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План зрады. Что «слуги народа» хотят вынести на референдум 25 октября
19:15 18.05.2020 |
Похоже, 25 октября нас ждет тройной "праздник народовластия": местные выборы, выборы в ОРДЛО и всеукраинский референдум - фактически о конфедерации с ОРДЛО.
Уже в первую неделю июня Верховная Рада, по словам спикера Дмитрия Разумкова, начнет рассматривать законопроект "О всеукраинском референдуме". Скорее всего, он будет принят максимально быстро. И голоса под него найдутся с запасом - их дадут не только "слуги народа", но и нардепы из прокремлевского крыла Рады, то есть из фракций ОПЗЖ, "Батькивщины" и связанной с Игорем Коломойским группы "За будущее".
Что и когда хочет успеть Банковая
Спешка вызвана тем, что первый референдум Банковая планирует совместить с местными выборами, которые согласно Конституции должны пройти 25 октября. Чтобы референдум пришелся на эту дату, указ о нем должен быть издан в промежутке с 26 августа по 1 сентября (согласно законопроекту, датой проведения референдума является последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания указа).
А чтобы появился указ об объявлении референдума по народной инициативе, сначала, как требует Конституция, должны быть собраны подписи не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, причем не менее чем в двух третях областей (то есть не менее чем в 16 областях) должно быть собрано не менее чем по 100 тыс. подписей. Законопроект отводит на сбор подписей 60 дней. Плюс 10 дней дается ЦИК на проверку подписей и 15 дней - президенту на издание указа. Понятно, что Владимир Зеленский не будет тянуть с указом. Но даже с учетом этого получается, что сбор подписей должен начаться не позже, чем в начале двадцатых чисел июня, а значит, к тому времени закон уже должен вступить в силу.
Таким образом, Банковая заинтересована в том, чтобы закон о референдуме был принят сразу за основу и в целом уже в пленарную неделю 2-5 июня. Если же придется проводить второе чтение, то оно должно пройти в следующую пленарную неделю 16-19 июня, иначе будет трудно уложиться по срокам.
Впрочем, если инициаторы референдума прибегнут к административному ресурсу и фальсификации подписей, то они смогут собрать нужное количество и досрочно, скажем, не за 60, а за 30 дней. Но, с другой стороны, наверняка найдутся 45 нардепов, чтобы обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, а соответствует ли Конституции вопрос, предлагаемый к вынесению на референдум. У Конституционного суда будет на это 30 дней (конечно, суд может принять решение и быстрее, но это не гарантировано). В итоге видим, что Банковая должна будет торопиться с этим законом, чтобы перестраховаться.
Как референдум поможет плану Козака
Подчеркнем, что в любом случае Банковая рассматривает затею с референдумами не как одноразовую. И собирается использовать этот инструмент многажды. Ограничивать ее будут только финансовые соображения, ведь референдум - все же инструмент весьма затратный, как для инициаторов (чтобы содержать штабы по сбору подписей и оплатить агитацию и рекламу), так и для госбюджета (чтобы содержать участковые и окружные комиссии и оплатить прочие госрасходы, необходимые на разных этапах процесса).
Можно ожидать, что на референдум 25 октября будет вынесено несколько вопросов "по народной инициативе". Согласно законопроекту, к таким относятся "решение вопроса общегосударственного значения" и "лишение силы закона Украины или отдельных его положений". Несомненно, "слуги народа" подыщут такие вопросы, которые помогут им поднять свой рейтинг на местных выборах. Что-нибудь малозатратное, но звонко звучащее. Это один из главных мотивов, побуждающих Банковую провести одновременно с местными выборами 25 октября еще и референдум. Ну и сам факт проведения референдума будет использован как доказательство того, что Зеленский и "слуги народа" таки выполнили свое обещание и дали в руки народа инструмент прямого народовластия.
По-видимому, попытаются воспользоваться этим инструментом также прокремлевские деятели. Например, им может захотеться через референдум отменить особо ненавистные им законы. Так, ОПЗЖ может захотеть с помощью референдума избавиться от закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Батькивщина" - от закона о рынке земли, а Коломойский и его политическая обслуга - естественно, от "антиколомойского" закона. Кстати, у них это вполне может получиться, судя по тем медиаресурсам, которыми этот лагерь располагает.
Но при этом у прокремлевского лагеря и у "слуг народа" вместе с Зеленским может быть общий интерес в том, чтобы с помощью референдума 25 октября легализовать план Козака по Донбассу, то есть те закулисные договоренности, которых достигли замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.
Особый цинизм ситуации в том, что Банковая может вынести на референдум "по народной инициативе" почти любые пункты плана Козака (включая пресловутую "формулу Штайнмайера", которая так нравится Путину, и признание результатов выборов в ОРДЛО) и при этом гарантированно получить согласие Конституционного суда и всеукраинскую поддержку на референдуме. Для этого ей достаточно прибегнуть к одному трюку: в конце каждого такого вопроса написать "в той части, в которой это не противоречит Конституции Украины".
То есть можно провести через референдум "по народной инициативе" 25 октября даже фактическую (но не буквальную де-юре) конфедерацию с ОРДЛО, если умело подобрать формулировки вопросов. И если в тот же день пройдут еще и выборы в ОРДЛО, то 25 октября станет днем фактической (хотя, опять же, не буквальной де-юре) капитуляции Украины.
Зачем затеют референдум номер два
Однако не получится провести через такой референдум те пункты плана Козака и прочие пожелания Путина, которые прямо требуют внесения изменений в Конституцию Украины. В любом случае для внесения изменений в Конституцию необходимо пройти пять этапов: подача соответствующего законопроекта в Верховную Раду; отправление проекта Верховной Радой в Конституционный суд; одобрение проекта Конституционным судом; голосование 226 нардепов за проект; на следующей очередной сессии голосование 300 нардепов за проект. А в случае, когда хочется внести изменения в разделы I "Общие основы", III "Выборы. Референдум", XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины", тогда необходим шестой этап - утверждение этих изменений на референдуме.
Кстати, даже если такой законопроект появится, Раде нужно будет проголосовать за него 226 голосами на текущей сессии и 300 голосами - уже на следующей сессии, которая начнется 1 сентября. Теоретически есть возможность, что именно 1 сентября Рада проведет это решающее голосование и в тот же день Зеленский подпишет указ о назначении на 25 октября референдума по вопросу о внесении в Конституцию этих изменений.
Последним пленарным днем текущей сессии должно быть 17 июля. Таким образом, на прохождение первых четырех этапов у конституционной инициативы Зеленского или "слуг народа" остается менее двух месяцев.
Конечно, не факт, что такая инициатива вообще появится на текущей сессии. Ибо если Зеленский и "слуги народа" попробуют протащить через парламент внесение в Конституцию статей о федерализации Украины, особом статусе ОРДЛО и т.п., то ответом на эти попытки станет новый майдан. А такого развития событий сам Зеленский и "слуги народа" панически боятся именно перед местными выборами.
А вот после 25 октября, если "слуги народа" почти всюду выиграют местные выборы, Зеленский сможет уже и майданов не бояться. Ибо все (ну или почти все) облсоветы будут в его руках и горячо поддержат любую его зраду. Вот тогда он и сможет заняться кардинальной переделкой Конституции с дальнейшей легитимизацией на референдуме.
Дьяволы в деталях
Статья 4 законопроекта гласит: "Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не нуждаются в утверждении какими-либо государственным органом"; "Решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия"
Статья 116 законопроекта устанавливает: "Всеукраинский референдум считается состоявшимся, если участие в голосовании на всеукраинском референдуме приняли не менее 50 процентов избирателей от числа избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей"; "Закон о внесении изменений в раздел I, раздела III, раздел XIII Конституции Украины или закон о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, вынесенный на всеукраинский референдум, считается утвержденным, а законопроект о прекращении действия законом или отдельными его положениями - принятым, если за это проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании".
Итак, для принятия решения на референдуме достаточно явки чуть более половины зарегистрированных избирателей и голосования "за" чуть более половины явившихся. То есть в результате чуть более четверти избирателей примут решение, которые никто (даже конституционное большинство нардепов) не сможет изменить. Исправить его можно будет только на новом референдуме, и то - не ранее чем через три года.
Таким образом, референдум - это способ обеспечить Путину гарантированный результат без возможности переигровки. Причем Путин никаких гарантий Зеленскому все равно не даст. И обещанного не выполнит, а вместо этого просто выдвинет новые требования. Впрочем, украинцы никаких претензий Зеленскому предъявить не смогут - как только они станут соучастниками референдума.
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