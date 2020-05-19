Трилогия предательства. Что должен был сделать Гордон после интервью с Гиркиным

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Бывают события, на которые нельзя не откликнуться. Ибо они задевают всех нас. Такими событиями стали произведенные Дмитрием Гордоном в этом году информационные удары по украинцам.

Когда он взял интервью у российского актеришки-украинофоба Алексея Панина, еще в январе 2015-го загремевшего в базу сайта "Миротворец" с формулировками "Провокатор. Посягательство на территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины в АР Крым", это можно было счесть просто моральной нечистоплотностью.

Когда затем он взял интервью у коллаборантки Натальи Поклонской, перешедшей на сторону врага (возглавила оккупационную "прокуратуру" в Крыму) в самом начале оккупации Крыма Россией и числящейся в базе сайта "Миротворец" с формулировкой "Предатель", это можно было объяснить просто полной моральной деградацией, вызванной неуемным желанием набрать аудиторию любым, даже самым скандальным способом.

А затем появилось следующее взятое им интервью из той же серии. С военным преступником и организатором массовых убийств украинцев Игорем Гиркиным, фигурирующим в базе "Миротворца" как российский наемник, полковник ФСБ РФ в отставке, который в 2014-возглавлял антиукраинских боевиков в Славянске и служил в оккупационной администрации "министром обороны ДНР".

Сам факт этого интервью вызвал у многих украинцев негодование. И в адрес Гордона посыпались очень нелестные слова. Конечно, в такой ситуации было важно, что скажет сам Гордон. Существовала вероятность, что у него найдется объяснение, которое побудит негодующих изменить свою оценку.

И Гордон сказал. Суть его видеообращения можно свести к двум пунктам.

Пункт первый: его интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а замгенпрокурора даже высказал благодарность ему за те показания, которые были взяты им у Гиркина.

Пункт второй: Гордон потребовал от политиков, журналистов и других людей, которые его "клеймили позором", чтобы они публично перед ним извинились. Также он выступил с угрозой к участникам митинга, которые пришли под офис его издания, разрисовали вывески и асфальт. "Мы задокументировали всех, кто участвует в акции. Вы должны до 9 утра все там убрать. Ответственность на каждом из вас", - заявил он.

По пункту первому Гордон не привел никаких доказательств, что его интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Но допустим, что украинские спецслужбы действительно решили использовать Гордона для того, чтобы он под видом интервью взял показания у Поклонской и Гиркина. На самом деле это вовсе не доказывает, что Гордон не предатель, а молодец. Ибо украинские спецслужбы регулярно используют в своих целях и предателей тоже. Работа у них, у спецслужб, такая - использовать против врага все, что удается использовать.

Чтобы оценить, предатель Гордон или молодец, проведем мысленный эксперимент. Представим себе украинского журналиста-патриота, которому наши спецслужбы предложили взять показания под видом интервью у трех антиукраинских персонажей, один другого отвратительней. Когда все окончилось и "флешки с показаниями уехали в Гаагу", что сразу же сделал бы этот журналист?

Правильно, он бы выступил с видеообращением к украинцам, которое начал бы со слов искренних извинений за нанесенные информационные удары. "Простите, что мне пришлось послужить канализационной трубой, через которую на ваши головы пролились потоки информационных испражнений, один другого гаже. Но это было нужно для той юридической войны, которую мы ведем против врага в международных судах. Мне очень жаль, что мне пришлось нанести украинцам моральный ущерб. Я понимаю, что этот ущерб непоправим, но я попытаюсь хотя бы частично исправить его благотворительностью и волонтерством", - сказал бы украинский журналист-патриот. И после этого сутки мок бы под душем, чтобы избавиться от ощущения, что он до сих пор в испражнениях Панина, Поклонской и Гиркина.

Что вместо этого сделал Гордон? Смотри пункт второй.

Для контраста тут можно вспомнить, как повел себя Аркадий Бабченко, когда по договоренности с СБУ принял участие в инсценировке его убийства. Первое, что сделал Бабченко после завершения этой спецоперации, это публично извинился: "Во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам пришлось пройти, потому что я друзей и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотное, блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя".

Это естественная реакция человека (не обязательно молодца, просто не негодяя): извиниться перед теми, кому нечаянно сделал больно. А не требовать с них извинений за то, что они выказывают возмущение.

Кстати, Аркадий Бабченко после выхода интервью Гордона с Поклонской выдвинул собственную, весьма убедительную версию того, как Гордон стал предателем в информационной войне России против Украины. Не будем пересказывать рассказ Бабченко (эта версия хоть и лонгрид, но заслуживает внимательного прочтения). Приведем лишь три цитаты.

Одна цитата - о том, чем именно кремлевские хозяева покупают себе в Украине предателей-журналистов: "Вы же понимаете, что там никто никому не платит? Нет такого - вот тебе двадцать тысяч, сделай интервью с Паниным, а вот тебе сто тысяч - сделай интервью с Поклонской. О деньгах там вообще речи не идет. Это даже как-то неприлично. Там платят другим. Возможностями. Возможностями входа в новые круги. Возможностями получения новой аудитории. Возможностями выхода на новый уровень. Получения новых контрактов. Доступа к покупке новых бизнесов".

Вторая цитата - это горькая шутка, оказавшаяся почти пророческой: "Эх, жаль, Моторола не дожил. Уверен, он был бы следующим на интервью".

Бабченко как в воду глядел: после Панина и Поклонской следующим на интервью Гордону нашелся еще более дурно пахнущий персонаж, типа Моторолы. Гиркин.

А третья цитата - резюме о том, что Гордон перешел на сторону врага: "Я много-много раз уже это видел. Как люди, по ноготочку, по шажочку, между веточек, ползочком-ползочком на брюшке - и переползали на ту сторону полностью".

Тогда, после интервью Гордона с Поклонской, еще можно было допустить, что Бабченко ошибается. Но после своего интервью с Гиркиным Гордон сам, своим личным публичным видеообращением, доказал, что Бабченко прав.

На всякий случай уточним, что все вышесказанное о Гордоне - это исключительно оценочные суждения, не претендующие на истину в последней инстанции. И мы, конечно, признаем право других людей иметь другое мнение.