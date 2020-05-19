Башни Банковой. Когда против Ермака взбунтуются его заместители

Денис ЗАХАРОВ / Деловая столица

Борьба между руководителем ОП Андреем Ермаком и его заместителями усилила опасную для президента турбулентность в его ближайшем окружении.

В последнее время участились слухи и сливы о вероятной отставке топ-чиновников из Офиса президента, что говорит об усилении борьбы за влияние между руководителем ОП Андреем Ермаком и его замами Сергеем Трофимовым и Кириллом Тимошенко.

По сути Ермак, Трофимов и Тимошенко - вершины своеобразного треугольника власти в ОП или, если угодно использовать устоявшуюся аналогию о внутривидовой борьбе в коридорах Кремля, башни. Политический эксперт Владимир Фесенко считает, что если токсичность и конфликтность вокруг Ермака будут нарастать, Зеленский утратит к нему доверие, и нынешний руководитель ОП может повторить судьбу Андрея Богдана. Во всяком случае, определенные предпосылки к этому есть.

У всех троих есть слабые места и провалы в работы, подсвечивая которые - публично и во время личного общения с Зеленским - они пытаются ослабить друг друга.

Во-первых, речь идет о коммуникационном направлении, по которому с Зеленским работают Тимошенко и еще один замруководителя ОП Дмитрий Костюк. Тимошенко взял на себя разработку всей коммуникационной стратегии "Слуги народа", получил бюджеты под эти задачи и совершенно вытеснил из этого поля Ермака, что, понятно, вызвало раздражение руководителя ОП, но это, конечно, не главная проблема Тимошенко и Костюка.

По сути, только за последний месяц медийщики Зеленского провалились дважды. В первый раз скандал случился при ввозе из Китая коммерческого груза для сети "Эпицентр" под видом гуманитарной помощи от ОП, когда самолет "Мрия" встречал лично президент. Второй провал команды Тимошенко - участие в одном из двух фондов, который с помощью ОП собирал деньги бизнеса на борьбу с коронавирусом, предпринимателя Бориса Баума, бывшего топ-менеджера компании, которую контролируют российские бизнесмены из группы "Лужниковские". В конце апреля состоялась беседа президента с Тимошенко на тему "гуманитарных" проблем, после которой он выступил на ТВ, попытавшись загладить провалы, но не слишком успешно.

Что касается Ермака, то, поработав с медийщиками из первой команды ОП, он, видимо, посчитал, что они не справляются со своей работой и привел на Банковую свою команду, всячески пытаясь замкнуть на себя вопросы взаимодействия главы государства с обществом и медиа. Конечно, слаженной работе ОП это не способствует, а Тимошенко в последнее время и вовсе старается держаться в тени после "гуманитарно-мрийного" скандала.

Во-вторых, это работа с регионами, за которую отвечает Сергей Трофимов. Он, как и Тимошенко с Костюком, пришел на Банковую вместе с Зеленским и также принадлежит к ближайшему кругу доверенных людей президента. Трофимов в большинстве областей расставил своих людей на должности глав облгосадминистраций, также под его плотным контролем пребывает уровень райгосадминистраций. При этом ни для кого не является секретом неэффективная работа подобранных Трофимовым кадров на своих должностях (некоторое области за год президентства Зеленского имеют уже третьих глав ОГА), что играет на руку Ермаку, желающему контролировать вертикаль "центр - регионы". С другой стороны, в последнее время Трофимов резко увеличил свое присутствие в медиа, заговорив о том, как сильно президент расстроился из-за скандала с "пленками Ермака", а заодно утвердительно ответил на вопрос о том, согласился бы он возглавить Офис президента.

Еще одна конфликтная сфера - строительная. Трофимов отвечает за реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции и за сферу строительства в целом - направления с высокими коррупционными рисками. Этим могут воспользоваться играющие против Трофимова, во всяком случае, он сам в интервью с Дмитрием Гордоном анонсировал появление против себя некоего компромата.

Что касается самого Ермака, то его влияние на президента сегодня сложно переоценить, но негатив постепенно накапливается. Прежде всего, в кадровой политике у Ермака ошибок не меньше, чем у Трофимова. "То, что происходит с назначением на должности, нельзя называть кадровой политикой, а только кадровыми интригами. Все предложения о назначениях кладутся Ермаку на стол, а он пользуется наихудшим видом госуправления - методом проб и ошибок", - считает политолог Виктор Небоженко.

Так и не став единой командой при Андрее Богдане, заместители нынешнего руководителя Офиса президента продолжают плести интриги друг против друга и против Андрея Ермака одновременно. Это не добавляет Зе-власти стабильности, а в случае, если хрупкий баланс будет нарушен в пользу одного из центров влияния, возросшая турбулентность и вовсе может привести к параличу всей нынешней властной конструкции на Банковой.