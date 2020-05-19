В поисках фигуры: Почему у Зеленского тянут с именем своего «мэра Киева»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Заместитель председателя ОП Сергей Трофимов пообещал, что "слуги" выставят на выборах мэра Киева сильную фигуру. Однако, согласно последним социологическим данным, действующий мэр Виталий Кличко далеко опережает любого из потенциальных оппонентов.

Информационное поле начинают активно прокачивать темой киевских выборов. Называются фамилии потенциальных выдвиженцев от "слуг народа" и других политсил, которые могут составить конкуренцию Виталию Кличко. И главной интригой сегодня является именно выдвиженец от "зеленой" власти.

"Отсутствие скамейки запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из "Слуги народа". Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов - это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты", - рассказал Дмитрию Гордону заместитель президентского Офиса Сергей Трофимов, который на Банковой курирует регионы и кадровую политику в них. При этом он предположил, что кандидатом партия Зеленского выберет не Александра Ткаченко и Николая Тищенко, о которых больше всего говорят, как о возможных выдвиженцах "зеленых", а другое лицо. "Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть более сильные кандидаты".

И буквально после этого экс-нардеп из "БПП", а сейчас высокооплачиваемый "железнодорожник" Сергей Лещенко в Телеграмме сообщил, что во фракции "слуг" подумывают, не выдвинуть ли в мэры Киева Андрея Богдана. Того, который еще полгода назад выглядел всесильным президентским "шептуном". Сам Богдан в комментарии журналистам сказал, что такая идея ему нравится. Впрочем, скорее всего, через Лещенко был запущен фейк, и Банковой кандидатура Богдана не рассматривается. Причин этому несколько, и главная - вряд ли можно назвать хорошими отношения между ним и его сменщиком на посту главы АП Андреем Ермаком. Тот, говорят, наладил отношения с Кличко, и президентский Офис не хочет уж слишком мешать действующему мэру избраться на пост в третий раз. К тому же, шансы на избрание Богдана вряд ли можно назвать высокими.

Кстати, про фейки и слухи. В соцсетях предполагали, что конкурентами Кличко могут стать городской председатель Львова Андрей Садовый и экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Относительно первого из этого дуэта, то, вероятно, слухи о его выдвижении в Киеве распространяют оппоненты, которые таким образом пытаются сбить рейтинг Садового во Львове. А вот что касается Гройсмана, то, говорят, будто планы баллотирования в столице у него действительно были, однако от них отказались. Кто его знает, провели ли срез общественного мнения, который не показал желаемой поддержки, или Владимир Борисович планирует вернуться в правительство, но идею побороться за кресло мэра Киева с повестки дня сняли.

Также среди возможных кандидатов называют шоумена Сергея Притулу, который и сам удивляется, почему его фамилия фигурирует в соцопросах, экс-нардепа и главного конкурента Кличко на мэрских выборах 2015-го года Борислава Березу, депутата Алексея Гончаренко, которого может выдвинуть "Европейская солидарность", адвоката Виталия Нестора, его якобы может делегировать "Батькивщина", "свободовца" Андрея Ильенко, довольно медийного бизнесмена Андрея Пальчевского, журналиста Дмитрия Гордона и еще двух "слуг" - Александра Дубинского и Александра Качуру. Впрочем, шансы на выдвижение последних от президентской партии тоже выглядят достаточно сомнительными.

По данным апрельского опроса группы "Рейтинг", "слуги" остаются лидерами доверия жителей столицы (22,3%) и это еще больше усложняет задачу для власти, ведь и лицо, которое будет баллотироваться в мэры, будет олицетворять для избирателей всех тех, кто будет в предвыборном списке. То есть, есть проблема - придется либо реально бороться с Кличко, либо придумывать какую-то технологию, чтобы избиратель поверил в иллюзию борьбы. Еще одна проблема - фигура, которая будет баллотироваться от "слуг" в мэры будет претендовать на наполнение списка кандидатов в депутаты своими людьми, а не "котами", напичканными в "мешок". Иначе какой резон прикрывать собой неизвестно кого. Однако, очевидно, в высших эшелонах власти хотят формировать список так, чтобы возможно избранный мэр-"слуга" был вынужден решать вопрос управляемости фракцией на Банковой или в руководстве партией. Таким образом "зеленый" мэр становится очень зависимым.

И, последнее. На парламентских выборах в Киеве во всех 13 округах победили кандидаты от "СН". Но вероятным выдвиженцем партии в мэры называют лишь приближенного к Банковой Тищенко. А чем же в течение этого времени занимались другие 12 киевских "слуг", если никто из них не вырос до уровня кандидата в мэры, и выдвиженца ищут теперь где-то еще?