Зачем Раде предлагают разрешить разбавлять бензин и кто от этого выиграет

Александр СУКОВ / Деловая столица

Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект об обязательном использовании в бензине биоэтанола.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 17 апреля, он внесен группой депутатов во главе с нардепом от "Слуги народа" Олегом Семинским. А 8 мая комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал рассмотреть его в сессионном зале в первом чтении.

Законопроект предусматривает, что с 1 июля 2021 г. вводится обязательное добавление ко всем бензинам не менее 5% жидкого биотоплива (биоэтанола). С 1 июля 2022 г. содержание биоэтанола повышается до 6%, а с 1 июля 2023 г. - до 7%. Правда, это правило не будет распространяться на бензин с октановым числом 98 и выше, а также на бензины, которые будут поставляться для Минобороны, Госрезерва и для создания минимальных запасов нефтепродуктов.

Авторы законопроекта считают, что за счет использования биоэтанола отечественного производства можно снизить зависимость от импортных нефтепродуктов, на которые только в прошлом году было потрачено $5,5 млрд. "Учитывая то, что Украина является аграрным государством и ежегодно бьет рекорды по урожайности, а речь идет именно о производстве биоэтанола с помощью новых технологий из зерна и других биокомпонентов, - это новые рабочие места, на предприятиях "Укрспирта" в том числе", - отметил на своей странице в Facebook Олег Семинский.

Законопроект поддерживает глава энергетического комитета Андрей Герус, который еще в феврале заявлял, что барьер входа на рынок производства биоэтанола невысокий - современная установка стоит в пределах €200-400 тыс. Поэтому он прогнозирует появление десятков предприятий-производителей по всей стране, которые будут конкурировать между собой.

Наконец, проект закона, согласно пояснительной записке, направлен на имплементацию положений Директивы Европарламента 2009/28 от 2009 г. о поощрении использования энергии, произведенной из возобновляемых источников. Ведь Украина обязалась выполнить нормы по доли энергии из возобновляемых источников в валовом конечном объеме потребления энергии на транспорте в 2020 г. не менее 10% - это предусмотрено Национальным планом действий в отношении возобновляемой энергетики на период до 2020 г. То есть документ действует последний год (а был принят в октябре 2014-го), и, можно подумать, - решили, что лучше поздно, чем никогда. Впрочем, у законодательной инициативы, видимо, есть причины, о которых авторы предпочитают не говорить.

Это не первый законопроект Олега Семинского на тему обязательности биоэтанола - аналогичный он регистрировал в ноябре прошлого года, но в феврале тот был отозван из парламента.

Обязательное использование биоэтанола отстаивала Ассоциация "Укрбиоэтанол" и Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения. Первая объединяет производителей биоэтанола, а госагентство, согласно этому законопроекту, будет следить за соблюдением компаниями требования разбавлять бензин биоэтанолом и при необходимости накладывать штрафы - в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждую 1 тыс. литров "неправильного" топлива.

Следует отметить, что это уже не первая попытка навязать компаниям требование по биоэтанолу: еще в 2012 г. был принят закон, по которому в 2013 г. в бензинах было рекомендовано добавлять не менее 5% биотоплива, в 2014-2015 гг. эта норма должна была стать обязательной, а с 2016 г. процент содержания биоэтанола должен был вырасти до 7%. Однако этот закон так и не заработал, поскольку не были приняты подзаконные акты, и был отменен в 2015 г.

Не все этому рады

У поданного законопроекта есть противники. Против обязательного добавления биоэтанола выступила Нефтегазовая ассоциация Украины - по оценке ее экспертов, сегодня цена бензина составляет до $200 за тонну, тогда как стоимость биоэтанола - превышает $600 за тонну. Против выступило и предприятие "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ).

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн ранее уже критиковал биоэтаноловые инициативы. По его словам, спиртосодержащий бензин будет дороже обычного из-за необходимости его разбавлять, а кроме того, топливный рынок будет иметь дело с монополистом в лице "Укрспирта", который будет сам определять, почем продавать свой товар.

Кроме того, по мнению Сергея Куюна, биоэтанольная программа запоздала: Европа уже отказывается от наращивания доли биокомпонентов в моторных топливах, а больше смотрит на использование электричества, водорода и биотоплива второго поколения, для производства которого не используются пищевые культуры и сельскохозяйственные земли.

Директор специальных проектов в научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев считает, что нужно не обязывать использовать биотопливо в принудительном порядке, а создавать условия, которые будут стимулировать спрос на него. "Например, можно применять это топливо для коммунального и общественного транспорта, как это делается в некоторых скандинавских странах. У нас же подобные законопроекты - это лоббизм производителей, которые не в состоянии обеспечить поставки на украинский рынок топлива надлежащего качества по приемлемым ценам", - сказал он.

По его мнению, такое принуждение - это не только нарушение прав автомобилистов, но и обязательств Украины перед Европейским Союзом, директивы которого говорят о том, что потребитель должен иметь право выбора.

По словам Геннадия Рябцева, этот законопроект - лоббизм не только производителей биоэтанола, но и госорганов, которые надеются получить функции контролеров за соблюдением этого закона. "Ранее таким контролером пыталось стать Госэнергоэффективности. В законопроекте прописывались его права и финансирование на осуществление надзора за рынком", - сказал он.

Эксперт также отметил, что ни один из госорганов (кроме МинАПК) в свое время не поддержал подобный законопроект, поэтому заинтересованные в нем лица стали действовать через депутатов парламента.

Геннадий Рябцев отметил, что для того, чтобы воплотить в жизнь задумку авторов законопроекта, бизнесу, который занимается продажами топлива, придется приложить немало усилий и потратить немало средств. Также для этого нужно создать нормативную базу. "Для биоэтанола, других компонентов топлива и готовой смеси нужны будут отдельные резервуары. К ним должны быть утверждены нормативные требования, стандарты, необходим технический регламент, который бы определял - а что это за топливо. Должны быть требования к транспортным средствам, которые его перевозят, к АЗС, которые будут продавать. Ничего этого нет, нет никаких документов", - сказал он.

Также еще в 2012 г., во время предыдущей кампании по принудительному использованию биоэтанола в топливе, "ГосавтотрансНИИпроект" Министерства инфраструктуры давал свое заключение: в Украине превалируют устаревшие транспортные средства, и смесевые бензины с содержанием биоэтанола от 5 до 10% нельзя использовать в до двух третьих автомобилей с бензиновыми двигателями и во всей мототехнике.

Однако некоторые сети по продаже нефтепродуктов уже готовятся к будущему возможному нововведению - компания "БРСМ-Нафта" приобрела спиртовый завод и выступает за введение обязательной добавки биоэтанола...

В завершение вернемся к "благим намерениями", которыми выстилают путь в Раде указанному законопроекту. В чем-то похожую историю мы уже наблюдаем в электроэнергетике. Производителям электричества из ВИЭ установили кратно завышенный "зеленый тариф", а к 2020 г., когда их доля в энергобалансе увеличилась, а спрос на ток упал из-за кризиса, власть решила останавливать атомные блоки, генерирующие относительно дешевое электричество. При этом потребители вынуждены переплачивать. А стоимость электроэнергии в той или иной мере влияет на производство и цены практически любой продукции. И теперь для выхода из кризиса и динамического роста Украине не хватает только искусственно завышенных цен на бензин.