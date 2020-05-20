Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции.

"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень-очень-очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил президент.

"5-7-9%" - это первая программа, в которой люди могут получать кредиты не под 25- 30%. Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%", - сказал Зеленский.