Финансовые новости
- |
- 19.05.20
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Гривня снова укрепилась на межбанке, несмотря на плохую оценку украинских долгов
23:38 18.05.2020 |
Новая неделя началась с 6-копеечного удешевления безналичного доллара: 18 мая межбанк закрылся в рамках 26,56-26,57 грн/$. Средний наличный курс на продаже людям потерял сразу 13 копеек, и оказался в коридоре 26,70-26,80 грн/$, на покупке - на 5 копеек (до 26,45-26,60 грн/$).
Завтра последний день уплаты квартальных налогов: налог на прибыль предприятий, рента, экологический налог и дивиденды ряда госпредприятий. Потому межбанк активизировался - бизнес конвертировал выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом. Общий объем торгов поднялся с пятничных $80 млн до $150 млн.
"Из-за бюджетных платежей, компании больше нуждаются в гривне, что мотивирует укрепление нацвалюты. Нацбанк активно скупал излишки доллара и сглаживал ревальвационную динамику", - рассказал о настроениях директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты высчитали, что сегодня Нацбанк выкупил на торгах $70 млн, предлагал бизнесу два курса:
* $20 млн - по 26,60 грн/$;
* $50 млн - по 26,58 грн/$.
Из числа крупных валютных продавцов сегодня выделяли НАК "Нафтогаз". При этом казначеи отмечали сокращение продаж доллара со стороны агросектора, который завершил посевную и сейчас меньше нуждается в гривне.
Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.
"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.
"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.
Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.
"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.
Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:
* 3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых;
* 6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых;
* 9-месячные - без валюты и лимита;
* 12-месячные - без валюты и лимита;
* 7-месячные в долларе - без лимита.
"Думаю, что Минфин завтра сможет привлечь достаточно существенный объем средств при сохранении целевого показателя по доходности. На уровне последних недель - около отметки 11%. Существенные объемы смогут потянуть лишь системные банки, им под силу выдержать все нормативы", - спрогнозировал Невмержицкий.
Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).
Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн. У банкиров разные версии о том, на что пойдут эти деньги: на покупку доллара либо в новые облигации.
Потому на 19 мая дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса на межбанке: часть казначеев ждет дальнейшего укрепления гривны - до 26,48-26,53 грн/$, а часть рассчитывает на небольшое подорожание доллара - до 26,55-26,60 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План зрады. Что «слуги народа» хотят вынести на референдум 25 октября
|В поисках фигуры: Почему у Зеленского тянут с именем своего «мэра Киева»
|Виталий Портников: Нужны переговоры, а не их имитация
|План под выборы: Зачем «слуги народа» вновь взялись за закон о референдуме
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году
|Война на Донбассе. Усиление обстрелов после заседания ТКГ и смертельная тренировка наших разведчиков
|Доллара на межбанке становится все меньше, но он все равно дешевеет
|«Обострение» в Минске: Почему у Зеленского вспомнили об имуществе в ОРДЛО
|За завесой «Одноклассников». Как Банковая помогает российскому бизнесу под прикрытием санкций
|«Настоящий кризис будет осенью». Игорь Мазепа о карантине, бизнесе олигархов и бюджете
Это интересно
|Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
|Xiaomi представила платежную карту с уникальным кешбеком
|Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
|Никаких новых смартфонов Huawei с сервисами и приложениями Google до мая 2021 года
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»