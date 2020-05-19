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Кабмин возобновит работу метро и детских садов с 25 мая, – Шмыгаль
13:04 19.05.2020 |
С 22 мая в рамках поэтапного смягчения карантина Кабинет министров планирует разрешить работу детских садов и общественного транспорта.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведения спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м", - сказал премьер.
Шмыгаль уточнил, что с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.
"Здесь уже будем работать совместно с местными властями", - добавил глава правительства.
По словам премьера, дальнейшее ослабление ограничений будет проводиться совместно с местной властью и в зависимости от установленных критериев безопасности эпидемиологической ситуации в регионе.
"Мы выбрали три критерия: заполненность койкомест, количество сделанных тестов и количество заболевших на 100 тыс. населения. Если эти три параметра соответствуют установленным Минздравом, можем двигаться от этапа к этапу. По мере выполнения этих трех параметров будет возможность предпринимать смягчение меры или наоборот их усиливать в том или ином регионе", - пояснил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что решение о смягчении карантина будет приниматься на заседании правительства в среду.
"Это будет второй этап смягчения карантинных мероприятий. Третий этап, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы можем ввести с 1 июня", - заявил Шмыгаль.
По словам премьера, третий этап послаблений карантина будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и восстановление межобластных перевозок.
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