях (то есть и собственных избирателях), но все-таки столь ограниченный прогресс за столь длительный срок не может не радовать: Черчиллю хватало пяти минут общения с избирателем, чтобы разочароваться в демократии как таковой.

Радует и эволюция от приснопамятного "Почую кожного" до "Поважаю кожного" - хотя хамоватая мелочность в общении с журналистами нет-нет да и выдавала во Владимире Александровиче Виктора Федоровича - правда, куда более компактного и лучше вуалирующего угрозы. Но, видимо, noblesse oblige. Ибо во Владимира Александровича также порой вселялся и Петр Алексеевич - и вовсю глумился над аудиторией пафосным пустословием. Впрочем, победитель дракона, как известно, и сам становится драконом. Особенно если этот победитель по заведенной предшественниками традиции использует коммуникацию со СМИ исключительно для пиара. Кстати, предлагаю Офису Президента и его пресс-службе новое наименование для подобного рода мероприятий - безвозмездно, заметьте: перс-конференция куда точнее отражает суть происходящего. Диалоговый режим не должен вводить в заблуждение, речь идет именно о персональном бенефисе.

Это, к слову, занятным образом уравнивает в (украинском прежде всего) медиапространстве фигуры Зеленского и Гиркина, а особа Дмитрия Гордона это равенство легитимировала. Терроризм по сути своей является перформансом, и журналист, берущий у террориста-"акциониста" интервью, становится (со-)участником этого действа. Отвлеките публику - и террор лишается смысла. То же, в сущности, верно и в отношении пресс-конференции президента, чья команда в течение года прямым текстом на различных площадках заявляла, что будет использовать СМИ так, как считает нужным.

В обоих случаях логика и аргументация второстепенны. Их все равно растворят в эмоциях. Так что неважно, что говорит персонаж. Важно как.

Публика доверяет цельным? Что ж, пожалуйте: Зеленский по-прежнему выступает за все хорошее и против всего плохого, предан семье, верен друзьям, строит мосты, добивается мира, победы над вирусом и снижения сумм в платежках. Но в этом имидж-мейкинге он уподобляется и предшественникам, и запоребриковому тезке, вживаясь в образ сурового, справедливого и вездесущего самодержца. И, подобно им, раз за разом попадается на некомпетентности и неуклюже уклоняется от неудобных вопросов. Правда, есть и отличие - тяга к размыванию ответственности: вам, мол, не нравится? Что ж, предложите - подумаем. А еще лучше - сделайте сами, а мы посмотрим.

Этот стиль указывает на одно: как политик Зеленский по-прежнему очень и очень слаб. А судя по постоянному сравниванию себя с Порошенко - еще и не самодостаточен. Даже год спустя он не способен существовать вне режима антитезы предшественника. С другой стороны, он не единственный оказался в этой клетке: у Дональда Трампа те же проблемы с Джо Байденом уже накануне вторых выборов. И, судя по сказанному сегодня Зеленским, и решение этих проблем может оказаться единым на двоих с заокеанским коллегой. Занятно, что таким образом наш гарант нынешний уподобляется гаранту прошлому, не умея пропетлять между сторонами американской холодной гражданской войны.

Впрочем, это не новость. Как не было новым ничего, сказанного Зеленским сегодня. Кроме, разумеется, публичной демонстрации президентских амбиций и массы перлов - не экспромтов даже, а невольных оговорок и двусмысленностей. Вроде "заниматься иранской трагедией, в которой мы тоже победили", "головы, к примеру, Макса Нефьодова" и "нового генерального прикурора". Так что в ответ на сборник бушизмов и черномырдинских афоризмов самое время начинать составлять брошюру с зеленизмами. Причем "они там разные" в ответ на вопрос о присутствии российских войсках на Донбассе и апологичные размышления о том, кто таки должен перестать стрелять - это кремлевские каналы разгонят уже сегодня в качестве бесплатного анонса.

...Несколько месяцев назад, когда глава президентской пресс-службы пыталась погасить только начавшую раскручиваться эпическую историю с тайно-явным визитом шефа в Оман (в которой презедент сегодня безуспешно попытался поставить точку), я предложил ввести в публичнополитический оборот единицу зашквара - Мендель (Мнд). С тех пор Офис Президента и его команда регулярно обеспечивали материал для измерений. Но сегодня впервые показали взрыв мощностью в гигамендель (гМнд). Спасибо за шоу.