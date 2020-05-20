Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских

Денис САРБЕЙ / Деловая стоилца

Власть подтвердила проведение осенних местных выборов - очень серьезного испытания для "слуг народа", от которого зависит, станут они системной политической партией или ускорят свой закат.

На днях глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что осенние местные выборы состоятся в установленные Конституцией сроки, и переносить их никто не будет.

"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы - "ДС") можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию - это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - сказал он.

Таким образом, один из руководителей "слуг" фактически подтвердил начало избирательной кампании, которую серьезные политические игроки готовят давно, без пауз на карантин и пиарясь на коронавирусной благотворительности.

Здесь стоит сразу отметить, что в Украине местные выборы давно считаются чем-то не столь важным, как выборы парламентские и уж тем более президентские. Так к ним относились и сменявшие друг друга в Раде партии власти, но сейчас обстоятельства в корне изменились.

Осенняя избирательная гонка может стать самым серьезным испытанием для "Слуги народа", которая еще год назад была полностью "бумажной" виртуальной партией, состоявшей из нескольких десятков человек. На парламентских выборах, прошедших практически сразу за президентскими, "слуги", напомним, получили 43,16%. С тех пор личный рейтинг Владимира Зеленского остается единственной опорой правящей партии, хотя ее всеукраинский уровень поддержки и сокращается - последние соцопросы показывают поддержку на уровне 30-35%.

Однако на региональном уровне картина хуже, что показали уже прошедшие выборы в сельские, поселковые и городские советы в 86 вновь созданных объединенных территориальных громадах (ОТГ). На них СН завоевала четвертую часть от общего количества мандатов - высокий результат, если сравнивать с показателями других партий, но весьма низкий даже на фоне сегодняшних всеукраинских социологических замеров.

Не были триумфальными для СН и результаты выборов председателей ОТГ. Президентскую партию представляют лишь 23 из 76 победителей выборов - это чуть более 30%.

То есть результаты выборов в ОТГ говорят о том, что благодаря только бренду СН и харизме Зеленского на местных выборах трудно было выиграть даже в 2019-м. Зимой 2020-го Фонд "Деминициативы" провел опрос, по результатам которого оказалось, что менее трети населения знает, кого от округа выбрали в парламент по мажоритарке, а среди тех, кто голосовал за "Слугу народа", своего представителя в Раде знает лишь половина. Люди просто нашли в бюллетене представителей "Слуги народа", а потом проголосовали - и забыли, за кого. Но эффект ноунеймов из популярной партии плохо работает на местных выборах.

Конечно, о провале партии власти 25 октября пока говорить абсолютно преждевременно, но есть много факторов, которые могут вылиться в значительные риски для СН.

Во-первых, успех "слуг" на парламентских выборах в значительной степени был обусловлен отсутствием негативного бекграунда. После года у власти ошибок уже достаточно, а к октябрю будет еще больше.

Во-вторых, местные СМИ во многих украинских регионах пишут о том, что сельские, поселковые, городские головы и другие влиятельные местные деятели отнюдь не спешат записываться в ряды "слуг народа", а то и дистанцируются от правящей партии. Это говорит об опасениях, что принадлежность к Зе-команде может стать не бонусом, а отягчающим обстоятельством. По этой же причине на должности в местных госадминистрациях и в территориальных структурах центральных органов исполнительной власти - массовый недобор кандидатов, потенциальные управленцы предпочитают дождаться, кто выиграет местные выборы, чтобы разговаривать с победителями.

В-третьих, у СН до сих пор нет сильных кандидатур, которые могли бы конкурировать с нынешними мэрами столицы и городов-миллионников. Кличко, Садовый, Кернес, Филатов и Труханов, да и мэры большинства областных центров не имеют конкурентов от правящей партии, что также подчеркивает ее слабость.

Именно победа на местных выборах - то есть получение контроля над ключевыми местными советами - превратит партию "Слуга народа" в системную, откроет перед ней перспективы надолго задержаться в высшей лиге украинской политики. В противном случае вольница, которую получат регионы, неизбежно начнет влиять на центр, размывая и без того хрупкую вертикаль Зе-власти. И это скажется как на всеукраинском рейтинге СН, так и на рейтинге самого Зеленского. Тогда обсуждения возможного второго срока Зеленского заменят разговоры о том, удастся ли ему досидеть до конца первого, а "Слуга народа" пойдет по пути "Самопомочи" и других проектов одного политического цикла.