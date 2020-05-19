Гривня снова укрепилась на межбанке, несмотря на плохую оценку украинских долгов

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя началась с 6-копеечного удешевления безналичного доллара: 18 мая межбанк закрылся в рамках 26,56-26,57 грн/$. Средний наличный курс на продаже людям потерял сразу 13 копеек, и оказался в коридоре 26,70-26,80 грн/$, на покупке - на 5 копеек (до 26,45-26,60 грн/$).

Завтра последний день уплаты квартальных налогов: налог на прибыль предприятий, рента, экологический налог и дивиденды ряда госпредприятий. Потому межбанк активизировался - бизнес конвертировал выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом. Общий объем торгов поднялся с пятничных $80 млн до $150 млн.

"Из-за бюджетных платежей, компании больше нуждаются в гривне, что мотивирует укрепление нацвалюты. Нацбанк активно скупал излишки доллара и сглаживал ревальвационную динамику", - рассказал о настроениях директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты высчитали, что сегодня Нацбанк выкупил на торгах $70 млн, предлагал бизнесу два курса:

* $20 млн - по 26,60 грн/$;

* $50 млн - по 26,58 грн/$.

Из числа крупных валютных продавцов сегодня выделяли НАК "Нафтогаз". При этом казначеи отмечали сокращение продаж доллара со стороны агросектора, который завершил посевную и сейчас меньше нуждается в гривне.

Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.

"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.

Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.

"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.

Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:

* 3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых;

* 6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых;

* 9-месячные - без валюты и лимита;

* 12-месячные - без валюты и лимита;

* 7-месячные в долларе - без лимита.

"Думаю, что Минфин завтра сможет привлечь достаточно существенный объем средств при сохранении целевого показателя по доходности. На уровне последних недель - около отметки 11%. Существенные объемы смогут потянуть лишь системные банки, им под силу выдержать все нормативы", - спрогнозировал Невмержицкий.

Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).

Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн. У банкиров разные версии о том, на что пойдут эти деньги: на покупку доллара либо в новые облигации.

Потому на 19 мая дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса на межбанке: часть казначеев ждет дальнейшего укрепления гривны - до 26,48-26,53 грн/$, а часть рассчитывает на небольшое подорожание доллара - до 26,55-26,60 грн/$.