Закон о «ведении агрессивной войны»: Как украинских командиров хотят заставить не стрелять в ответ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Мы уже не раз писали о попытках команды действующего президента Украины Владимира Зеленского различными изменениями в законах взять под контроль военнослужащих ВСУ, среди которых он, можем предположить, - не очень популярный лидер.

Похоже, в украинском парламенте назревает очередная "зрада". Вчера сразу несколько народных депутатов начали бить тревогу из-за довольно неоднозначных законопроектов, которые на этой неделе "Зеленая команда", по их словам, собирается выносить в сессионный зал на голосование. Наиболее резонансный из них - законопроект "об уголовной ответственности военного руководства", который, по своей сути, является изменениями в Уголовный кодекс Украины.

И хоть на сайте Верховной Рады этот законопроект в повестке дня еще не значится и его карточка отсутствует, народный депутат Виктория Сюмар из оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" выложила в сеть фрагмент текста.

Как видим, согласно этому законопроекту, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 31-1, которая отдельно устанавливает уголовную ответственность военных командиров или других лиц, которые фактически действуют, как военные командиры.

В частности, если этот закон примут, то военные командиры будут подлежать уголовной ответственности за любые действия, предусмотренные статьями 437, 438-5, 442 и 442-1.

Статья 437 действующего Уголовного кодекса предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет за "планирование, подготовку или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий"; и наказание лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет за "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий".

Статья 438-5 предусматривает наказание от пяти лет до пожизненного заключения за военные преступления, заключающиеся в применении запрещенных средств ведения войны (яд, биологическое оружие, газовое оружие, лазерное оружие, разрывные пули и т. п).

Статья 442 предусматривает наказание за геноцид, а 442-1 - за публичное отрицание Голодомора, поэтому приняты в новом законопроекте скорее для отвлечения внимания. Собственно, как и статья 438-5, потому что перечисленное оружие не находится на вооружении ВСУ и не может появиться на передовой с подачи командира.

А вот усиление уголовной ответственности за статью 437 откровенно отдает затягиванием гаек, ведь согласно действующей версии ответственность за описанные в ней действия несут только непосредственные исполнители, тогда как после проголосованных Верховной Радой изменений, кроме них, ответственность будут нести еще и их непосредственные командиры, а то и командиры их командиров - зависит от того, как захотят это трактовать ищущие виновных.

Чем это грозит украинской армии, национальной безопасности и бойцам в зоне ООС? Как наглядный пример, можно вспомнить хотя бы бой под Золотым 18 февраля 2020 года, когда в 5 утра российские войска атаковали украинские позиции в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152-мм и минометы 120-мм.

Тогда ситуацию спасло то, что украинскими воинами на тактическом уровне было принято решение нанести удар в ответ, причем из всего имеющегося вооружения - даже из запрещенных "Минском" 120-мм минометов и ствольной артиллерии. В итоге, хоть и не без человеческих потерь (официально - один украинский воин погиб; неофициально - писали о четырех), но атака боевиков была отбита и они запросили режим прекращения огня.

В тот же день президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский назвал атаку российских боевиков "провокацией, которая не изменит мирный курс к прекращению войны". То есть, по сути, президент Украины дал понять, что украинская армия отбила атаку, но не благодаря, а скорее даже вопреки его позиции.

Фактически, тот бой под Золотым перечеркнул все потуги Зеленского по созданию платформы Сергея Сивохо по диалогу с Донбассом, но имели ли украинские бойцы выбор?

Чисто теоретически, если бы на момент того боя действовали изменения в Уголовный кодекс, которые на этой неделе собирается принять монобольшинство Зеленского в Верховной Раде, то командира, который на месте принял решение открыть огонь в ответ, можно было бы привлечь к уголовной ответственности на срок от десяти до пятнадцати лет за "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". Ведь как он посмел отдать приказ стрелять на участке разведения сил?

И неважно, что если бы в Кремле увидели нерешительность или беспомощность украинской армии, то уже сегодня мы бы не наблюдали затишье на фронте, а наоборот - новые вспышки враждебной активности и на других участках линии разграничения. У нас на государственном уровне провозглашена другая стратегия победы - "надо просто перестать стрелять".

Поэтому правы те, кто говорят, что принятие этого закона - это еще один шаг к деморализации нашей армии и военных. Которые, кстати, и так уже разбегаются из Вооруженных сил, кто куда.