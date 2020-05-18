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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

План под выборы: Зачем «слуги народа» вновь взялись за закон о референдуме

13:09 18.05.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Уже в июне ВР попытается принять законопроект о всеукраинском референдуме. Похоже, это должно стать одной из ключевых "фишечек" "слуг" во время кампании местных выборов.

На прошлой неделе законопроект о референдуме, разработанный в недрах Рады и в марте выложенный на сайт ВР, направили на заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). Такую новость почти одновременно сообщили руководители ВР Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Речь идет о первом и ключевом проекте из так называемого пакета народовластия, принять который "слуги народа" обещают еще с 2019 года. Напомним тем, кто уже забыл: первый блок предвыборной программы кандидата в президенты Владимира Зеленского имел название "Народовластие через референдумы".

В ноябре 2019 года в очередном видеообращении к народу президент Зеленский обещал, что Рада в ближайшее время поддержит закон о референдуме. А первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, главный публичный провайдер "пакета народовластия", заявлял, что проект закона про общенациональный референдум вот-вот внесут на рассмотрение законодателей. Но выполнение обещания затянулось и уже не напоминает "зеленый турборежим".

Под кураторством Стефанчука "слуги" создали в парламенте специальную группу по разработке законопроектов относительно народовластия и прямой демократии. Разумков рассказывал, что группа занимается законами об общенациональном и о местных референдумах, об отзыве депутатов, "народном вето" на законы, электронных петициях - в целом около восьми законопроектов.

В декабре прошлого года законодатели получили положительное заключение Конституционного Суда на внесенный президентом Зеленским законопроект №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)" - он также входит в "пакет народовластия". Наконец в январе этого года Стефанчук через "Фейсбук" сообщил о завершении разработки в Раде законопроекта о всеукраинском референдуме. 4 марта проект появился на сайте парламента для обсуждения. 14 марта должен был состояться тематический всеукраинский круглый стол, но помешал карантин, объявленный властями. Поэтому члены Венецианской комиссии первыми из авторитетных специалистов будут давать заключение на версию документа, наработанную группой первого вице-спикера.

Хорошо забытое старое

Первые отзывы экспертов свидетельствуют, что в своей работе группа Стефанчука приняла за основу проект закона "О всеукраинском референдуме" (№2145а), в июне 2015 года зарегистрированный в парламенте прошлого созыва группой нардепов из тогдашней коалиции. За прошлую каденцию, учитывая политические мотивы и реалии, этот проект так и не рассмотрели; в конце концов он был отозван.

В отличие от "материнского" законопроекта, в продукте группы Стефанчука предусмотрена возможность выносить на референдум более одного вопроса. Также вводится электронное голосование, но это станет возможным только после принятия закона про электронное голосование. Наконец, группа первого вице-спикера предлагает ввести в законодательство отдельный вид референдума - по "вопросам общегосударственного значения", "решение которых влияет на судьбу всего украинского народа". Такой референдум будет не императивным (прямого действия), а консультативным. Эти идеи, особенно последняя, вызывают сомнения, о которых далее.

Кто ликвидирует "черную дыру" украинского законодательства

Закон об общенациональном референдуме нужен "слугам" не только по той очевидной причине, что "пакет народовластия" - среди главных обещаний Зеленского. И не только для того, чтобы народ оперативно освятил на референдуме разрешение иностранцам покупать землю в Украине (хотя "слуги" пророчат референдум о продаже земли до конца этого года). Кроме этих благородных задач, власть может руководствоваться и рядом соображений более практических.

Напомним, в сфере законодательного обеспечения проведения референдумов наблюдается "черная дыра". Образовалась она 26 апреля 2018 года, когда Конституционный Суд назвал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме" авторства нардепа-регионала Дмитрия Шпенова. Среди прочего опасность отмененного закона была в том, что он позволял менять на всеукраинском референдуме даже Конституцию. Поэтому сейчас действуют только нормы Основного Закона, которые устанавливают возможность проведения в Украине всеукраинских и местных референдумов. Но отсутствуют механизмы реализации такого права граждан.

Тема прямого народовластия всегда была щекотливой для украинского политикума. Ревнивую реакцию вызовет инициатива "слуг" и сейчас. Одновременно с публичным появлением проекта группы Стефанчука в Раде зарегистрировали законопроект "О всеукраинском и местных референдумах" авторства Виктора Медведчука и еще 18 депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее парламентские комитеты забраковали несколько версий законов о референдумах на основании наличия в них рисков коррупции. О намерении провести референдум по "земельному" вопросу говорила Юлия Тимошенко. Поэтому во время рассмотрения в парламенте проекта группы Стефанчука "слугам" придется, мягко говоря, столкнуться с альтернативными видениями этого вопроса.

Тем более что у экспертов есть большие предостережения относительно понимания нынешними власть предержащими мощного потенциала такого "оружия массового поражения", которым является референдум. Насторожиться заставили уже первые заявления "новых лиц". Летом 2019 года тогдашний глава президентской администрации Зеленского Андрей Богдан говорил о желании вынести на референдум вопрос отношений Украины с Россией, ЕС и НАТО. Говорил о необходимости референдума относительно вступления нашей страны в Евросоюз и Альянс и упомянутый Стефанчук. Также он угрожал еще прежнему составу Верховной Рады имплементацией результатов "кучмовского" референдума 2000 года, которые делали парламент слабее и в том числе предусматривали создание двухпалатного парламента.

Эти и другие высказывания дают основания для подозрений, что желание нынешних хозяев Банковой получить в свое распоряжение такой тонкий инструмент, как референдумы, граничит с угрозой территориальной целостности Украины. Этот тезис подтверждают фейковые опросы на Закарпатье (1 декабря 1991 года, параллельно с референдумом о независимости Украины), в Крыму, Донецкой и Луганской областях 11 мая 2014 года.

Украина - не Швейцария

Это в альпийском государстве с его демократическими традициями можно проводить референдумы прямого действия по три-четыре в год. В применении же к нам идея прямой демократии опасна почти неограниченной возможностью манипуляции мнением избирателей со стороны того, кто организует референдум. Другими словами, результат опроса в постсоветских государствах определяется, во-первых, тем, кто и как формулирует вопросы гражданам, а во-вторых - кто считает полученные результаты. Вспомним лукашенковские "референдумы" в Беларуси и анекдоты по этому поводу: "- Не против ли вы нового срока президентства Лукашенко? Варианты ответов: "Да, не против" и "Нет, не против".

Одиозным стал и референдум 2000 года, когда президентская вертикаль Леонида Кучмы "как следует" посчитала голоса. Результаты того "народного волеизъявления" так и не были имплементированы, но осадок остался, надолго отбив у политиков желание прибегать к такому инструменту управления государством. Между прочим, отдельным результатам того плебисцита (ослабление вертикали власти, федерализация Украины) сейчас не против воспользоваться пророссийские политики, которые играют свои роли в гибридной войне.

И как тут еще не вспомнить, что заблокированный Конституционным Судом предыдущий закон о референдуме принимался при президентстве Виктора Януковича. Что же, остается лишь догадываться о мотивах "слуг" возвращаться к этой теме...

Как не прореферендить Украину

По информации источников Depo.ua, провести первый референдум Банковая хотела бы уже под местные выборы. Набор вопросов, которые могут поставить украинцам, еще в процессе обсуждения. В частности, как "взятку" местным элитам могут вбросить вопрос о создании второй палаты парламента. Под это найдутся голоса и в ОПЗЖ, и в "Батькивщине". А это актуализация навязываемой нам Кремлем темы федерализма и угрозы целостности нашего государства.

Нельзя исключать и намерения Банковой спросить у народа - в рамках нового формата референдума по "вопросам общегосударственного значения" - его мнение о перспективе сосуществования Украины с оккупированной частью Донбасса. И часть украинцев, "уставших от войны", наверняка проголосует за "мирные договоренности с Россией".

Пока все упирается в сомнения в способности власти набрать достаточное для принятия закона о референдуме количество голосов в зале парламента. О проблемах с поиском заветных 226 депутатов для "освящения" действительно принципиальных законопроектов написано много, особенно в связи с принятием Рады земельной реформы и "антиколомойского" законопроекта.

В конце концов, уже сам по себе факт рассмотрения первого из законов из "пакета народовластия" Банковая может использовать в свою пользу. Мол, как и обещал Зеленский, мы хотим дать народу в руки вожжи прямой демократии. Но вот те и другие политические силы против. Делайте выводы на местных выборах.
 

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