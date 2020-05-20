Публикация конфиденциальных разговоров высших должностных лиц является мощным ударом по украинской дипломатии

Роман Федюк / Depo.ua

Публикация аудиозаписи якобы разговора пятого украинского президента с бывшим вице-президентом США - это повод для тщательного расследования, которое должно найти виновных в утечках такой информации или доказать факт ее подделки. В противном случае адекватная реализация внешней политики Киевом станет практически невозможной.

Сегодняшняя пресс-конференция, на которой Андрей Деркач презентовал телефонные разговоры двух голосов, похожих на голоса экс-вице-президента США Байдена и экс-президента Украины Порошенко, вызвала удивленную оживленную реакцию в российских СМИ - и далеко более сдержанную реакцию в украинских. Ну, если не считать "культовых" изданий наподобие "Страны", и "блоггеров" Портнова-Дубинского-Шария.

Что, несмотря на фигуру Деркача, выглядит вполне логично. Автор многочисленных пророссийских информационных вкидов не вызывает доверия ни у кого, кроме журналистов, которые осуществляют постоянное информсопровождение его деятельности. Тем более, что если говорить о сути опубликованных Деркачом аудиозаписей - то говорить, по сути, ничего. Выгодной эта история может быть разве россиянам.





Тот факт, что сначала бывший госсекретарь США Джон Керри, а затем Байден говорили с Порошенко о вероятной отставке Шокина, который намертво заблокировал процесс реформирования прокуратуры - общеизвестен.

Как и то обстоятельство, что Украина в тот момент претендовала на некую финансовую поддержку со стороны США (или кого угодно еще, кроме России, если на то пошло) - тоже. Не является секретом и то, что Байден настоятельно предлагал Порошенко для получения помощи выполнить условия МВФ по реформированию в сфере коммунальных тарифов.

Четкие указания на тот факт, что история как-то связана с Хантером Байденом, в аудиозаписях отсутствует. Потому Дональда Трампа вся эта продукция "Деркач рекордз" вряд ли заинтересует. Хотя бы по той причине, что он и без Деркача, скорее всего, имел доступ к записям разговоров предыдущего правительства США.

На пресс-конференции по озвученным разговорам Деркач уже от себя добавил обвинение, что полученный от США миллиард долларов ушел на заказы, заметная часть которых выполнялась на предприятиях, принадлежащих Петру Алексеевичу. И это обвинение было озвучено уже неоднократно - и вполне может быть расследуемым. Если в этой ситуации есть что расследовать, конечно.

Реакция украинского политикума на пресс-конференцию тоже получилась какая-то разнонаправленная. Заметная часть политсил ее проигнорировала. Возбудился разве депутат от "Слуги народа" Александр Качура, который сообщил, что готовит какие-то депутатские обращения относительно экспертизы достоверности и правовой оценки обнародованной информации, и несколько его коллег. Но определенной коллективной реакции правящей фракции на данный момент нет.

Однако даже сейчас, пока украинские политсилы принимают решение относительно того, можно ли считать опубликованные аудиозаписи прелюдией к какой-либо политической буре, и если да - то какую позицию в ней следует занять, одну вещь можно сказать наверняка. Впрочем вряд ли из этого выйдет что-то серьезное.

Дипломатический удар по Украине

Публикация конфиденциальных разговоров высших должностных лиц является мощным ударом по украинской дипломатии. Ибо одно дело, когда президентов США официально "слушают" офицеры их силовых ведомств, и реагируют в соответствии с инструкцией, как это произошло в истории с разговором Трампа и Зеленского.

И совершенно другое дело, когда в Украине свободно приторговывают подобной конфиденциальной информацией, которая рано или поздно оказывается в руках людей калибра Андрея Деркача. Которые потом рассказывают, что "информацию им предоставили журналисты-расследователи", а записывал ее сам Петр Порошенко. И при этом, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что информацию сохранили и продали либо технические работники, либо же офицеры, которые должны были отвечать за ее защиту.

Такая ситуация четко демонстрирует иностранным чиновникам и дипломатам, что любое сказанное ими слово может быть подслушанным, записанным и распространенным - при том откровенно пророссийскими силами, которые четко просматриваются за спиной Деркача. Безотносительно роли конкретно Порошенко или Байдена в этой ситуации, вся история наносит слишком большой вред украинским национальным интересам, чтобы пытаться использовать ее для достижения тактических политических задач.

И украинским правоохранителям следовало бы выяснить происхождение данных аудиозаписей - и для разнообразия хоть раз довести до суда виновных в сливе. Хотя, учитывая предыдущий опыт подобных дел - например, касательно истории "пленок Гончарука" - надежды на это немного.