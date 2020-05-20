В ожидании шары. Где главная опасность для Зеленского в его второй год

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

На прошлогодних выборах люди купились на обещание шары. И за год президентства Зеленского они не перестали ее ждать. Наоборот, их ожидания шары выросли.

Год назад Владимир Зеленский возбудил в обществе колоссальные ожидания шары, то есть почти мгновенного повышения благосостояния без каких-либо усилий. На этом была построена вся предвыборная кампания Зеленского.

И неудивительно, что 73% не смогли устоять перед таким искушением. Общество вернулось в психологическое состояние совка, когда все полагались не на себя, а на государство.

Технология зомбирования

Безусловно, над этим капитально поработал не один Зеленский, а весь коллективный мозг Зе-команды. В качестве примеров такого коллективного творчества можно привести обещания Зеленского из его предвыборной программы, в которые было заложено зомбирующее воздействие на народ.

Для этого использовалась специальная технология. В отличие от обычных популистов, привычно говоривших лозунгами, Зеленский обосновывал свои обещания какими-то якобы реалистичными механизмами выполнения.

Вот как Зеленский обещал снизить тарифы: "Мы введем одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих".

Правда, мило? Два в одном. Бизнес купился на обещание "нулевой декларации", а малоимущие - на обещание уменьшения тарифной нагрузки. Конечно же, и то и другое осталось пустым звуком.

А вот как Зеленский обещал дать стартовый капитал юношам и девушкам: "Необходимо ввести экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Украинец должен стать основным акционером Украины!".

Сколько мам и пап прослезились от того, что если не им, то хотя бы их детям придет шара? И кстати, это значит, что в почти столько же юных голов мамы и папы успели вложить это ожидание стартового капитала на шару. Не факт, что эта инфекция излечима.

Наконец, вот как Зеленский обещал озолотить пенсионеров: "Старшему поколению - достойное пенсионное обеспечение. Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не будут пропадать в фондах, а будут переходить по наследству".

Тут вообще изумительно. Пенсионеры купились на то, что им сделают достойные пенсии. Работающее население купилось на то, что их пенсионные взносы пойдут на их собственные накопительные пенсионные счета, а не на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Каждый трактовал обещание в свою пользу, отказываясь замечать, что одновременно выполнить то и другое (повысить пенсии нынешним пенсионерам и перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе) невозможно.

Та же технология использовалась в предвыборных роликах Зеленского. Вспомним хотя бы самый знаменитый - тот, где Зеленский пообещал учителям зарплаты в $4000 в месяц. Если бы Зеленский просто призвал учителей: "Голосуйте за меня, и я буду платить вам по четыре тысячи долларов ежемесячно", - тогда, наверное, в такое откровенное разводилово мало бы кто поверил. Но Зеленский собрал вокруг себя якобы умных "экспертов", которые с умным видом "подсчитали" и выдали результат: $4000 в месяц каждому учителю. Подействовало безотказно. В украинских условиях обещание $4000 в месяц, как только его (с помощью привлеченных "экспертов") сделали чуточку правдоподобным, - это такая сильная штука, которая мозги отбивает напрочь.

Отложенные ожидания

Разумеется, Зеленский не собирался выполнять невыполнимые обещания. Более того, он их даже не запомнил - ни самих обещаний, ни якобы имеющихся реалистичных механизмов выполнения.

Конечно, тут впору спросить, на что же он рассчитывал. Неужто на то, что люди быстренько все забудут?

Расчет Зеленского и его команды заключался в том, что люди точно получат какое-то повышение уровня жизни. Пусть не столь огромное, о каком они размечтались, но все же более-менее заметное. Получат хотя бы благодаря той тенденции роста всех показателей - ВВП, бюджетов всех уровней, реальных зарплат и пенсий, - которая была заложена в предыдущие несколько лет.

В том, что так будет, Зеленский не сомневался. К другому развитию событий он был попросту не готов. Однако чуда не случилось. Шара не пришла.

Весь год Зеленскому удавалось отвлекать внимание. То ему мешали старый парламент и старое правительство, затем якобы "тяжелое наследие предшественников", теперь вот очень удачно подвернулся коронавирус, далее будет "борьба за мир на Донбассе".

Но бумеранг патернализма никуда не делся. Люди отнюдь не перестали ждать шары. Они лишь отложили свои ожидания на время "после победы", в смысле "после победы над карантином" и после "после победы в борьбе за мир на Донбассе". А после победы ожидание шары вдвойне слаще.

К тому же объективно из-за карантина зависимость людей от государства выросла. Особенно сильно - даже не в финансовом, а в психологическом плане. Все многажды видели ролики, как Зеленский встречает самолеты со средствами социальной защиты. И у многих миллионов в подсознании отложилось, что их здоровье и даже жизнь зависят от государства.

Немаловажно и то, что при Зеленском повернута вспять политика финансовой децентрализации. Бюджеты областей, городов, объединенных территориальных громад резко прохудились. И это объективно сделало украинцев более зависимыми от центральной власти. Которая теперь должна обеспечить людям все-все-все, совсем как при совке.

Именно в этом всплеске патернализма - главная опасность для Зеленского во второй год его правления. Возможно, это проявится уже на местных выборах 25 октября.

Два джинна из бутылки Зеленского

Можно ожидать, что опять обретут большую популярность партии, исповедующие идеологию "отнять и поделить". В наших условиях это партии двух видов: которые говорят о социализме или коммунизме и которые говорят о национал-социализме или социал-национализме.

И те и другие партии будут конкурировать именно с Зеленским, пасясь на разных сторонах его электорального поля. Как и Зеленский год назад, эти партии будут зомбировать народ, обосновывая свои обещания всеобщего процветания якобы реалистичными механизмами выполнения.

Первые будут настаивать на том, что надо все отнять у олигархов. Вторые - что надо все отнять в первую очередь у еврейских олигархов.

Это те два джинна, которых выпустил из бутылки именно Зеленский. И выпустил он их еще год назад.