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Ясько: Разговоры о включении ОРДЛО в переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ
15:39 19.05.2020 |
Украинской стороне становится всё сложнее противодействовать российским нарративам и бороться за национальные интересы на международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом заявила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько 18 мая во время онлайн-дискуссии «Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из Минской ТКГ, боевых действий и пандемии», сообщает корреспондент Укринформа.
"Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской «республик». Но тут возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит «включить настоящих представителей Луганска и Донецка»? У меня этот вопрос вызывает сразу много юридических, политических последствий и рисков. То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции", - отметила Ясько.
При этом она подчеркнула, что в политических группах и комитетах ПАСЕ «большинство людей или имеют пророссийскую позицию, или верят российским нарративам, или они просто не знают какой-то информации».
"Поэтому, если им рассказывать те новости, которые касаются минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится сложнее. Поэтому я была одной из тех, кто в марте выразил своё беспокойство по минскому процессу", - уточнила депутат.
Она добавила, что сегодня российские нарративы "подпитываются в ПАСЕ теми новостями, которые у нас есть в Минске", что опасно.
"Каждый раз, когда у меня бывает какой-то разговор, формальный, неформальный, по линии ПАСЕ либо по линии межпарламентского диалога двусторонних отношений, всегда этот вопрос поднимается, всегда интересуются, что будет с Минским процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом. Сейчас всё-таки вопрос консультативного совета не является больше таким актуальным", - добавила парламентарий.
Как сообщал Укринформ, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций Ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе Ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что у делегации Госдумы РФ нет полноценных прав в ПАСЕ.
В результате в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая разрешила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.
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