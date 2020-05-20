На межбанке 19 мая был настоящий бум, что в карантин случается нечасто

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

19 мая безналичный доллар подешевел на 2 копейки, и остановился в рамках 26,53-26,55 грн/$. Средние наличные цены в кассах банков опустились на 5 копеек: до 26,65-26,80 грн/$ на продаже валюты и до 26,25-26,55 грн/$ на покупке.

На межбанке был настоящий бум, что в карантин случается нечасто. Общий объем безналичных торгов оценили в $263 млн. Это больше вчерашних $150 млн, да и $80-85 млн, которые фиксировались до этого.

Оживление рынка произошло благодаря трем факторам:

* перечисление госкомпаниями своих прибылей в госбюджет: экспортеры конвертировали под это валютную выручку;

* уплата налога на прибыль предприятий за квартал, а также нескольких других налогов;

* размещение Минфином новой порции ОВГЗ.

По налоговым платежам и прибылям госкомпаний 19 мая - последний платежный день. Казначеи хором говорили о валютных распродажах государственных компаний: не только НАК "Нафтогаз", но и многих других.

По поводу долгового фактора были разные версии, и единого мнения нет. Кто-то говорил, что госбанки держали длинные валютные позиции, то есть сидели в долларе, а когда пришлось покупать гривневые гособлигации - стали конвертировать его в нацвалюту. А кто-то - это опровергает, то есть уверяет, что госбанки будут завтра оплачивать ОВГЗ имеющейся у них гривной.

"Рынок тестировал курсовой индикатор 26,5 грн/$, а главный тренд снова задавал Нацбанк, который трижды выходил с покупкой доллара. Его цены задали курсовое дно, но рынок от него оттолкнулся и приподнялся по мере повышения спроса на валюту", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По подсчетам казначеев НБУ приобрел за день $110 млн:

* $20 млн - по 26,54 грн/$;

* $50 млн - по 26,51 грн/$;

* $40 млн - 26,495 грн/$.

После того как регулятор пробил очередной психологический минимум (26,50 грн/$), с покупками доллара вышел Ситибанк. Говорят, что валюты он приобрел не очень много, зато сильно вдохновил экспортеров. Те достаточно быстро подняли межбанк на 26,58 грн/$, и только под закрытие произошла коррекция к 26,55 грн/$.

Иностранцев снова уговаривают на ОВГЗ

Минфин провел сегодня очень крупное размещение долговых бумаг. Общая сумма привлечения в госбюджет составила 21,2 млрд грн. Значительная ее часть пришлась на валютные облигации - их разместили на $369 млн. Хотя несколько гривневых выпусков также оказались достаточно существенными.

Наибольший спрос наблюдался на ОВГЗ, которые предлагались в качестве дополнительных выпусков. Ставка при первичных размещениях там достигала 14,5%, потому покупатели надеялись на высокий процент и сейчас, вот и подавали заявки на них. Однако благодаря большой конкуренции чиновники смогли сбить ставки и выйти на оптимальные для бюджета проценты:

3-месячные в гривне: 1,05 млрд грн под 10,5% годовых (спрос - 4,2 млрд грн);

6-месячные в гривне: 947 млн грн под 10,78% годовых (спрос - 1,99 млрд грн);

9-месячные в гривне: 5,98 млрд грн под 11% годовых (спрос - 7,4 млрд грн);

12-месячные в гривне: 3,4 млрд грн под 10,97% годовых (спрос - 4,7 млрд грн);

7-месячные в долларе: $369 млн под 3,39% годовых (спрос $378,97 млн).

По слухам, самый крупный пакет ОВГЗ на этом аукционе Минфина приобрел Ощадбанк - на 10 млрд грн. Хотя компанию ему составили другие государственные и коммерческие банки.

"Министерство финансов активно работает с текущими и потенциальными держателями наших гособлигаций. Бумаги ранних выпусков действительно перестали сбрасывать, и есть надежда на то, что спрос на новые выпуски будет расти. Ведь после того, как Европейский Центробанк и американский Федрезерв развернули триллионные эмиссии, на мировых финансовых рынках существенно выросла ликвидность. Денег там предостаточно, и сейчас стоит вопрос - во что их можно максимально выгодно вложить? В США ставки упали до 0,3% - не самая интересная доходность. Потому наш рынок выгодно отличается возможностями заработка. Минфин на этот счет активно общается с иностранными финучреждениями, да и наши банки тоже", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Украинские банки готовы выступать в роли посредника, чтобы помочь правительству наладить продажи новых выпусков ОВГЗ. Никакого альтруизма в их порыве нет. Они увидели возможности заработать комиссионные на брокерской деятельности.

"На этом можно зарабатывать 0,3-0,7% привлеченной суммы. Плюс зарабатывать на курсовой разнице гривна/доллар по мере изменения ситуации на валютном рынке", - объяснил Невмержицкий.

Источники в Минфине сообщили, что правительство надеется до конца года одолжить при помощи ОВГЗ порядка 550 млрд грн. Считается, что этой суммы должно хватить на борьбу с коронавирусом при сохранении текущих темпов заболеваемости, а также на покрытие дефицита бюджет из-за стагнации экономики.

План денежных привлечений в мае в правительстве считают перевыполненным. С учетом сегодняшнего размещений гособлигаций совокупно (за 3 аукциона) было продано долговых бумаг на 55 млрд грн, при первоначальном минимальном плане в 50 млрд грн.

"Говорят, что Минфину должно хватить денег даже, если МВФ не выделит в мае первый кредитный транш по новой программе stand by на $1,8-2 млрд, как ожидалось изначально. Еще неделю назад в его получение реально верили, однако сейчас даже в Кабмине сильно не уверены. Из-за публичного скандала с публикацией переговоров Порошенко с Байденом. Не исключается, что это может создать проблемы с МВФ, на который, как известно, Госдеп США имеет прямое влияние", - рассказал "Стране" заместитель председателя одного из банков.

Новый скандал с пленками сегодня достаточно активно обсуждался на финансовом рынке. После него активизировались переговоры с иностранными покупателями ОВГЗ. 26 мая, в следующий вторник, состоится последнее размещение гособлигаций Минфина в этом месяце. Если отношения с МВФ ухудшатся, наше правительство может одолжить крупную сумму на внутреннем рынке.

Правда, первые переговоры с нерезидентами показали, что их сейчас интересуют доходности не менее 12-12,5% годовых. А наше правительство держит цены новых долговых бумаг в районе 11% годовых. Пойдет ли оно на повышение ставок или нет - по этому моменту станет понятно, насколько критично не хватает средств для финансирования дефицита госбюджета.

Но для иностранных покупателей ОВГЗ важен еще один момент - курс доллара. Они заинтересованы в девальвации гривны при заводе своих капиталов в Украине, и в ее укреплении на выводе. Потому сразу возник важный вопрос: готовы ли наши власти (Нацбанк в содружестве с Минфином) опустить сейчас курс гривны - чтобы снова активно одалживать деньги у иностранцев?

Четкого ответа на него нет. Хотя об этом уже задумались экспортеры, заинтересованные в девальвации: только так они могут нарастить свои гривневые заработки.

"Вопрос хеджирования рисков - действительно находится на поверхности. Курсовая проблема всегда была актуальна для нерезидентов. Однако до конца неясно, будет ли проводиться девальвация гривны или иностранцам сделают другое предложение, то есть предложат принципиально новые инструменты. Посмотрим. Тем более, что Нацбанк уже инициировал проработку рынка деривативов", - сказал Василий Невмержицкий.

В краткосрочной перспективе финансисты ждут сохранение текущего курсового тренда. На завтра, 20 мая, прогнозируется торговля межбанка в рамках 26,50-26,60 грн/$.